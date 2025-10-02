Эти мини-пиццы заменят любые бутерброды — горячие, сочные и простые в приготовлении

Мини-пиццы — это удобный формат домашней выпечки: они вкусные, сытные и небольшие по размеру. Их можно подать на семейный ужин, взять с собой на учёбу или устроить пикник. Начинка простая, но всегда удачная: сочные сосиски, маринованные огурцы и расплавленный сыр.

Ингредиенты (на 12 мини-пицц)

Для теста:

пшеничная мука хлебопекарная — 390 г

вода — 300 мл

сливочное масло — 60 г

сахар — 1,5 ст. л. (37,5 г)

сухие дрожжи — 2 ч. л. (8 г)

соль — 1 ч. л. (7 г)

Для начинки:

российский сыр — 230 г

сосиски — 3 шт.

маринованные огурцы — 2 шт. (100 г)

кетчуп — 3 ст. л.

Как готовить: пошаговое руководство

Подготовка опары

Налейте в миску тёплую воду, но не горячую, чтобы дрожжи не погибли. Растворите в ней сахар, соль и сухие дрожжи. Оставьте смесь на 15 минут, чтобы дрожжи активизировались и начали пениться.

Замес теста

Растопите сливочное масло и дайте ему слегка остыть. Соедините масло с опарой, затем небольшими порциями подсыпайте муку. Замешивайте тесто около 10 минут, пока оно не станет гладким и эластичным. Накройте полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1 час, чтобы оно подошло.

Формирование основы

Когда тесто увеличится в объёме, разделите его на 12 равных частей. Каждую часть скатайте в шарик, а затем расплющите в лепёшку. Края оставьте чуть толще, чтобы получились бортики. Заготовки выложите на противень, застеленный пергаментом.

Добавление начинки

Смажьте каждую лепёшку кетчупом, не задевая бортики. Нарежьте сосиски и маринованные огурцы кружочками, равномерно разложите по заготовкам. Накройте полотенцем и оставьте ещё на 20 минут для расстойки.

Выпекание

Разогрейте духовку до 180 °C. Отправьте противень с заготовками в духовку и выпекайте около 20 минут. Затем посыпьте пиццы крупно натёртым сыром и поставьте обратно ещё на 5 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.

Подача

Готовые мини-пиццы слегка остудите и переложите на тарелку или деревянную доску. Их можно подать сразу к столу или завернуть в пергамент и взять с собой.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Удобный формат "на перекус" Дрожжевое тесто требует времени Простые и доступные ингредиенты Калорийность выше, чем у бутерброда Можно взять с собой Съесть легко больше нормы Отличный вариант для детей Начинка ограничена классическим набором

Ошибка → Последствие → Альтернатива

слишком горячая вода для дрожжей → тесто не поднимется → используйте тёплую, около 35-38 °C;

слишком тонкие лепёшки → пиццы пересыхают → оставляйте края чуть толще;

добавить сыр сразу → он сгорит → посыпайте ближе к концу выпекания.

FAQ

Можно ли сделать без дрожжей?

Да, но тогда это будет скорее лепёшка с начинкой, чем классическая мини-пицца.

Можно ли заморозить?

Да, пиццы можно заморозить после первого выпекания без сыра. Перед подачей достаточно разогреть и добавить сыр.

Какой сыр лучше использовать?

Подойдёт любой хорошо плавящийся: российский, моцарелла или смесь нескольких.