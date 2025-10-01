Эти лепёшки съедают быстрее, чем они остывают: попробуйте — и забудете про пиццу

Лепешки из сулугуни и творога — это простой способ приготовить полезную и при этом сытную закуску. В рецепте почти нет муки, зато в основе — мягкий творог и тянущийся сыр сулугуни. Такая выпечка получается золотистой и ароматной, а подавать её можно как самостоятельное блюдо или как основу для сэндвичей и закусок.

Лепешки из сулугуни на тарелке

Почему рецепт стоит попробовать

Главная особенность этих лепешек — баланс пользы и вкуса. Они содержат больше белка и меньше быстрых углеводов, чем обычный хлеб. Благодаря этому лепешки подойдут и тем, кто следит за фигурой, и тем, кто хочет разнообразить рацион.

Ингредиенты (на 4 лепешки)

сулугуни — 100 г

мягкий творог — 180 г

яйцо куриное — 1 шт. (около 60 г)

мука пшеничная хлебопекарная — 2 ст. л. (примерно 30 г)

соль — 1 щепотка

Сравнение: лепешка vs. обычный хлеб

Параметр ПП-лепешка из сулугуни Обычный белый хлеб Основной ингредиент Сыр и творог Пшеничная мука Белок Высокий Низкий Калорийность Средняя Выше средней Углеводы Минимум Много быстрых углеводов Вкус Сырный, насыщенный Нейтральный

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 °C и застелите противень пергаментом. Натрите сулугуни на мелкой терке и соедините с мягким творогом. Разбейте яйцо, добавьте щепотку соли, все перемешайте. Всыпьте муку, замесите мягкое тесто (оно может немного липнуть). Разделите массу на 4 части, выложите на противень и сформируйте лепешки диаметром 10-12 см. Выпекайте 20-25 минут до золотистой корочки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

слишком много муки → лепешки получаются жесткими → строго придерживайтесь рецепта;

недостаток соли → вкус пресный → можно добавить щепотку специй (паприка, сушеный чеснок);

слишком толстые заготовки → плохо пропекаются внутри → делайте лепешки тонкими.

А что если…

Что будет, если заменить сулугуни другим сыром? Лепешки получатся менее тягучими, но все равно вкусными. Можно использовать моцареллу или адыгейский сыр, а для пикантности добавить немного пармезана.

FAQ

Как выбрать творог для лепешек?

Лучше использовать мягкий или пастообразный — он лучше связывает ингредиенты.

Можно ли готовить на сковороде?

Да, но тогда лучше жарить на сухой сковороде с антипригарным покрытием на среднем огне.

Мифы и правда