Больше не будете покупать в магазине: рецепт нежной домашней рикотты — нужны всего три ингредиента

5:40
Еда

Рикотта — один из самых универсальных и нежных сыров, который идеально подходит как для десертов, так и для солёных блюд. В магазине его можно найти в разных вариантах, но вкус свежеприготовленной рикотты невозможно сравнить ни с чем. Сделать её в домашних условиях очень просто: вам понадобится всего молоко, лимонный сок и немного соли.

Рикотта
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рикотта

Такой сыр идеально намазать на поджаренный хлеб, использовать как начинку для равиоли или тартов, добавить в пасту, пиццу, чизкейк или просто есть ложкой. Готовка занимает немного времени, а результат порадует даже тех, кто раньше никогда не делал сыр дома, уверяет cookist.it.

Ингредиенты (примерно 500 г готового сыра)

  • Свежие цельное молоко — 2 л

  • Сок половины лимона (обязательно процедить)

  • Соль — щепотка

Сравнение: магазинная vs. домашняя рикотта

Характеристика Магазинная рикотта Домашняя рикотта
Свежесть Может храниться неделями Только 2-3 дня в холодильнике
Консервант Часто присутствуют Нет
Вкус Более нейтральный Яркий, свежий, молочный
Стоимость От 250 до 500 руб/кг Зависит от цены молока
Контроль качества Нет Полный — только ваши продукты

Приготовление пошагово

  1. Подготовьте молоко.
    Налейте 2 литра цельного молока в большую кастрюлю с толстым дном. Поставьте на средний огонь и начинайте нагревать, периодически помешивая, чтобы оно не пригорело.

  2. Доведите до температуры.
    Молоко нужно нагреть до 85-90 °C (почти до кипения, но не дать закипеть).

  3. Добавьте лимонный сок.
    Выжмите половину лимона, процедите сок и влейте его в горячее молоко. Аккуратно перемешайте деревянной ложкой.

  4. Добавьте соль.
    Добавьте щепотку соли, снова перемешайте и накройте кастрюлю чистым полотенцем. Оставьте на 10 минут.

  5. Отделение творога.
    Через 10 минут молоко начнёт сворачиваться, появятся белые хлопья. Перемешайте, чтобы творог отделился от сыворотки.

  6. Процеживание.
    Процедите массу через сито или марлю. Сыворотку сохраните — её можно использовать для выпечки хлеба или приготовления блинов.

  7. Формирование сыра.
    Переложите творог в форму (корзинку для рикотты, формочки для кексов или любую ёмкость с отверстиями). Легонько разровняйте поверхность.

  8. Отдых в холодильнике.
    Уберите рикотту в холодильник минимум на 2 часа. За это время стечёт лишняя жидкость, и сыр станет плотным.

  9. Готово!
    Достаньте рикотту из формы и наслаждайтесь. Она прекрасно сочетается как с солёными блюдами (соль, травы, оливковое масло), так и с десертами (мёд, сахар, корица).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: довести молоко до кипения.
    Последствие: сыр получится резиновым.
    Альтернатива: использовать кухонный термометр, чтобы не превысить 90 °C.

  • Ошибка: использовать слишком мало кислоты.
    Последствие: молоко не свернётся.
    Альтернатива: добавить ещё немного лимонного сока или столовую ложку уксуса.

  • Ошибка: отжать слишком сильно.
    Последствие: сыр станет сухим.
    Альтернатива: просто дать жидкости стечь естественным образом.

А что если…

  • Что если заменить лимон? Можно использовать яблочный уксус или лайм.

  • Что если взять козье молоко? Получится более яркий вкус.

  • Что если сделать безлактозный вариант? Подойдёт соевое молоко — получится нежный веганский сыр.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Только 3 ингредиента Хранится недолго
Лёгкость приготовления Нужен контроль температуры
Полный контроль над качеством Получается меньше, чем молока
Универсальность в кулинарии Требует времени на остывание

FAQ

Сколько хранится домашняя рикотта?
До 3 дней в холодильнике в закрытом контейнере.

Можно ли заморозить рикотту?
Да, но после разморозки она теряет текстуру, лучше использовать для выпечки.

Можно ли сделать рикотту без соли?
Да, особенно если планируете использовать её для сладких блюд.

Что делать с сывороткой?
Из неё можно печь хлеб, блины или добавлять в смузи.

Мифы и правда

  • Миф: сыр дома приготовить сложно.
    Правда: рикотта готовится проще, чем творог.

  • Миф: без специальных форм сыр не получится.
    Правда: подойдут обычные кухонные ёмкости с дырочками.

  • Миф: вкус будет хуже магазинного.
    Правда: свежая рикотта всегда выигрывает по аромату и мягкости.

Интересные факты

  1. В переводе с итальянского "ricotta" означает "повторно сваренный".

  2. В Италии рикотту готовят из сыворотки после варки других сыров.

  3. В Сицилии рикотта — главный ингредиент десерта канноли.

Исторический контекст

Рикотта имеет древнеримские корни: упоминания о ней встречаются в трактатах о питании более 2000 лет назад. В итальянских деревнях её всегда считали крестьянским сыром, так как она делалась из остатков сыворотки. Сегодня рикотта — продукт высокой гастрономии, который используют шеф-повара всего мира.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
