Эти мини-пиццы заменят любые бутерброды — горячие, сочные и простые в приготовлении

Мини-пиццы — это удобный формат домашней выпечки: они вкусные, сытные и небольшие по размеру. Их можно подать на семейный ужин, взять с собой на учёбу или устроить пикник. Начинка простая, но всегда удачная: сочные сосиски, маринованные огурцы и расплавленный сыр.
пшеничная мука хлебопекарная — 390 г
вода — 300 мл
сливочное масло — 60 г
сахар — 1,5 ст. л. (37,5 г)
сухие дрожжи — 2 ч. л. (8 г)
соль — 1 ч. л. (7 г)
российский сыр — 230 г
сосиски — 3 шт.
маринованные огурцы — 2 шт. (100 г)
кетчуп — 3 ст. л.
Налейте в миску тёплую воду, но не горячую, чтобы дрожжи не погибли. Растворите в ней сахар, соль и сухие дрожжи. Оставьте смесь на 15 минут, чтобы дрожжи активизировались и начали пениться.
Растопите сливочное масло и дайте ему слегка остыть. Соедините масло с опарой, затем небольшими порциями подсыпайте муку. Замешивайте тесто около 10 минут, пока оно не станет гладким и эластичным. Накройте полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1 час, чтобы оно подошло.
Когда тесто увеличится в объёме, разделите его на 12 равных частей. Каждую часть скатайте в шарик, а затем расплющите в лепёшку. Края оставьте чуть толще, чтобы получились бортики. Заготовки выложите на противень, застеленный пергаментом.
Смажьте каждую лепёшку кетчупом, не задевая бортики. Нарежьте сосиски и маринованные огурцы кружочками, равномерно разложите по заготовкам. Накройте полотенцем и оставьте ещё на 20 минут для расстойки.
Разогрейте духовку до 180 °C. Отправьте противень с заготовками в духовку и выпекайте около 20 минут. Затем посыпьте пиццы крупно натёртым сыром и поставьте обратно ещё на 5 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.
Готовые мини-пиццы слегка остудите и переложите на тарелку или деревянную доску. Их можно подать сразу к столу или завернуть в пергамент и взять с собой.
|Плюсы
|Минусы
|Удобный формат "на перекус"
|Дрожжевое тесто требует времени
|Простые и доступные ингредиенты
|Калорийность выше, чем у бутерброда
|Можно взять с собой
|Съесть легко больше нормы
|Отличный вариант для детей
|Начинка ограничена классическим набором
слишком горячая вода для дрожжей → тесто не поднимется → используйте тёплую, около 35-38 °C;
слишком тонкие лепёшки → пиццы пересыхают → оставляйте края чуть толще;
добавить сыр сразу → он сгорит → посыпайте ближе к концу выпекания.
Можно ли сделать без дрожжей?
Да, но тогда это будет скорее лепёшка с начинкой, чем классическая мини-пицца.
Можно ли заморозить?
Да, пиццы можно заморозить после первого выпекания без сыра. Перед подачей достаточно разогреть и добавить сыр.
Какой сыр лучше использовать?
Подойдёт любой хорошо плавящийся: российский, моцарелла или смесь нескольких.
