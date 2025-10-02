Овощная магия на сковороде: картофельный гуляш, который не отпускает с первой ложки

Гуляш давно стал символом венгерской кухни. В классике это густое мясное рагу, но существует и постный вариант, в котором основа — картофель и овощи. Такой рецепт подходит веганам и вегетарианцам, а также всем, кто хочет лёгкое, но сытное блюдо. В нём нет тяжести мяса, зато много аромата, специй и насыщенного вкуса.
Картофель — 600 г
Помидоры свежие — 500 г
Перец сладкий красный — 200 г
Лук репчатый — 200 г
Чеснок — 2 зубчика
Паприка молотая (сладкая или копчёная) — 2 ст. л.
Вода или овощной бульон — 200 мл
Масло растительное — 4 ст. л.
Петрушка — 2 веточки
Соль, чёрный перец — по вкусу
Обдайте помидоры кипятком, затем переложите в холодную воду. Кожица легко снимется. Нарежьте мякоть небольшими кубиками.
Картофель очистите и нарежьте брусочками. Лук и чеснок измельчите. Перец сладкий нарежьте тонкими полосками.
В сковороду с толстым дном влейте масло, нагрейте на среднем огне. Добавьте лук и перец, обжаривайте около 5 минут. Затем положите картофель и жарьте до золотистой корочки — примерно 10-12 минут.
К овощам добавьте помидоры и чеснок. Посыпьте паприкой, влейте воду или бульон. Посолите и поперчите. Перемешайте и уменьшите огонь. Тушите 15 минут без крышки.
Картофель должен стать мягким. Добавьте рубленую петрушку, перемешайте.
Разложите гуляш по тарелкам, посыпьте свежей зеленью. Отличным дополнением будут хрустящий хлеб или маринованные огурцы.
|Характеристика
|Мясной
|Картофельный постный
|Вкус
|жирный, насыщенный
|овощной, с кислинкой
|Калорийность
|500-600 ккал
|около 356 ккал
|Время готовки
|1-1,5 часа
|30 минут
|Подходит для
|зимнего ужина
|поста, лёгкого ужина
|Основные продукты
|мясо, картофель, специи
|картофель, томаты, перец
Если хотите густую подливку — используйте не воду, а овощной бульон.
Любите остроту — добавьте щепотку молотого чили.
Для кремового вкуса можно влить немного кокосового молока.
Чтобы блюдо стало супом — увеличьте количество жидкости до 500 мл.
Подавать лучше с тостами или ржаным хлебом.
Ошибка: тушить слишком долго.
Последствие: картофель развалится, блюдо превратится в пюре.
Альтернатива: проверяйте готовность каждые 5 минут.
Ошибка: забыть об обжарке.
Последствие: вкус будет "варёным".
Альтернатива: всегда давайте овощам схватиться корочкой.
Ошибка: пересыпать паприку.
Последствие: появляется горечь.
Альтернатива: 1-2 ст. л. достаточно для аромата.
А что если вместо картофеля использовать нут или красную фасоль? Тогда блюдо получится белковым и ещё более питательным. А если добавить в конце ложку сметаны — гуляш станет нежнее, хотя тогда он перестанет быть веганским.
|Плюсы
|Минусы
|Быстро готовится
|Нет мясного вкуса
|Подходит для поста
|Без специй кажется простым
|Недорого по ингредиентам
|Требует свежих овощей
|Лёгкое, но сытное
|Не хранится дольше 2 дней
Можно ли заморозить?
Да, но лучше без зелени.
Какой перец лучше использовать?
Красный сладкий даёт самый яркий вкус, но можно взять и жёлтый.
Сколько стоит приготовить 4 порции?
Около 300 рублей при сезонных ценах.
Чем заменить паприку?
Можно взять смесь для овощей или карри, но вкус изменится.
Миф: гуляш без мяса не сытный.
Правда: картофель и соус делают его полноценным ужином.
Миф: это "облегчённая версия".
Правда: в Венгрии овощной гуляш — отдельное самостоятельное блюдо.
Миф: готовится сложно.
Правда: рецепт занимает всего полчаса.
Венгры считают гуляш национальным символом своей кухни.
В деревнях его готовили прямо на костре в чугунных котлах.
В СССР "гуляшом" называли любое мясо в подливе, что отличалось от оригинала.
Впервые гуляш упоминается в XV веке как пастушье блюдо Венгрии.
В XIX веке его стали подавать в ресторанах Европы, популяризируя венгерскую кухню.
В советских столовых гуляш адаптировали под массовое питание, делая его более жидким.
