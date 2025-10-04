Вкус детства в одной кастрюле: телятина с цуккини и картошкой по рецепту бабушки — сытная, но лёгкая

Телятина с цуккини и картофелем — сытное, ароматное и в то же время лёгкое блюдо, которое прекрасно подходит для детского обеда или семейного ужина. Оно сочетает в себе нежное мясо, сладковатые овощи и густой соус, который получается без лишнего жира и муки.
Это блюдо удобно тем, что готовится в одной кастрюле, а значит, не требует долгого времени у плиты. При этом вкус получается насыщенным, а овощи сохраняют свои полезные свойства.
1 кг говядины (лопатка, нарезанная небольшими порциями)
3-4 ст. л. оливкового масла
1 ч. л. сушёного измельчённого лука
1 зубчик чеснока
1 ст. л. томатной пасты
2 тёртых помидора
1 кг маленьких цуккини
2 картофелины, нарезанные кусочками
1 морковь, нарезанная
2 ст. л. рубленой петрушки
1 лавровый лист
соль и свежемолотый перец — по вкусу
Обсушите мясо бумажным полотенцем, сбрызните оливковым маслом и перемешайте.
В большой кастрюле разогрейте масло и обжарьте кусочки говядины со всех сторон до золотистой корочки.
Добавьте сушёный лук и готовьте 3 минуты, пока он не станет прозрачным.
Вмешайте томатную пасту и измельчённый чеснок, прогрейте 1 минуту для раскрытия аромата.
Влейте тёртые помидоры и добавьте воду так, чтобы она покрыла мясо.
Накройте крышкой и тушите 1 час 15 минут на среднем огне, пока мясо не станет мягким.
Подготовьте цуккини: вымойте, обсушите, удалите стебли, оставив их целыми.
Добавьте в кастрюлю цуккини, картофель и морковь. При необходимости долейте немного воды (учтите, кабачки выделят сок).
Положите лавровый лист, посыпьте петрушкой, приправьте солью и перцем. Если дети не любят зелень, свяжите петрушку пучком и выньте её перед подачей.
Тушите ещё 15 минут, пока соус не станет густым и насыщенным.
Снимите с огня и дайте настояться под крышкой 15 минут.
Подавайте в глубоких тарелках, полив густым соусом. Для детей овощи можно размять вилкой, советует argiro.gr.
|Способ
|Особенность
|Результат
|Классическое тушение
|Всё готовится в одной кастрюле
|Нежное мясо, мягкие овощи
|С предварительным обжариванием овощей
|Овощи жарят отдельно и добавляют к мясу
|Более выраженный вкус
|В мультиварке
|Минимум усилий, автоматический режим
|Диетичное, сочное блюдо
Обжарка овощей перед тушением усилит вкус и сделает соус насыщеннее.
Для детского питания лучше разминать овощи до состояния пюре.
Добавьте немного сладкого перца или сельдерея для более сложного вкуса.
Цуккини выбирайте маленькие и молодые — они сочнее и вкуснее.
Ошибка: использовать слишком крупные цуккини.
Последствие: они дают много жидкости и становятся водянистыми.
Альтернатива: берите маленькие кабачки.
Ошибка: слишком долго тушить овощи.
Последствие: они теряют вкус и превращаются в кашу.
Альтернатива: добавляйте их за 15 минут до конца.
Ошибка: не дать блюду настояться.
Последствие: соус будет жидковатым.
Альтернатива: оставьте под крышкой хотя бы на 10-15 минут.
А что если заменить картофель сладким бататом? Тогда вкус станет более сладким, а блюдо — лёгким. Или вместо говядины взять телятину — тогда мясо приготовится быстрее и получится ещё нежнее.
|Плюсы
|Минусы
|Полезное и питательное
|Требует долгого тушения
|Подходит детям и взрослым
|Цуккини не всегда есть в продаже
|Простые продукты
|Нужно заранее подготовить мясо
|Густой соус без муки
|Долго остывает, перед подачей нужен перерыв
В Греции похожее блюдо из говядины и кабачков называют "стифадо".
Цуккини — овощ, который появился в Европе лишь в XVI веке, но быстро стал популярным.
В детских садах Франции подобные рагу подают в виде пюре для малышей.
Тушёные блюда с мясом и овощами всегда были популярны в кухнях Европы. В Италии и Франции такие рецепты назывались рагу, а в Восточной Европе — жаркое или гуляш. Кабачки стали частью рагу сравнительно недавно, когда овощ распространился из Южной Америки. Сегодня телятина с цуккини — это пример того, как традиционная еда трансформируется в полезное блюдо для всей семьи.
Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?