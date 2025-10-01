Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Щеки испарились быстрее гонораров: преображение Водонаевой шокировало сеть
Секреты Дубая, о которых молчат турагентства: как роскошный отдых превращается в бюджетное удовольствие
Собака молча умоляет о помощи: 5 неочевидных сигналов, которые хозяева списывают на усталость
Как утренний ритуал превращает вождение в безопасное удовольствие: помогает избежать проблем и с ГИБДД, и с кошельком
Роман Товстик может лишиться бизнеса: какой план придумали бизнес-партнёры предпринимателя
Сад превращается в поле боя: крысы наступают, и вот какие приёмы спасут твой сад
Хлопья по-крупному: Нижний Новгород ждёт инвесторов для переработки картофеля
Космическая сенсация: монстры оказались меньше — учёные пересмотрели массы чёрных дыр
Внутри ваших батарей завёлся денежный вампир: одна промывка — и тепло больше не станет его жертвой

Хотите быть здоровым и сытым? 3 рецепта, которые превратят тыкву в гастрономический шедевр

1:37
Еда

Тыква — основа для многих полезных блюд.

Тыква
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Тыква

Врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с EcoSever поделилась кулинарными рецептами.

 Смузи для хорошего пищеварения

Тыкву не зря называют королевой осени, так как из неё можно приготовить множество вкусных и полезных блюд. Один из рецептов — смузи. Для его приготовления провариваем 100 граммов тыквы до мягкости, соединяем с клубникой, 50 граммами сезонного яблока и кислой ягодой, например, черноплодной рябиной или облепихой. Такой смузи способствует работе желудочно-кишечного тракта и помогает печени.

 Согревающий суп-пюре на обед

На обед диетолог советует приготовить согревающий суп-пюре. Отвариваем тыкву до мягкости вместе с бататом, а затем всё пробиваем блендером. Можно добавить свои любимые ингредиенты — креветки, базилик, сливки. Для улучшения вкуса рекомендуется добавить одну луковицу во время варки.

 Сытное рагу на ужин

Для ужина тыква также может стать основой меню. Диетолог предлагает приготовить рагу: тушим бедро индейки с луком и морковью, добавляем воды столько, сколько занимает по объёму мясо и овощи. Когда мясо будет готово, добавляем нарезанную тыкву, кабачок и батат в равных пропорциях. Тушим под крышкой до готовности, добавляя специи по вкусу за 5-10 минут до окончания приготовления. Получается вкусное и сытное блюдо

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Балтийский патруль: Швеция поднялась на борт российского корабля
Военные новости
Балтийский патруль: Швеция поднялась на борт российского корабля
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Садоводство, цветоводство
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Садоводство, цветоводство
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Популярное
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад

Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.

Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова Книги играют с памятью: одни истории живут столетиями, другие исчезают мгновенно Игорь Буккер Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
Последние материалы
Халк или Супермен? Марк Руффало уверен в безоговорочной победе одного из супергероев
Хотите быть здоровым и сытым? 3 рецепта, которые превратят тыкву в гастрономический шедевр
Незнание стоит дорого: почему россияне не используют налоговые вычеты
Сливочная начинка превращается в акцент: волшебные ватрушки за несколько минут
Возраст стирает цифры, но не лицо: секреты ухода и привычек для свежести и энергии после 60
Гранит, сталь или керамика: какой материал мойки станет союзником, а какой — врагом хозяйки
Простая проверка перед поездкой сэкономит средства и нервы: какие вещи в авто могут стать спасением не только от штрафа, но и от беды
Снежный сезон с подвохом: билеты и туры дорожают быстрее, чем вы думаете
Забываете всё? Мнемоническое правило 2-7-30 поможет удержать знания надолго
Иван Краско оставил сиделке шарф и очки: что стало с наследством актёра
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.