Кофейная комбуча шокирует гурманов — бодрость и пробиотики в одном бокале, но есть подвох

В последние годы кофейные напитки переживают настоящий бум: холодный колдбрю, флэт уайт, раф и десятки других вариаций заполнили меню кофейных точек и супермаркетов. Но на этом бариста не останавливаются. На рынок пришёл новый продукт — кофейная комбуча, или ферментированный кофе на основе чайного гриба SCOBY.
Звучит экзотично и заманчиво: напиток обещает сочетать бодрящий эффект кофе и пробиотические свойства комбучи. Однако специалисты предупреждают: готовить такой продукт дома небезопасно.
По словам экспертов, кофейная комбуча — это интересный симбиоз. Классическая комбуча получается игристой, кислой и освежающей, а кофе славится сложным вкусом с балансом горечи и сладости. Вместе эти два компонента формируют напиток с богатым ароматом и необычным профилем.
"Комбуча с кофе — интересный микс с точки зрения вкуса: искристая и кислотная основа плюс плотный кофе дают неожиданный результат", — отметил директор по маркетингу "Сварщицы Екатерины" Сергей Митрофанов.
Каждый компонент напитка обладает своими эффектами:
кофеин стимулирует нервную систему, повышает концентрацию и бодрит;
пробиотики комбучи поддерживают микрофлору кишечника, регулируют пищеварение и укрепляют иммунитет.
Идея соединить эти два эффекта кажется логичной: бодрость + здоровье. Но как это работает на практике?
Весной 2025 года учёные Сеульского национального университета провели исследование о том, как симбиотическая колония бактерий и дрожжей (SCOBY) ведёт себя при ферментации кофе, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Результаты показали: полученный напиток может рассматриваться как перспективный функциональный продукт. Однако влияние ферментированного кофе на организм при регулярном употреблении требует дальнейшего изучения.
Другими словами, наука пока не даёт однозначного ответа: это "суперфуд будущего" или очередной гастрономический эксперимент.
Процесс ферментации комбучи — это не просто "залить гриб кофе и подождать". В нём участвуют десятки микроорганизмов, которые в неправильной среде могут повести себя непредсказуемо.
"Подобные миксы крайне важно создавать и тестировать в контролируемой среде, и эксперименты дома с настаиванием чайного гриба на других активных компонентах могут быть небезопасными", — подчеркнул Сергей Митрофанов.
развитие нежелательных микроорганизмов и плесени;
избыточное образование кислот, что может повредить ЖКТ;
нарушение баланса кофеина и пробиотиков;
потенциальная токсичность при длительном брожении.
|Напиток
|Польза
|Риски
|Где лучше пробовать
|Классическая комбуча
|Пробиотики, улучшение пищеварения
|Избыток кислоты, газообразование
|Кофейни и фабричное производство
|Кофе
|Бодрость, концентрация
|Повышает давление, вызывает бессонницу
|Дома, в кофейнях
|Кофейная комбуча
|Обещает сочетание эффектов
|Недостаточно изучена, риск при домашнем брожении
|Только промышленное производство
Хотите попробовать кофейную комбучу — берите готовый продукт в кофейнях или магазинах.
Следите за дозировкой: из-за кофеина напиток бодрит сильнее, чем классическая комбуча.
Не сочетайте с другими стимуляторами (энергетиками, жиросжигателями).
Людям с гипертонией и проблемами ЖКТ лучше воздержаться.
Используйте напиток как дополнение к рациону, а не как замену кофе или пробиотиков.
Ошибка: поставить SCOBY на кофе дома.
Последствие: плесень, токсичные соединения.
Альтернатива: купить готовый продукт в магазине.
Ошибка: пить кофейную комбучу литрами.
Последствие: переизбыток кофеина и кислот.
Альтернатива: ограничиться 1-2 порциями в день.
Ошибка: считать напиток лечебным.
Последствие: ложные ожидания.
Альтернатива: использовать как функциональный напиток, но не панацею.
Можно ли сделать кофейную комбучу дома?
Нет, это небезопасно. Ферментация требует стерильных условий.
В чём отличие от обычной комбучи?
Она готовится не на чае, а на кофе, и сочетает кофеин с пробиотиками.
Стоит ли пить её каждый день?
Пока нет достаточных данных. Лучше ограничиться редким употреблением.
