Даже дети съедят всё до последней ложки: секрет мясной подливы, перед которой невозможно устоять

4:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Каждое блюдо можно сделать более насыщенным и аппетитным, если добавить к нему правильно приготовленную подливу. Она превращает даже самый скромный гарнир во что-то особенное. Мясная подлива особенно ценится за универсальность: её можно подать к картофельному пюре, спагетти, рису или гречке. Такой соус из доступных продуктов легко приготовить дома, а при необходимости его можно заморозить и использовать позже без потери вкуса.

Фото: commons.wikimedia.org by Doovele, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Паприкаш

Чем подлива отличается от соуса

Многие путают подливу и соус, хотя разница между ними ощутима. Соус чаще выступает как отдельное дополнение, акцентирующее вкус основного блюда, например, как песто или бешамель. Подлива же всегда "привязана" к гарниру — её задача объединить продукты, сделать их сочнее и ароматнее. Именно поэтому мясная подлива считается незаменимой в домашней кухне.

Почему стоит готовить мясную подливу дома

Главное преимущество подливы — простота. Все необходимые ингредиенты найдутся практически в любом доме: фарш, овощи, специи и немного томатной пасты. В отличие от магазинных соусов, домашняя подлива не содержит консервантов и может храниться в морозильнике. После разморозки её вкус и текстура остаются такими же, как у свежеприготовленной.

К тому же домашний вариант легко адаптировать под свои предпочтения: добавить больше пряностей, заменить фарш на куриный или индюшачий, усилить вкус чесноком или паприкой. Каждый раз можно получать новый оттенок привычного блюда.

Ингредиенты для приготовления

Для классического варианта мясной подливы понадобятся:

500 г фарша (говядина, свинина или смесь);

1 морковь;

1 луковица;

1 помидор;

2 стебля сельдерея;

1 ч. л. томатной пасты;

2 лавровых листа;

соль и прованские травы по вкусу;

около 0,5 л горячей воды.

Пошаговое приготовление

Морковь, лук и сельдерей нарезаем мелкими кубиками. В казане или глубокой сковороде разогреваем немного масла, выкладываем овощи и слегка обжариваем. Добавляем фарш, тщательно разбиваем лопаткой все комки, чтобы мясо равномерно прожарилось. Как только фарш слегка подрумянится, кладём нарезанный помидор, томатную пасту, соль и прованские травы. Заливаем кипятком, добавляем лавровый лист. Накрываем крышкой и томим на медленном огне около полутора часов, периодически проверяя уровень жидкости и при необходимости подливая воду.

Через 90 минут подлива становится густой, насыщенной и готовой к подаче. Она отлично подходит не только к пюре или макаронам, но и к гречке, рису или даже овощным запеканкам.

Полезные советы

Если хочется сделать вкус ярче, можно добавить немного чеснока или сладкой паприки.

Для более нежной текстуры часть воды можно заменить небольшим количеством сливок.

Если подливу планируется заморозить, лучше разложить её по небольшим контейнерам — так будет удобнее размораживать порциями.

Вместо свежего помидора подойдёт консервированный в собственном соку.

Универсальность блюда

Мясная подлива может стать не только дополнением, но и основой для новых кулинарных экспериментов. Её можно использовать для запеканок, как соус к котлетам или основу для густого супа. Благодаря долгому томлению ингредиенты соединяются в единое гармоничное блюдо, которое подходит и для повседневного ужина, и для угощения гостей.

Мясная подлива — это простой, но невероятно полезный рецепт, который стоит освоить каждому. Она делает привычные блюда ярче и вкуснее, а приготовить её сможет даже начинающий кулинар. При этом она не требует дорогих ингредиентов и всегда получается удачной. Такой соус — универсальный помощник на кухне, который выручит в любой ситуации.