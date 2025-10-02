Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мозг без апдейта: почему бессонные ночи опаснее, чем кажется
Больше никаких царапин и криков: один трюк превратит купание кота из пытки в спа-процедуру
Как историк моды спас студенток от сутенёров: невероятная история Александра Васильева
Финал без аплодисментов: фанаты оплакивают Focus ST как символ ушедшей молодости
Усталость, онемение и шаткая походка: вот как дефицит B12 маскируется под десятки болезней
Болезнь с безобидным названием, которая калечит сердце и мозг: вирус Коксаки вышел из-под контроля
Чистота без розетки: японский способ уборки дарит спокойствие и бережёт энергию
Хвостики без билета: в Перми запускают акцию, которая говорит о человечности громче слов
Паника на заправках: как действия водителей усугубляют ситуацию на российских АЗС

Эти мини-пиццы заменят любые бутерброды — горячие, сочные и простые в приготовлении

Еда

Мини-пиццы — это удобный формат домашней выпечки: они вкусные, сытные и небольшие по размеру. Их можно подать на семейный ужин, взять с собой на учёбу или устроить пикник. Начинка простая, но всегда удачная: сочные сосиски, маринованные огурцы и расплавленный сыр.

Мини-пиццы на деревянной доске
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мини-пиццы на деревянной доске

Ингредиенты (на 12 мини-пицц)

Для теста:

  • пшеничная мука хлебопекарная — 390 г

  • вода — 300 мл

  • сливочное масло — 60 г

  • сахар — 1,5 ст. л. (37,5 г)

  • сухие дрожжи — 2 ч. л. (8 г)

  • соль — 1 ч. л. (7 г)

Для начинки:

  • российский сыр — 230 г

  • сосиски — 3 шт.

  • маринованные огурцы — 2 шт. (100 г)

  • кетчуп — 3 ст. л.

Как готовить: пошаговое руководство

Подготовка опары

Налейте в миску тёплую воду, но не горячую, чтобы дрожжи не погибли. Растворите в ней сахар, соль и сухие дрожжи. Оставьте смесь на 15 минут, чтобы дрожжи активизировались и начали пениться.

Замес теста

Растопите сливочное масло и дайте ему слегка остыть. Соедините масло с опарой, затем небольшими порциями подсыпайте муку. Замешивайте тесто около 10 минут, пока оно не станет гладким и эластичным. Накройте полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1 час, чтобы оно подошло.

Формирование основы

Когда тесто увеличится в объёме, разделите его на 12 равных частей. Каждую часть скатайте в шарик, а затем расплющите в лепёшку. Края оставьте чуть толще, чтобы получились бортики. Заготовки выложите на противень, застеленный пергаментом.

Добавление начинки

Смажьте каждую лепёшку кетчупом, не задевая бортики. Нарежьте сосиски и маринованные огурцы кружочками, равномерно разложите по заготовкам. Накройте полотенцем и оставьте ещё на 20 минут для расстойки.

Выпекание

Разогрейте духовку до 180 °C. Отправьте противень с заготовками в духовку и выпекайте около 20 минут. Затем посыпьте пиццы крупно натёртым сыром и поставьте обратно ещё на 5 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.

Подача

Готовые мини-пиццы слегка остудите и переложите на тарелку или деревянную доску. Их можно подать сразу к столу или завернуть в пергамент и взять с собой.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Удобный формат "на перекус" Дрожжевое тесто требует времени
Простые и доступные ингредиенты Калорийность выше, чем у бутерброда
Можно взять с собой Съесть легко больше нормы
Отличный вариант для детей Начинка ограничена классическим набором

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • слишком горячая вода для дрожжей → тесто не поднимется → используйте тёплую, около 35-38 °C;

  • слишком тонкие лепёшки → пиццы пересыхают → оставляйте края чуть толще;

  • добавить сыр сразу → он сгорит → посыпайте ближе к концу выпекания.

FAQ

Можно ли сделать без дрожжей?
Да, но тогда это будет скорее лепёшка с начинкой, чем классическая мини-пицца.

Можно ли заморозить?
Да, пиццы можно заморозить после первого выпекания без сыра. Перед подачей достаточно разогреть и добавить сыр.

Какой сыр лучше использовать?
Подойдёт любой хорошо плавящийся: российский, моцарелла или смесь нескольких.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Балтийский патруль: Швеция поднялась на борт российского корабля
Военные новости
Балтийский патруль: Швеция поднялась на борт российского корабля
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Домашние животные
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Австралия скрывает гиганта: под землёй живёт существо длиной три метра — мифы оказались реальностью
Домашние животные
Австралия скрывает гиганта: под землёй живёт существо длиной три метра — мифы оказались реальностью
Популярное
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути

Крупнейшая судоходная компания MSC отказывается от использования Северного морского пути.

MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов ЕрАЗ-762: как армянский фургон превратился в анекдот и объект ненависти Сергей Милешкин Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Последние материалы
Паника на заправках: как действия водителей усугубляют ситуацию на российских АЗС
Колокол в небе: что означает странный звон Луны при ударах космических аппаратов
Бесплатная грядка: тыква делится семенами на годы вперёд — запас урожая, который не заканчивается
Неделя моды в Милане показала новые укладки: тренды сезона, доступные каждому
Кот с замашками аристократа: почему он будет вас игнорировать, но при этом обожать
Мышцы не растут, хоть вы тренируетесь: вот три ошибки, которые крадут результат
Североирландский гром среди бочонков: молодая пивоварня обошла легенды Европы
Honda задела струны прошлого: ретро-байк вернулся, чтобы снова стать культовым
Скандальная история с родами в туалете: Мария Погребняк встаёт на защиту здравого смысла
Удручающее состояние: Андрей Малахов нашёл заброшенные могилы звёзд советского кино
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.