Нежнейший яблочный пирог с йогуртом: рецепт без сахара, который хранится до 3 месяцев

Осень — это время яблок, когда кухня наполняется их сладким ароматом, а на столе появляются пироги и десерты. Яблочный пирог с йогуртом без сахара — отличный вариант для тех, кто хочет побаловать себя и близких вкусной выпечкой, не перегружая её лишними калориями.
Этот рецепт пришёл из Италии, где умение сочетать простоту и изысканность считается искусством. Благодаря йогурту пирог получается нежным и воздушным, а яблоки придают ему сочность и лёгкую кислинку.
Такой пирог можно хранить несколько дней при комнатной температуре, в холодильнике — до недели, а в морозилке он сохраняет вкус и структуру целых три месяца. Это делает его удобным для тех, кто любит готовить заранее, напоминает mrssoupe.com.
2 яблока без кожицы, нарезанные дольками
2 яйца
200 г пшеничной муки
4 ч. л. разрыхлителя
150 г заменителя сахара (стевия, эритрит, кокосовый сахар)
200 г натурального йогурта
4 ст. л. оливкового масла
2 ст. л. заменителя сахара для яблок
1 ч. л. молотой корицы
Взбейте яйца с заменителем сахара до однородности.
Добавьте оливковое масло и йогурт, снова хорошо перемешайте.
Всыпьте муку с разрыхлителем, взбейте тесто до гладкой массы.
В отдельной миске соедините яблоки с сахарозаменителем и корицей.
Выложите тесто в форму диаметром 22 см, сверху разложите яблоки (по желанию сделайте два слоя).
Выпекайте при 180 °C 40-45 минут. Если яблоки начинают подгорать, прикройте их бумагой для выпечки.
Остудите пирог перед подачей и нарежьте на кусочки.
Добавьте в тесто немного лимонной или апельсиновой цедры для аромата.
Используйте смесь яблок разных сортов — кисло-сладкие и сладкие вместе создают баланс.
Выложите яблоки веером, чтобы пирог выглядел наряднее.
Для большей нежности можно заменить часть муки на овсяную или цельнозерновую.
|Вид заменителя
|Вкус
|Особенности
|Стевия
|сладкий, лёгкий привкус травы
|очень концентрированная, нужна малость
|Эритрит
|максимально близкий к сахару
|низкокалорийный, без послевкусия
|Кокосовый сахар
|карамельные ноты
|более калорийный, но полезнее обычного сахара
Ошибка: добавить слишком много сахзаменителя.
Последствие: пирог станет горьковатым.
Альтернатива: строго придерживайтесь дозировки.
Ошибка: слишком жидкое тесто.
Последствие: пирог не поднимется.
Альтернатива: добавить немного муки.
Ошибка: использовать кислый йогурт.
Последствие: пирог может приобрести неприятный вкус.
Альтернатива: берите натуральный, но не кислый йогурт.
А что если в тесто добавить горсть изюма или кураги? А ещё - щепотку мускатного ореха или кардамона. Тогда пирог приобретёт более насыщенный аромат и праздничное настроение.
|Плюсы
|Минусы
|Без белого сахара
|Требует хороший заменитель
|Воздушный и лёгкий
|Важно соблюдать пропорции
|Подходит для заморозки
|Более влажный, чем обычный бисквит
|Итальянский рецепт
|Сложнее детям привыкнуть к вкусу заменителей
Как выбрать яблоки для пирога?
Лучше брать кисло-сладкие сорта: Семеренко, Гренни Смит, Антоновку.
Можно ли заменить йогурт?
Да, на кефир или нежирную сметану, но структура будет чуть плотнее.
Сколько хранится пирог?
При комнатной температуре 3-4 дня, в холодильнике — до недели, в морозилке до 3 месяцев.
Миф: выпечка без сахара не поднимается.
Правда: при правильном разрыхлителе пирог будет пышным.
Миф: заменители сахара вреднее сахара.
Правда: многие из них безопасны и одобрены диетологами.
В Италии яблочные пироги готовят к праздникам урожая.
Йогурт в выпечке используют с античности для нежности теста.
Сахарозаменители активно применяют в Европе уже более 50 лет.
Традиция печь яблочные пироги уходит корнями в Средневековье. В Европе они стали символом урожая и изобилия. Итальянские хозяйки часто использовали йогурт или сыворотку, чтобы сделать тесто мягким, а яблоки считались "золотым фруктом осени". Именно поэтому яблочный пирог и сегодня остаётся любимым десертом, объединяющим семью за столом.
