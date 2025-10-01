Хотите быть здоровым и сытым? 3 рецепта, которые превратят тыкву в гастрономический шедевр

Тыква — основа для многих полезных блюд.
Врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с EcoSever поделилась кулинарными рецептами.
Тыкву не зря называют королевой осени, так как из неё можно приготовить множество вкусных и полезных блюд. Один из рецептов — смузи. Для его приготовления провариваем 100 граммов тыквы до мягкости, соединяем с клубникой, 50 граммами сезонного яблока и кислой ягодой, например, черноплодной рябиной или облепихой. Такой смузи способствует работе желудочно-кишечного тракта и помогает печени.
На обед диетолог советует приготовить согревающий суп-пюре. Отвариваем тыкву до мягкости вместе с бататом, а затем всё пробиваем блендером. Можно добавить свои любимые ингредиенты — креветки, базилик, сливки. Для улучшения вкуса рекомендуется добавить одну луковицу во время варки.
Для ужина тыква также может стать основой меню. Диетолог предлагает приготовить рагу: тушим бедро индейки с луком и морковью, добавляем воды столько, сколько занимает по объёму мясо и овощи. Когда мясо будет готово, добавляем нарезанную тыкву, кабачок и батат в равных пропорциях. Тушим под крышкой до готовности, добавляя специи по вкусу за 5-10 минут до окончания приготовления. Получается вкусное и сытное блюдо
