Невероятно просто, но гениально вкусно: как приготовить киш лорен с нежной сливочной начинкой

Киш лорен (quiche Lorraine) — кулинарное блюдо, которое является предметом многовекового спора между Францией и Германией. Считается, что слово quiche происходит от немецкого kuchen ("пирог"), что указывает на германские корни рецепта. Однако своё современное имя он получил от французской провинции Лотарингия (Lorraine).
Впервые похожие рецепты встречаются в немецких записях XIV века, а в XVI столетии блюдо появляется и во Франции. Сначала для основы использовали не тесто, а подсушенный хлеб, замешанный с молоком и специями. Это делало блюдо доступным и питательным для бедных рабочих. Со временем профессиональные повара превратили простое "крестьянское блюдо" в изысканный пирог с песочной основой и сливочной начинкой.
Изначально киш лорен готовился только из трёх ингредиентов для начинки: сливки, яйца и бекон. Позднее под влиянием знаменитого шефа Огюста Эскофье в рецепте появился французский сыр, что превратило его в более сливочное и насыщенное блюдо.
Французы до сих пор строго относятся к классике: допустимы сливки, бекон и яйца. Сыр считается приятным дополнением, но не обязательным. А вот лук, грибы, шпинат, лосось и прочие добавки превращают пирог в "вариации на тему", но не в оригинальный киш лорен.
Для теста:
250 г муки (+ немного для посыпки),
125 г сливочного масла (слегка размягчённого, нарезанного кубиками),
1 яйцо,
1 ч. л. сахара,
щепотка соли.
Для начинки:
100 г бекона,
2 яйца и 3 желтка,
300 мл сливок,
соль, перец, щепотка мускатного ореха,
100 г французского сыра (например, конте).
Приготовление:
Замесить песочное тесто, добавить немного холодной воды, охладить.
Раскатать и запечь основу при 180 °С около 5 минут с грузом (фасоль, рис).
Обжарить бекон, смешать яйца, желтки, сливки и специи. Добавить сыр.
Вылить смесь в основу, выпекать 20 минут при 180 °С, затем ещё 20 минут при 160 °С.
Проверить готовность шпажкой и слегка остудить.
В Лотарингии киш считался "тестом на терпение" для молодых невест. Если женщина могла испечь пирог с идеально золотистой корочкой и нежной начинкой, это считалось признаком её хозяйственности. Неудача же становилась поводом для насмешек опытных соседок.
Первые упоминания — XIV век в Германии.
Сыр появился в рецепте только в XIX-XX веках.
В классическом варианте — лишь бекон, яйца и сливки.
Сегодня киш Лорен готовят во всём мире: от Лондона до Нью-Йорка.
Используйте холодное масло для теста — так основа будет хрустящей.
Никогда не добавляйте слишком горячие сливки к яйцам — смесь может свернуться.
Для разнообразия можно пробовать разные сыры: грюйер, комте, эмменталь.
Подавайте киш слегка остывшим — вкус раскрывается лучше.
❓ Чем киш лорен отличается от других кишей?
Он содержит только сливки, яйца и бекон. Все остальные варианты — производные блюда.
❓ Можно ли использовать магазинное слоёное тесто?
Да, но вкус будет отличаться от классического песочного.
❓ Почему нельзя добавлять лук или шпинат?
Можно — получится вкусный пирог, но это уже не будет аутентичный киш Лорен.
❓ Сколько хранится готовый киш?
До двух суток в холодильнике, лучше всего на следующий день.
