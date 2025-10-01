Эти лепёшки съедают быстрее, чем они остывают: попробуйте — и забудете про пиццу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:08
Еда

Лепешки из сулугуни и творога — это простой способ приготовить полезную и при этом сытную закуску. В рецепте почти нет муки, зато в основе — мягкий творог и тянущийся сыр сулугуни. Такая выпечка получается золотистой и ароматной, а подавать её можно как самостоятельное блюдо или как основу для сэндвичей и закусок.

Лепешки из сулугуни на тарелке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лепешки из сулугуни на тарелке

Почему рецепт стоит попробовать

Главная особенность этих лепешек — баланс пользы и вкуса. Они содержат больше белка и меньше быстрых углеводов, чем обычный хлеб. Благодаря этому лепешки подойдут и тем, кто следит за фигурой, и тем, кто хочет разнообразить рацион.

Ингредиенты (на 4 лепешки)

  • сулугуни — 100 г

  • мягкий творог — 180 г

  • яйцо куриное — 1 шт. (около 60 г)

  • мука пшеничная хлебопекарная — 2 ст. л. (примерно 30 г)

  • соль — 1 щепотка

Сравнение: лепешка vs. обычный хлеб

Параметр ПП-лепешка из сулугуни Обычный белый хлеб
Основной ингредиент Сыр и творог Пшеничная мука
Белок Высокий Низкий
Калорийность Средняя Выше средней
Углеводы Минимум Много быстрых углеводов
Вкус Сырный, насыщенный Нейтральный

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180 °C и застелите противень пергаментом.

  2. Натрите сулугуни на мелкой терке и соедините с мягким творогом.

  3. Разбейте яйцо, добавьте щепотку соли, все перемешайте.

  4. Всыпьте муку, замесите мягкое тесто (оно может немного липнуть).

  5. Разделите массу на 4 части, выложите на противень и сформируйте лепешки диаметром 10-12 см.

  6. Выпекайте 20-25 минут до золотистой корочки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • слишком много муки → лепешки получаются жесткими → строго придерживайтесь рецепта;

  • недостаток соли → вкус пресный → можно добавить щепотку специй (паприка, сушеный чеснок);

  • слишком толстые заготовки → плохо пропекаются внутри → делайте лепешки тонкими.

А что если…

Что будет, если заменить сулугуни другим сыром? Лепешки получатся менее тягучими, но все равно вкусными. Можно использовать моцареллу или адыгейский сыр, а для пикантности добавить немного пармезана.

FAQ

Как выбрать творог для лепешек?
Лучше использовать мягкий или пастообразный — он лучше связывает ингредиенты.

Можно ли готовить на сковороде?
Да, но тогда лучше жарить на сухой сковороде с антипригарным покрытием на среднем огне.

Мифы и правда

  • Миф: ПП-выпечка всегда сухая и невкусная.
    Правда: Благодаря сыру и творогу лепешки получаются сочными.

  • Миф: Без большого количества муки тесто не получится.
    Правда: Достаточно 2 столовых ложек, остальное держит сыр и яйцо.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
