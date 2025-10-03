Барбекю с ароматом вина: пробки нашли новое применение

3:50 Your browser does not support the audio element. Еда

После шумной вечеринки пробки из-под шампанского и от винных бутылок чаще всего отправляются в мусорное ведро. Но у этого материала есть неожиданный потенциал. Если их не выбрасывать, а хранить в использованном после жарки масле, они превращаются в отличное топливо для костра или барбекю.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пробки от бутылок вина

Идея из соцсетей

Вполне возможно, что кто-то знал: пробки от вина и игристого можно превратить в натуральные зажигалки. Натуральные пробки после нескольких часов "отдыха" в контейнере с маслом легко воспламеняются и помогают развести огонь без привычных химических жидкостей.

Эффективный лайфхак для костра

Те, кто хотя бы раз разжигал камин или барбекю, знают, что пробки часто используют как подручное средство. Но если их заранее пропитать в масле, они становятся гораздо эффективнее. Нужно лишь собрать пробки и погрузить их в масло, которое обычно отправляется в отходы. Через несколько часов они готовы к применению. Это решение не только экономит ресурсы, но и делает процесс более экологичным.

Вирусная мода на переработку

На Западе такое видео стало вирусным, потому что показывает простой и практичный способ продлить жизнь вещам, которые обычно не получают второго шанса. Такой подход отражает общую тенденцию: всё больше людей стремятся находить новые применения для привычных "отходов".

Вторая жизнь для пробок

Идея использовать пробки не ограничивается только костром. В социальных сетях можно найти десятки вариантов их вторичной переработки: от создания поделок и украшений до применения в модной индустрии. Некоторые бренды экспериментируют с пробковыми материалами для аксессуаров и обуви, подчеркивая экологичность своих коллекций.

Экономия и забота об экологии

Главный посыл этой практики прост: не стоит спешить выбрасывать то, что ещё может пригодиться. Пробки становятся топливом, масло получает вторую жизнь, а человек избавляется от необходимости покупать химические жидкости для розжига. Экономия, безопасность и экологичность — всё это в одном лайфхаке.

Сколько пробок нужно для розжига

Опыт тех, кто уже попробовал метод, показывает: для розжига одного костра или барбекю достаточно 3–4 пробок, пропитанных в масле. Если речь идёт о большом мангале, лучше подготовить около 6–7 пробок. Они горят дольше и дают более уверенный огонь, чем бумага или сухие ветки.

Таким образом, десяток собранных пробок легко заменит покупную жидкость для розжига и хватит на несколько походов или пикников.

Вторая жизнь не только у пробок

Лимонные корки

После чая или десертов корки обычно отправляются в мусор, но их можно использовать как натуральный освежитель воздуха. Достаточно положить их на батарею или бросить в кипящую воду.

Кофейная гуща

Многие выбрасывают её без раздумий, хотя гуща отлично работает как удобрение для растений или даже как натуральный абразив для чистки посуды, хотя при этом капитально засоряют водопроводные трубы и стоки.

Яичная скорлупа

Перемолотая в порошок скорлупа становится источником кальция для почвы и домашних растений. Кроме того, скорлупой можно чистить чайники от накипи.

Банановые шкурки

Их можно использовать для полировки кожи и обуви — достаточно натереть внутренней стороной и протереть тканью.

Апельсиновые корки

При высушивании они становятся отличным розжигом для камина или костра, выделяя приятный цитрусовый аромат.