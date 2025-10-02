Шоколадное чудо с кислинкой: рецепт брауни для тех, кто устал от банального

Нежный брауни с творожной начинкой и вишней напоминает торт "Черный лес", только без сложной сборки. Все ингредиенты укладываются слоями и запекаются вместе, что делает рецепт простым и эффектным.

Ингредиенты (на 6 порций)

Для шоколадного теста

Тёмный шоколад — 90 г

Сливочное масло — 100 г

Сахар — 150 г (половина в тесто, половина в творог)

Яйца — 4 шт.

Мука (пшеничная или пшённая) — 185 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль — щепотка

Для прослойки

Творог 9% — 300 г

Яйца — 2 шт. (из общей массы)

Сахар — 75 г (из общей массы)

Вишня замороженная — 300 г

Подготовка продуктов

Выложите вишню в дуршлаг и оставьте при комнатной температуре, чтобы стек сок. Просейте муку. Подготовьте форму 20x25 см, застелите её пергаментом или сделайте "французскую рубашку" (смажьте маслом и присыпьте мукой).

Шаг 1. Шоколадная основа

Поломайте плитку шоколада, масло нарежьте кубиками. Растопите их вместе в микроволновке короткими подходами по 15-20 секунд, каждый раз перемешивая. Остудите массу.

Шаг 2. Яичная смесь

В миске соедините 2 яйца и половину сахара. Взбейте миксером 3-4 минуты до пышной светлой массы.

Шаг 3. Творожная начинка

Соедините творог, оставшийся сахар и 2 яйца. Взбейте блендером до однородности без крупинок.

Шаг 4. Шоколадное тесто

Влейте в яичную смесь растопленный шоколад. Добавьте соль, муку и разрыхлитель. Аккуратно перемешивайте в одном направлении, чтобы сохранить лёгкость.

Шаг 5. Формирование

выложите треть шоколадного теста в форму; сверху распределите половину творожной массы и половину вишни; добавьте ещё треть теста, затем оставшийся творог и вишню; завершите оставшимся шоколадным тестом.

Шаг 6. Выпекание

Выпекайте брауни при 180 °C 45-50 минут. Верх должен схватиться и пропечься. Готовность проверяйте шпажкой — она должна выходить сухой.

Подача

Оставьте брауни в форме до полного остывания, затем нарежьте на квадраты. Подавайте с кофе или чаем.

Плюсы Минусы Простота приготовления: всё в одной форме Высокая калорийность Яркий вкус: шоколад, творог и кислинка вишни Может показаться слишком сладким Не требует сборки, как торт Десерт хранится недолго — до 2 дней Подходит для домашних праздников Вишня даёт лишнюю влагу, если плохо оттаять Красивый срез и эффектная подача Лучше не готовить заранее на несколько дней

