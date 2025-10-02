Муж просил шашлык, а получил это — теперь готовит сам

Курица в апельсиновом маринаде с кокосовым соусом: пряный вкус, лёгкий вариант и азиатский акцент прямо у вас на кухне.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Курица и овощи

Подготовка маринада

Чтобы блюдо получилось сочным и ароматным, важно начать с маринада. Смешайте апельсиновый сок, соевый соус и измельчённый зубчик чеснока. В этой цитрусово-соевой смеси куриное филе, нарезанное тонкой соломкой, должно провести около двух часов. За это время мясо впитает в себя и сладость апельсина, и лёгкую пикантность чеснока.

Подготовка ингредиентов

Пока курица маринуется, займитесь овощами. Мелко нарежьте лук, очистите и раздавите второй зубчик чеснока. У перца чили удалите сердцевину, чтобы сохранить остроту, но убрать лишнюю горечь, и тоже измельчите его. Красный сладкий перец придаст блюду цвет и мягкую сладость, оттеняющую жгучие специи.

Начало приготовления

Когда куриное филе будет готово к обжарке, достаньте его из маринада, но сам маринад сохраните — он ещё пригодится для соуса. Мясо слегка присолите, посыпьте большим количеством сладкой паприки и щепоткой карри.

На сковороде разогрейте немного масла и обжарьте сначала лук и чеснок, чтобы они отдали аромат. Затем добавьте курицу и дайте ей подрумяниться.

Соус с кокосовым молоком

Следующий шаг — соединение ингредиентов. В сковороду отправьте нарезанный перец чили и сладкий перец, затем влейте сохранённый маринад, половину банки кокосового молока и немного сливок. Эта смесь создаст основу густого соуса, в котором мясо будет тушиться всего несколько минут до полной готовности.

По мере приготовления регулируйте вкус: добавьте ещё немного кокосового молока для мягкости или специй для насыщенности. Соус должен получиться сбалансированным: нежная сладость апельсина и кокоса, солоноватый соевый акцент и острая пряность специй.

Итоговое блюдо

На выходе вы получите три порции пряной курицы с мягким экзотическим соусом. Гарнировать можно рисом, лапшой или овощами на пару.

Советы для подачи

Украсьте готовое блюдо зеленью кинзы или петрушки — свежесть подчеркнёт насыщенность вкуса.

Подавайте в глубокой тарелке, чтобы соуса было достаточно: он идеально подходит для макания хлеба или добавки к гарниру.

Если любите острее, не удаляйте сердцевину у чили, а наоборот добавьте ещё один стручок.

Состав на 3 порции

400 г куриного филе

1 перец чили

2 зубчика чеснока

1 луковица

1 красный сладкий перец

200 мл апельсинового сока

1 банка кокосового молока

5 ст. л. соевого соуса

1 стакан сливок

Соль, перец, паприка, карри

Немного масла

Загуститель для соуса (по желанию)

Как снизить калорийность блюда

Если вы следите за питанием, не обязательно отказываться от этого рецепта. Есть простые приёмы, которые сделают его легче: