Простые овощи — вкус, достойный банкета: баклажанный паштет штурмует праздничный стол

Баклажаны — удивительный овощ, который легко превращается в утончённое блюдо. Один из самых удачных вариантов — паштет. Он получается нежным, с лёгким дымным ароматом, а в сочетании с чесноком и семенами зиры раскрывает всю глубину вкуса. Подавать такой паштет лучше всего на тостах из цельнозернового хлеба — хрустящая корочка и мягкая паста создают гармоничную пару.
Эта закуска прекрасно подходит для фуршета, праздничного стола или неспешного ужина в кругу семьи. Единственное условие: паштету нужно дать настояться в холодильнике, чтобы вкус стал более насыщенным. Поэтому готовьте его заранее — например, вечером накануне.
Баклажаны — 1,2 кг
Чеснок — 4 зубчика
Семена зиры — 1 ч. л.
Майонез — 2 ст. л.
Оливковое масло — 2 ст. л.
Соль, чёрный перец — по вкусу
Для подачи:
Хлеб зерновой — по вкусу
Сливочное масло — по вкусу
Калорийность: 129 ккал на порцию.
Разогрейте духовку до 200 °С. Вымойте и обсушите баклажаны, не обрезая плодоножку. Проколите кожицу вилкой — это защитит от разрыва при запекании.
Застелите противень фольгой, выложите овощи и запекайте около 30 минут. Переворачивайте баклажаны, чтобы они равномерно размягчились.
Горячие плоды разрежьте вдоль, остудите и выньте мякоть ложкой. Переложите её в дуршлаг, оставьте на 30 минут, чтобы стекла лишняя жидкость.
Раздавите чеснок плоской стороной ножа, мелко порубите. В небольшой сковороде нагрейте оливковое масло, обжарьте чеснок с семенами зиры 2 минуты на слабом огне.
Соедините мякоть баклажанов и масло с чесноком и зирой. Измельчите блендером до однородности.
Добавьте майонез, соль и перец. Ещё раз взбейте. Накройте плёнкой и уберите в холодильник минимум на 6 часов.
Поджарьте хлеб в тостере или на сухой сковороде, смажьте сливочным маслом. Выложите паштет и подайте к столу.
|Характеристика
|Баклажанный
|Мясной
|Калорийность
|129 ккал
|300-400 ккал
|Вкус
|лёгкий, овощной, пряный
|насыщенный, жирный
|Время приготовления
|около 1 часа
|2-3 часа
|Подходит для
|фуршета, поста, вегетарианцев
|праздничного стола мясоедов
Используйте только зрелые "синенькие" баклажаны без горечи.
Чтобы паштет выглядел ярче, добавьте в него запечённый сладкий перец.
Для более нежного вкуса замените майонез сметаной или йогуртом.
Если хотите более "восточную" версию — добавьте щепотку молотого кориандра.
Перед подачей можно слегка прогреть паштет — он станет мягче и ароматнее.
Ошибка: не проколоть баклажаны.
Последствие: кожица треснет, сок зальёт духовку.
Альтернатива: всегда делайте проколы вилкой.
Ошибка: не дать стечь жидкости.
Последствие: паштет получится водянистым.
Альтернатива: выдержите мякоть в дуршлаге не менее 30 минут.
Ошибка: использовать слишком много масла.
Последствие: паштет будет жирным.
Альтернатива: строго соблюдайте пропорции — 2 ст. л. достаточно.
А что если заменить майонез на тахини или кунжутную пасту? Тогда паштет приобретёт вкус ближневосточной кухни. А если добавить немного копчёной паприки — закуска будет напоминать баба-гануш.
|Плюсы
|Минусы
|Лёгкий и низкокалорийный
|Требует времени для настаивания
|Подходит вегетарианцам
|Не хранится долго
|Недорогие ингредиенты
|Водянистость при неправильной подготовке
|Универсален: и на праздник, и на перекус
|Вкус сильно зависит от качества баклажанов
Можно ли заморозить паштет?
Нет, после разморозки он теряет текстуру.
Какой хлеб лучше для подачи?
Зерновой или цельнозерновой — они подчёркивают вкус.
Можно ли готовить без майонеза?
Да, замените йогуртом или сметаной.
Сколько хранится паштет?
Не более 3 суток в холодильнике.
Миф: баклажаны всегда горчат.
Правда: современные сорта практически лишены горечи.
Миф: паштет нужно есть только холодным.
Правда: в слегка тёплом виде вкус раскрывается лучше.
Миф: это сложное блюдо.
Правда: весь процесс занимает не больше часа активной готовки.
Баба-гануш — аналогичный баклажанный паштет из Ливана и Сирии.
В Италии похожее блюдо известно как "капона́та", но с добавлением оливок и каперсов.
В России паштеты из баклажанов начали активно готовить в советское время, когда "синенькие" стали массово выращиваться.
Первые упоминания о баклажанах встречаются в индийских текстах 4 тысячелетия до н. э.
В Европу овощ попал через арабов в Средние века.
В России баклажаны стали популярны лишь в XIX веке, сначала на юге страны.
