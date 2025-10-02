Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономия, которая разоряет: главный миф о брусовом доме стоит хозяевам сотен тысяч
Наполовину жив, наполовину мёртв: можно ли вернуть абрикос из состояния комы
Автомобильные призраки: вот почему во дворах российских городов растут кладбища машин
Природа снова удивила: семена облепихи доказали силу там, где химия даёт сбой
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Апокалипсис отменяется? Стройка готовится к худшему
Сидни Суини рассекретила роман с 44-летним продюсером: что известно о новом избраннике звезды
Река раскрыла тайну тысячелетий: в Боснии нашли склад, переживший кельтов, Рим и наше время
Они мило спят, пока вы дома: что на самом деле происходит между кошкой и собакой за закрытой дверью

Невероятно просто, но гениально вкусно: как приготовить киш лорен с нежной сливочной начинкой

4:09
Еда

Киш лорен (quiche Lorraine) — кулинарное блюдо, которое является предметом многовекового спора между Францией и Германией. Считается, что слово quiche происходит от немецкого kuchen ("пирог"), что указывает на германские корни рецепта. Однако своё современное имя он получил от французской провинции Лотарингия (Lorraine).

киш лорен
Фото: ru.wikipedia.org by H Padleckas is licensed under free for commercial use
киш лорен

Впервые похожие рецепты встречаются в немецких записях XIV века, а в XVI столетии блюдо появляется и во Франции. Сначала для основы использовали не тесто, а подсушенный хлеб, замешанный с молоком и специями. Это делало блюдо доступным и питательным для бедных рабочих. Со временем профессиональные повара превратили простое "крестьянское блюдо" в изысканный пирог с песочной основой и сливочной начинкой.

Классический рецепт

Изначально киш лорен готовился только из трёх ингредиентов для начинки: сливки, яйца и бекон. Позднее под влиянием знаменитого шефа Огюста Эскофье в рецепте появился французский сыр, что превратило его в более сливочное и насыщенное блюдо.

Французы до сих пор строго относятся к классике: допустимы сливки, бекон и яйца. Сыр считается приятным дополнением, но не обязательным. А вот лук, грибы, шпинат, лосось и прочие добавки превращают пирог в "вариации на тему", но не в оригинальный киш лорен.

Ингредиенты по версии шеф-повара Мишеля Ру

Для теста:

  • 250 г муки (+ немного для посыпки),

  • 125 г сливочного масла (слегка размягчённого, нарезанного кубиками),

  • 1 яйцо,

  • 1 ч. л. сахара,

  • щепотка соли.

Для начинки:

  • 100 г бекона,

  • 2 яйца и 3 желтка,

  • 300 мл сливок,

  • соль, перец, щепотка мускатного ореха,

  • 100 г французского сыра (например, конте).

Приготовление:

  1. Замесить песочное тесто, добавить немного холодной воды, охладить.

  2. Раскатать и запечь основу при 180 °С около 5 минут с грузом (фасоль, рис).

  3. Обжарить бекон, смешать яйца, желтки, сливки и специи. Добавить сыр.

  4. Вылить смесь в основу, выпекать 20 минут при 180 °С, затем ещё 20 минут при 160 °С.

  5. Проверить готовность шпажкой и слегка остудить.

Легенды и суеверия

В Лотарингии киш считался "тестом на терпение" для молодых невест. Если женщина могла испечь пирог с идеально золотистой корочкой и нежной начинкой, это считалось признаком её хозяйственности. Неудача же становилась поводом для насмешек опытных соседок.

Факты

  • Первые упоминания — XIV век в Германии.

  • Сыр появился в рецепте только в XIX-XX веках.

  • В классическом варианте — лишь бекон, яйца и сливки.

  • Сегодня киш Лорен готовят во всём мире: от Лондона до Нью-Йорка.

Советы

  • Используйте холодное масло для теста — так основа будет хрустящей.

  • Никогда не добавляйте слишком горячие сливки к яйцам — смесь может свернуться.

  • Для разнообразия можно пробовать разные сыры: грюйер, комте, эмменталь.

  • Подавайте киш слегка остывшим — вкус раскрывается лучше.

FAQ

❓ Чем киш лорен отличается от других кишей?
Он содержит только сливки, яйца и бекон. Все остальные варианты — производные блюда.

❓ Можно ли использовать магазинное слоёное тесто?
Да, но вкус будет отличаться от классического песочного.

❓ Почему нельзя добавлять лук или шпинат?
Можно — получится вкусный пирог, но это уже не будет аутентичный киш Лорен.

❓ Сколько хранится готовый киш?
До двух суток в холодильнике, лучше всего на следующий день.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Садоводство, цветоводство
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Садоводство, цветоводство
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Домашние животные
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Популярное
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути

Крупнейшая судоходная компания MSC отказывается от использования Северного морского пути.

MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Соевый удар в спину от Китая и Аргентины: Трамп лишается поддержки своих избирателей Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Последние материалы
Они мило спят, пока вы дома: что на самом деле происходит между кошкой и собакой за закрытой дверью
Новый сезон в Гоа обещает быть рекордным — секрет идеального отпуска раскрылся раньше времени
Эти 5 признаков в интерьере уже кричат о безвкусице — проверьте, не устарел ли ваш дом
Лёгкий шаг к молодости: стрижки после 60, стирающие годы с паспорта и добавляющие шарма
Тёмная материя скрывала секрет: редкая заряжённая частица может перевернуть космологию
Сарик Андреасян бросил вызов кинокритикам: режиссёр заявил о своей миссии вслед за Кэмероном и Скорсезе
Обрезать, но не навредить: хитрая схема осенней обрезки для пышного цветения весной
Неправильный старт на мойке — и кузов теряет защиту: как избежать царапин и добиться сияния
Горький вкус — сладкая правда: утренний ритуал обернулся защитой от опасных болезней
Невероятно просто, но гениально вкусно: как приготовить киш лорен с нежной сливочной начинкой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.