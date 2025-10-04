Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Искусство переключения: культовые рычаги коробок передач, вошедшие в историю автомобилей
Ваш телевизор будет сиять: этот бюджетный раствор удалит все пятна без разводов
Россия без фильтров: как западные журналисты увидели настоящую жизнь
Иммунитет тает вместе с солнцем: что добавить в рацион, чтобы не стать лёгкой добычей вирусов
Торговая аномалия: страны Латинской Америки страдают из-за пошлин США на кофе и говядину
Приходится извиняться: Гагарина призналась, в каких случаях превращается для дочки в чудовище
Секрет вечной молодости раскрыт: этот дуэт из Nivea и оливкового масла творит чудеса с кожей
Удар был точным, но последствия пугают: астероид меняет траекторию без видимой причины
Тайна 1937 года оживает: исследователи уверены, что лагуна Никумароро хранит самолёт Амелии Эрхарт

Одна лишняя чайная ложка соли: и муж уже в постели у соседки с мерным стаканом

6:05
Еда

Кухонные весы есть далеко не у всех, да и пользоваться ими в процессе готовки бывает неудобно. На помощь приходят самые простые помощники — столовая и чайная ложки. С их помощью можно отмерять муку, сахар, соль, специи и даже жидкости. Но важно помнить: одна и та же ложка вмещает разное количество продукта в зависимости от структуры и от того, берёте вы её "с горкой" или без.

Глутамат натрия в столовой ложке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Глутамат натрия в столовой ложке

Сколько граммов в столовой ложке

Столовая ложка — универсальная мера, но довольно условная. Если зачерпнуть продукт "с верхом", масса может увеличиться на 10-15 г по сравнению с порцией "по краю". Для соли или сахара такая разница уже будет существенной.

Сухие продукты

  • Мука пшеничная — около 30 г

  • Сахар-песок — 25 г

  • Сахарная пудра — 20 г

  • Соль — 30 г

  • Рис, гречка — 25 г

Жидкости

Здесь всё проще: они заполняют ровно объём ложки.

  • Вода — 18 г

  • Молоко — 20 г

  • Растительное масло — 17 г

  • Сливочное масло (растопленное) — 20 г

Разница по наполнению

  • Без горки: мука — 30 г, сахар — 25 г, соль — 30 г

  • С горкой: мука — до 45 г, сахар — около 35 г

Сколько граммов в чайной ложке

Чайная ложка чаще всего используется для специй, соды, кофе или разрыхлителя.

Сухие продукты

  • Мука — 10 г

  • Сахар — 8 г

  • Сахарная пудра — 6 г

  • Соль — 10 г

  • Молотый кофе — 7 г

Жидкости

  • Вода — 5 г

  • Молоко — 5 г

  • Растительное масло — 5 г

Разница по наполнению

  • Без горки: 5 г жидкости или 8-10 г сыпучего продукта

  • С горкой: сахар — до 15 г, мука — 14 г

Сравнительная таблица

Продукт Чайная ложка Столовая ложка
Вода 5 г 18 г
Молоко 5 г 20 г
Масло растительное 5 г 17 г
Мука 10 г 30 г
Сахар-песок 8 г 25 г
Сахарная пудра 10 г 25 г
Соль 10 г 30 г
Кофе молотый 7 г 20 г
Рис, гречка 7 г 25 г

(Все данные приведены для ложек "без горки".)

Советы шаг за шагом

  1. Для быстрых подсчётов используйте чайную или столовую ложку.

  2. Учитывайте, что сыпучие продукты с "горкой" дают прибавку 30-40%.

  3. Для жидкостей столовая ложка почти всегда равна 18-20 г.

  4. При выпечке старайтесь пользоваться весами — там даже 10 г сахара могут изменить результат.

  5. Для супов, каш и простых блюд ложки вполне подходят, ведь небольшая погрешность роли не играет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Считать, что ложка даёт точный вес → Ошибки в рецепте → Использовать весы для точных расчётов.
• Отмерять продукты без учёта "горки" → Пересол или пересахаривание → Уточнять разницу между "с горкой" и без.
• Игнорировать различия между сыпучими и жидкими продуктами → Неточный результат → Сверяться с таблицей мер.

А что если…

А что если весов нет, а рецепт требует точности? Можно использовать таблицы мер или специальные мерные стаканы. В крайнем случае лучше округлить в меньшую сторону — блюдо получится менее сладким или солёным, но не испорченным.

Плюсы и минусы измерения ложками

Плюсы Минусы
Быстро и удобно Невысокая точность
Всегда под рукой Разница между "с горкой" и без
Подходит для повседневных блюд Не подходит для выпечки

FAQ

5 г — это сколько ложек?
Примерно 1 чайная ложка воды.

10 г — это сколько ложек?
1 чайная ложка соли или сахара с горкой.

15 г — это сколько ложек?
1 столовая ложка жидкости или 3 чайные ложки сахара.

20 г — это сколько ложек?
1 столовая ложка молока или сахара "с верхом".

30 г — это сколько ложек?
Около 1,5 столовых ложек воды или 3 столовых ложек муки с горкой.

Мифы и правда

• Миф: ложки дают точные значения.
Правда: данные условны и зависят от структуры продукта.

• Миф: разница в 10 г не имеет значения.
Правда: для выпечки это критично.

• Миф: чайная ложка всегда равна 5 г.
Правда: для жидкостей да, но для сыпучего — 7-10 г.

3 интересных факта

  1. В разных странах объём столовой ложки отличается: от 15 до 20 мл.

  2. В старинных кулинарных книгах почти все рецепты были в ложках и стаканах, а не в граммах.

  3. В кофейных традициях ложка используется не только для сахара, но и как мерка для молотого зерна.

Исторический контекст

• До XX века весы в быту почти не использовались, и ложки были основной мерой.
• В советских кулинарных книгах всегда приводили таблицы мер для ложек и стаканов.
• Сегодня мерные ложки выпускаются даже наборами, но обычные столовые по-прежнему популярны.

Итак, ложка остаётся удобным инструментом для быстрого измерения. Она не заменит весы, но вполне поможет в повседневной готовке.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Наука и техника
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Садоводство, цветоводство
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Последние материалы
Ваш телевизор будет сиять: этот бюджетный раствор удалит все пятна без разводов
Россия без фильтров: как западные журналисты увидели настоящую жизнь
Иммунитет тает вместе с солнцем: что добавить в рацион, чтобы не стать лёгкой добычей вирусов
Торговая аномалия: страны Латинской Америки страдают из-за пошлин США на кофе и говядину
Приходится извиняться: Гагарина призналась, в каких случаях превращается для дочки в чудовище
Секрет вечной молодости раскрыт: этот дуэт из Nivea и оливкового масла творит чудеса с кожей
Удар был точным, но последствия пугают: астероид меняет траекторию без видимой причины
Тайна 1937 года оживает: исследователи уверены, что лагуна Никумароро хранит самолёт Амелии Эрхарт
Инструкция для избранных: кто сможет приручить ежа и как избежать 3 главных ошибок новичка
Один приём садоводов экономит целый сезон: розы зимуют без потерь и цветут ещё пышнее
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.