Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошачий бархат под рукой: эти породы славятся самой мягкой и шелковистой шерстью
Машины поднимают бунт: угроза войны человека и ИИ оказалась ближе, чем представляли учёные
Осень будит мышцы по ночам: почему появляются судороги во сне
Самое популярное упражнение в зале превращается в источник травм — вот как спасти суставы
Сцена ревности на Бали: жена Прохора Шаляпина не сдержала эмоций из-за Карины Нигай
Охота станет роскошью: ставки на добычу дичи взлетят в 5 раз
Гости будут сворачивать шеи: решение для стен, которое превращает квартиру в арт-галерею
Отмена льготы по НДС для банков: что это значит для россиян
Коммунальный долг: невинная просрочка или путь к потере собственности

Мясо, которое тает во рту: один секретный приём превращает любую свинину в гастрономический восторг

4:42
Еда

Техника "двойное одеяло" — это простой, но очень эффективный приём, который позволяет превратить обычное мясо в сочное и нежное блюдо ресторанного уровня. Секрет в том, что куски заворачиваются сразу в два слоя: сначала в пергамент, потом — в фольгу.

Сочное мясо из духовки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сочное мясо из духовки

Почему это работает

  • Пергамент защищает мясо от пригорания, впитывает часть жира и даёт ему "дышать".
  • Фольга удерживает тепло и влагу, создавая эффект томления, как в закрытой печи или казане.
  • Внутри "двойного одеяла" мясо готовится равномерно, остаётся сочным и легко разделяется на волокна.

5 блюд в двойном одеяле

Говядина на кости

Голяшки натирают солью и перцем, сбрызгивают маслом. При 150 °C томятся 2,5 часа. Результат — насыщенный вкус и мясо, которое само сходит с костей.

Крыло индейки

Маринуется в чесноке, паприке и перце. Запекается два часа, затем раскрывается и румянится ещё 15 минут. Получается золотистая и очень сочная птица.

Свиные рульки

Четыре часа при низкой температуре превращают рульку в мясо для домашнего зельца. Легко утрамбовать в форму и подать как холодную закуску.

Буженина

Шейку или окорок натирают специями, оставляют мариноваться, затем запекают 2,5 часа. Горячая буженина хороша с овощами, а холодная — отличная мясная нарезка.

Свиные ножки

Со специями, горчицей и соевым соусом готовятся три часа. Мясо становится мягким, косточки отходят сами. Для корочки — приоткрыть фольгу и подержать ещё 15 минут на сильном огне.

Преимущества метода

  • Мясо не требует постоянного контроля.
  • Даже простые специи раскрываются максимально ярко.
  • Подходит для разных видов мяса: говядины, свинины, птицы.
  • Духовка и форма остаются чистыми.

А что если…

А что если добавить в "одеяло" не только специи, но и овощи — морковь, лук, сельдерей? Тогда получится полноценное рагу: мясо напитает овощи соком, а они, в свою очередь, добавят сладость и аромат.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Запекать без пергамента → мясо прилипает к фольге → используйте двойной слой.
  • Слишком высокая температура → пересушивание → готовьте на низкой (150-160 °C) дольше.
  • Недостаточно специй → вкус плоский → маринуйте минимум 1-2 часа.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Мягкое, сочное мясо Дольше, чем обычная жарка
Универсальность Требует запаса пергамента и фольги
Минимум усилий Корочка не образуется без финального раскрытия

FAQ

Подходит ли техника для рыбы

Да, особенно для стейков сёмги или форели, но время готовки сокращается до 20-30 минут.

Можно ли готовить на костре

Да, метод работает и в углях: мясо в "двойном одеяле" не пригорит и не пересохнет.

Нужен ли маринад

Не обязательно, но специи и соусы сделают вкус насыщеннее.

Мифы и правда

  • Миф: этот метод слишком замороченный.
  • Правда: заворачивание занимает пару минут, а результат стоит того.
  • Миф: мясо в фольге теряет вкус.
  • Правда: в "двойном одеяле" оно томится в собственном соку и становится ароматнее.
  • Миф: такой способ годится только для свинины.
  • Правда: отлично подходит и для говядины, и для птицы.

Интересные факты

  • Метод "двойного одеяла" — адаптация старинного способа томления мяса в глине и листьях.
  • В ресторанах подобный приём используют для стейков, чтобы добиться эффекта slow-cooking.

Исторический контекст

  • В древности мясо запекали в листьях и глине для сохранения влаги.
  • В XIX веке во Франции распространилась техника "en papillote" — рыба и мясо в бумажных конвертах.
  • Сегодня кулинары адаптировали метод, добавив фольгу, что сделало его удобным для домашних духовок.

Именно поэтому техника «двойное одеяло» становится универсальным кулинарным приёмом, который гарантирует безупречный результат даже в самых простых мясных блюдах.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Финансы
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Домашние животные
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Зима идёт, и гортензии не простят халатности: что нужно сделать прямо сейчас
Садоводство, цветоводство
Зима идёт, и гортензии не простят халатности: что нужно сделать прямо сейчас
Популярное
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути

Крупнейшая судоходная компания MSC отказывается от использования Северного морского пути.

MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов ЕрАЗ-762: как армянский фургон превратился в анекдот и объект ненависти Сергей Милешкин Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Последние материалы
Блезнь маскируется под усталость: как отличить опасный сбой настроения
Хотели тюнинг — получите штраф: вот как машина может лишиться документов
Цена квадратного метра — обман: главный секрет оценки старинных квартир, о котором молчат 99% продавцов
Белый пушистый налёт в горшке — сигнал беды: почва покрывается плесенью из-за одной ошибки
Продажи не спасли от правды: какие скрытые проблемы мучают Volkswagen Tiguan
Кошачий протест тихий, но упорный: эти привычки хозяев доводят пушистых питомцев до стресса
Бразилия скрывает чудо: место, где пустыня и тропики живут вместе
Готов поменять пол: зачем Максима Виторгана заменили дипфейком в кино
Послание из 2317 года: капсула времени открыла тайну гибели человечества — причина уже известна
Скоблить часами и вдыхать хлор больше не придётся: кухня подскажет, как стереть всё без усилий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.