Шоколадное чудо с кислинкой: рецепт брауни для тех, кто устал от банального

Нежный брауни с творожной начинкой и вишней напоминает торт "Черный лес", только без сложной сборки. Все ингредиенты укладываются слоями и запекаются вместе, что делает рецепт простым и эффектным.
Тёмный шоколад — 90 г
Сливочное масло — 100 г
Сахар — 150 г (половина в тесто, половина в творог)
Яйца — 4 шт.
Мука (пшеничная или пшённая) — 185 г
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Соль — щепотка
Творог 9% — 300 г
Яйца — 2 шт. (из общей массы)
Сахар — 75 г (из общей массы)
Вишня замороженная — 300 г
Выложите вишню в дуршлаг и оставьте при комнатной температуре, чтобы стек сок. Просейте муку. Подготовьте форму 20x25 см, застелите её пергаментом или сделайте "французскую рубашку" (смажьте маслом и присыпьте мукой).
Поломайте плитку шоколада, масло нарежьте кубиками. Растопите их вместе в микроволновке короткими подходами по 15-20 секунд, каждый раз перемешивая. Остудите массу.
В миске соедините 2 яйца и половину сахара. Взбейте миксером 3-4 минуты до пышной светлой массы.
Соедините творог, оставшийся сахар и 2 яйца. Взбейте блендером до однородности без крупинок.
Влейте в яичную смесь растопленный шоколад. Добавьте соль, муку и разрыхлитель. Аккуратно перемешивайте в одном направлении, чтобы сохранить лёгкость.
выложите треть шоколадного теста в форму;
сверху распределите половину творожной массы и половину вишни;
добавьте ещё треть теста, затем оставшийся творог и вишню;
завершите оставшимся шоколадным тестом.
Выпекайте брауни при 180 °C 45-50 минут. Верх должен схватиться и пропечься. Готовность проверяйте шпажкой — она должна выходить сухой.
Оставьте брауни в форме до полного остывания, затем нарежьте на квадраты. Подавайте с кофе или чаем.
|Плюсы
|Минусы
|Простота приготовления: всё в одной форме
|Высокая калорийность
|Яркий вкус: шоколад, творог и кислинка вишни
|Может показаться слишком сладким
|Не требует сборки, как торт
|Десерт хранится недолго — до 2 дней
|Подходит для домашних праздников
|Вишня даёт лишнюю влагу, если плохо оттаять
|Красивый срез и эффектная подача
|Лучше не готовить заранее на несколько дней
Брауни появился в США в конце XIX века: впервые его подали на выставке в Чикаго в 1893 году.
В США 8 декабря отмечают Национальный день брауни, и в этот день многие кафе готовят особые версии десерта.
