Эти лепёшки съедают быстрее, чем они остывают: попробуйте — и забудете про пиццу

Лепешки из сулугуни и творога — это простой способ приготовить полезную и при этом сытную закуску. В рецепте почти нет муки, зато в основе — мягкий творог и тянущийся сыр сулугуни. Такая выпечка получается золотистой и ароматной, а подавать её можно как самостоятельное блюдо или как основу для сэндвичей и закусок.
Главная особенность этих лепешек — баланс пользы и вкуса. Они содержат больше белка и меньше быстрых углеводов, чем обычный хлеб. Благодаря этому лепешки подойдут и тем, кто следит за фигурой, и тем, кто хочет разнообразить рацион.
сулугуни — 100 г
мягкий творог — 180 г
яйцо куриное — 1 шт. (около 60 г)
мука пшеничная хлебопекарная — 2 ст. л. (примерно 30 г)
соль — 1 щепотка
|Параметр
|ПП-лепешка из сулугуни
|Обычный белый хлеб
|Основной ингредиент
|Сыр и творог
|Пшеничная мука
|Белок
|Высокий
|Низкий
|Калорийность
|Средняя
|Выше средней
|Углеводы
|Минимум
|Много быстрых углеводов
|Вкус
|Сырный, насыщенный
|Нейтральный
Разогрейте духовку до 180 °C и застелите противень пергаментом.
Натрите сулугуни на мелкой терке и соедините с мягким творогом.
Разбейте яйцо, добавьте щепотку соли, все перемешайте.
Всыпьте муку, замесите мягкое тесто (оно может немного липнуть).
Разделите массу на 4 части, выложите на противень и сформируйте лепешки диаметром 10-12 см.
Выпекайте 20-25 минут до золотистой корочки.
слишком много муки → лепешки получаются жесткими → строго придерживайтесь рецепта;
недостаток соли → вкус пресный → можно добавить щепотку специй (паприка, сушеный чеснок);
слишком толстые заготовки → плохо пропекаются внутри → делайте лепешки тонкими.
Что будет, если заменить сулугуни другим сыром? Лепешки получатся менее тягучими, но все равно вкусными. Можно использовать моцареллу или адыгейский сыр, а для пикантности добавить немного пармезана.
Как выбрать творог для лепешек?
Лучше использовать мягкий или пастообразный — он лучше связывает ингредиенты.
Можно ли готовить на сковороде?
Да, но тогда лучше жарить на сухой сковороде с антипригарным покрытием на среднем огне.
Миф: ПП-выпечка всегда сухая и невкусная.
Правда: Благодаря сыру и творогу лепешки получаются сочными.
Миф: Без большого количества муки тесто не получится.
Правда: Достаточно 2 столовых ложек, остальное держит сыр и яйцо.
