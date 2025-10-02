Кофейная комбуча шокирует гурманов — бодрость и пробиотики в одном бокале, но есть подвох

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

В последние годы кофейные напитки переживают настоящий бум: холодный колдбрю, флэт уайт, раф и десятки других вариаций заполнили меню кофейных точек и супермаркетов. Но на этом бариста не останавливаются. На рынок пришёл новый продукт — кофейная комбуча, или ферментированный кофе на основе чайного гриба SCOBY.

Молочный коктейль с кофе и орехами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Молочный коктейль с кофе и орехами

Звучит экзотично и заманчиво: напиток обещает сочетать бодрящий эффект кофе и пробиотические свойства комбучи. Однако специалисты предупреждают: готовить такой продукт дома небезопасно.

Вкус и идея микса

По словам экспертов, кофейная комбуча — это интересный симбиоз. Классическая комбуча получается игристой, кислой и освежающей, а кофе славится сложным вкусом с балансом горечи и сладости. Вместе эти два компонента формируют напиток с богатым ароматом и необычным профилем.

"Комбуча с кофе — интересный микс с точки зрения вкуса: искристая и кислотная основа плюс плотный кофе дают неожиданный результат", — отметил директор по маркетингу "Сварщицы Екатерины" Сергей Митрофанов.

Функциональные свойства

Каждый компонент напитка обладает своими эффектами:

  • кофеин стимулирует нервную систему, повышает концентрацию и бодрит;

  • пробиотики комбучи поддерживают микрофлору кишечника, регулируют пищеварение и укрепляют иммунитет.

Идея соединить эти два эффекта кажется логичной: бодрость + здоровье. Но как это работает на практике?

Что говорит наука

Весной 2025 года учёные Сеульского национального университета провели исследование о том, как симбиотическая колония бактерий и дрожжей (SCOBY) ведёт себя при ферментации кофе, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Результаты показали: полученный напиток может рассматриваться как перспективный функциональный продукт. Однако влияние ферментированного кофе на организм при регулярном употреблении требует дальнейшего изучения.

Другими словами, наука пока не даёт однозначного ответа: это "суперфуд будущего" или очередной гастрономический эксперимент.

Почему нельзя готовить дома

Процесс ферментации комбучи — это не просто "залить гриб кофе и подождать". В нём участвуют десятки микроорганизмов, которые в неправильной среде могут повести себя непредсказуемо.

"Подобные миксы крайне важно создавать и тестировать в контролируемой среде, и эксперименты дома с настаиванием чайного гриба на других активных компонентах могут быть небезопасными", — подчеркнул Сергей Митрофанов.

Возможные риски при домашнем приготовлении

  • развитие нежелательных микроорганизмов и плесени;

  • избыточное образование кислот, что может повредить ЖКТ;

  • нарушение баланса кофеина и пробиотиков;

  • потенциальная токсичность при длительном брожении.

Таблица: сравнение напитков

Напиток Польза Риски Где лучше пробовать
Классическая комбуча Пробиотики, улучшение пищеварения Избыток кислоты, газообразование Кофейни и фабричное производство
Кофе Бодрость, концентрация Повышает давление, вызывает бессонницу Дома, в кофейнях
Кофейная комбуча Обещает сочетание эффектов Недостаточно изучена, риск при домашнем брожении Только промышленное производство

Советы шаг за шагом

  1. Хотите попробовать кофейную комбучу — берите готовый продукт в кофейнях или магазинах.

  2. Следите за дозировкой: из-за кофеина напиток бодрит сильнее, чем классическая комбуча.

  3. Не сочетайте с другими стимуляторами (энергетиками, жиросжигателями).

  4. Людям с гипертонией и проблемами ЖКТ лучше воздержаться.

  5. Используйте напиток как дополнение к рациону, а не как замену кофе или пробиотиков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: поставить SCOBY на кофе дома.
    Последствие: плесень, токсичные соединения.
    Альтернатива: купить готовый продукт в магазине.

  • Ошибка: пить кофейную комбучу литрами.
    Последствие: переизбыток кофеина и кислот.
    Альтернатива: ограничиться 1-2 порциями в день.

  • Ошибка: считать напиток лечебным.
    Последствие: ложные ожидания.
    Альтернатива: использовать как функциональный напиток, но не панацею.

FAQ

Можно ли сделать кофейную комбучу дома?
Нет, это небезопасно. Ферментация требует стерильных условий.

В чём отличие от обычной комбучи?
Она готовится не на чае, а на кофе, и сочетает кофеин с пробиотиками.

Стоит ли пить её каждый день?
Пока нет достаточных данных. Лучше ограничиться редким употреблением.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
