Секрет праздничного стола в одной банке: помидоры и свекла заключают пикантный союз

Помидоры со свеклой — это интересная альтернатива привычным маринадам. Такая заготовка получается не только вкусной и ароматной, но и очень красивой: благодаря свекле помидоры приобретают насыщенный цвет и особую пикантность. Закуска отлично сочетается с мясом, картофелем или кашами, а ещё хороша как самостоятельное блюдо. Если вам кажется, что соединение этих овощей необычно, приготовьте сначала небольшую порцию на пробу — скорее всего, вы захотите повторить!
В отличие от классических маринованных томатов, в этом рецепте присутствует свекла, которая не только придаёт сладковатые нотки, но и обогащает рассол полезными веществами. В итоге вкус получается более глубоким и сложным.
|Параметр
|Классические томаты
|Помидоры со свеклой
|Цвет рассола и плодов
|Прозрачный или золотистый
|Рубиново-красный
|Вкус
|Сладко-кислый
|Сладко-кислый с земляными нотками
|Аромат
|Лавровый лист, чеснок, специи
|Плюс насыщенный запах свеклы
|Сочетания
|Универсальные
|Лучше с мясом и гарнирами
Ингредиенты:
помидоры — 1,2 кг
свекла среднего размера — 2 шт.
зелень (петрушка, укроп или кинза) — 4-6 веточек
острый перец — 1/3 стручка
чеснок — 2 зубчика
вода — 1 л
уксусная эссенция — 1 ч. л.
соль — 1 ст. л.
сахар — 2 ст. л.
приправа для маринада — 1,5 ст. л.
Пошаговое приготовление:
Помидоры вымойте, каждый плод часто наколите зубочисткой. Обдайте кипятком и оставьте на 10 минут. Воду слейте.
Зелень переберите и обсушите. Чеснок очистите, перец вымойте.
В стерилизованную банку положите зелень, перец и чеснок, слегка прижмите ко дну.
Выложите помидоры, а свеклу нарежьте тонкими кружочками и разместите по стенкам банки, один кружок положите сверху.
Приготовьте маринад: в кипящей воде растворите соль, сахар, уксусную эссенцию и специи.
Залейте кипящий маринад в банку, закройте крышкой и остудите. Храните в холодильнике.
Хотите, чтобы заготовка хранилась дольше? Простерилизуйте банку в кипящей воде 15 минут и закатайте крышкой.
Необязательно использовать готовую приправу. Можно взять душистый и чёрный перец горошком, пару гвоздик, лавровый лист и горчичные семена.
Ошибка: нарезать свеклу толстыми кружками.
Последствие: она не успеет пропитаться маринадом.
Альтернатива: используйте слайсер или нож для чистки овощей.
Ошибка: не протыкать помидоры.
Последствие: кожица может лопнуть при заливке маринада.
Альтернатива: делайте частые проколы зубочисткой.
Ошибка: не стерилизовать банки для длительного хранения.
Последствие: заготовка испортится.
Альтернатива: обязательно стерилизовать при консервации.
А что если вместо обычного уксуса использовать яблочный? Вкус станет мягче и изысканнее. Любители острого могут добавить больше перца или даже немного хрена.
|Плюсы
|Минусы
|Яркий цвет и необычный вкус
|Требует аккуратности в нарезке
|Хорошо подходит к мясу
|Хранится меньше, если не закатывать
|Лёгкий рецепт, не занимает много времени
|Нужна свежая свекла хорошего качества
Можно ли заменить свеклу на морковь?
Да, получится тоже вкусно, но аромат и цвет будут другими.
Сколько хранится заготовка?
Без стерилизации — около месяца в холодильнике, после закатки — до года.
Можно ли брать жёлтые помидоры?
Да, но эффектный рубиновый цвет даст только красная свекла.
Миф: уксусная эссенция делает заготовку вредной.
Правда: при правильных пропорциях она безопасна.
Миф: свекла перебивает вкус помидоров.
Правда: она лишь добавляет лёгкую сладость и цвет.
В старину свеклу часто использовали для окрашивания кваса и маринадов.
В Грузии томаты маринуют с виноградом и пряными травами, получая схожую пикантность.
Свекольный рассол содержит бетаин, полезный для печени.
XIX век: свеклу активно применяли в заготовках для окрашивания продуктов.
СССР: маринованные томаты были обязательной заготовкой в каждой семье.
XXI век: возвращение интереса к экспериментальным рецептам с овощами.
