Без муки и обжарки: 7 способов сделать суп густым и полезным — выбирайте по своему вкусу

Your browser does not support the audio element. Еда

Когда речь заходит о супах или овощных рагу, большинство людей сразу вспоминает классические способы приготовления: обжарку лука с морковью или использование муки для загущения.

Фото: commons.wikimedia.org by Kobako, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Суп-пюре

Эти методы давно проверены, но всё больше хозяек и поваров ищут лёгкие и полезные альтернативы. Ведь блюда можно сделать сытными и кремовыми, сохранив при этом их пользу. Картофель, бобовые или даже ореховые пасты легко заменяют муку и лишний жир, а результат получается ничуть не хуже, а зачастую — даже интереснее.

Основные способы загущения без муки

Самозагуститель

Один из самых простых приёмов. Достаточно взять половник готового супа, измельчить его блендером до однородности и вернуть обратно в кастрюлю. Так суп становится густым без дополнительных ингредиентов.

Картофель

Картофель можно варить вместе с супом, а затем размять до нужной консистенции или приготовить отдельное пюре и вмешать его в блюдо. Благодаря нейтральному вкусу он подходит к любым овощным и мясным основам.

Бобовые

Фасоль, чечевица или нут придают супам густоту и дополнительный вкус. Их можно измельчить в пюре и добавить в рагу. Такой приём увеличивает содержание белка и клетчатки, делая блюдо ещё более питательным.

Овсянка

Горсть овсяных хлопьев быстро загущает суп или рагу. Они не только улучшают текстуру, но и добавляют полезные медленные углеводы.

Семена и орехи

Тахини, кешью или миндальное масло придают крем-супам бархатистость и ореховый оттенок. Особенно хорошо такой метод подходит для овощных супов.

Сливки и йогурт

Если хочется более нежного вкуса, можно использовать сливки или густой йогурт, иногда — в сочетании с яичными желтками. Такой вариант прекрасно подходит для супов со шпинатом или щавелем.

Крахмал

Картофельный и кукурузный крахмал легко найти в любом магазине. Кукурузный особенно удобен: его достаточно развести в воде и влить в суп — густота появится сразу.

Миндальная мука

Подходит для людей с непереносимостью глютена. Она богата белком и имеет лёгкий сладковатый вкус, который отлично сочетается с гороховыми и фасолевыми супами, пишет sobors.hu.

Сравнение способов загущения

Метод Плюсы Минусы Картофель доступен, универсален может сделать суп тяжёлым Бобовые белок и клетчатка меняют вкус супа Овсянка питательна, проста меняет структуру при хранении Ореховые пасты нежная текстура, насыщенный вкус высокая калорийность Сливки/йогурт бархатная текстура добавляют жир Крахмал быстрый эффект нет дополнительных питательных веществ Миндальная мука безглютеновый вариант дорогая и редкая

Советы шаг за шагом

Используйте блендер для супов-пюре — это самый простой и диетичный способ. Если загущаете картофелем, добавляйте его в самом начале варки, чтобы он разварился. Бобовые лучше заранее замочить, тогда они будут мягче и быстрее приготовятся. Орехи или тахини добавляйте в конце, чтобы они не потеряли вкус. Крахмал разводите в холодной воде, иначе появятся комки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: положить слишком много овсянки.

Последствие: суп превращается в кашу.

Альтернатива: ограничиться 1-2 столовыми ложками.

Ошибка: добавлять крахмал прямо в кипящий суп.

Последствие: образуются комки.

Альтернатива: разводить в холодной воде.

Ошибка: загущать бобовыми без замачивания.

Последствие: суп получается жёстким и переваренным.

Альтернатива: замочите фасоль или нут минимум на 6-8 часов.

А что если…

А что если использовать не картофель или бобы, а печёные овощи? Например, запечённую тыкву или морковь можно добавить в суп и измельчить вместе с бульоном. Такой приём сделает вкус более насыщенным и добавит карамельных нот.

Рецепт: суп-пюре из зелёного горошка с чесноком

Ингредиенты (на 6 порций)

1 кг зелёного горошка

соль по вкусу

1 красная луковица

немного растительного масла

3 зубчика чеснока

1 ч. л. кукурузного крахмала

300 г сметаны

Приготовление

Отварите горошек в подсоленной воде до мягкости. Лук мелко нарежьте и обжарьте до прозрачности, добавьте чеснок и пару ложек горошка. Вмешайте крахмал и сметану, протушите 2-3 минуты. Измельчите эту смесь блендером до кремовой консистенции. Влейте пюре в кастрюлю с основным горошком, перемешайте и прогрейте ещё пару минут. Подавайте горячим, при желании добавив зелень или сухарики.

Интересные факты

Венгерское овощное рагу "лёчо" часто используют как основу для супов и вторых блюд. В XIX веке для загущения супов в Европе активно применяли хлебный мякиш. Современные шеф-повара часто заменяют сливки в супах на пюре из цветной капусты — это снижает калорийность.

Исторический контекст

Традиция загущать блюда различными продуктами возникла ещё в Древнем Риме. Там использовали бобовые пюре и хлеб. В Средневековье мука стала главным способом, но позже в кухнях Европы начали активно применять картофель. Венгерские повара внесли свой вклад: овощные рагу, которые они подавали и как самостоятельное блюдо, и как основу для супов, стали классикой региона. Сегодня этот опыт вдохновляет на новые диетические и полезные решения.