Муж просил шашлык, а получил это — теперь готовит сам

Еда

Курица в апельсиновом маринаде с кокосовым соусом: пряный вкус, лёгкий вариант и азиатский акцент прямо у вас на кухне.

Курица и овощи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Курица и овощи

Подготовка маринада

Чтобы блюдо получилось сочным и ароматным, важно начать с маринада. Смешайте апельсиновый сок, соевый соус и измельчённый зубчик чеснока. В этой цитрусово-соевой смеси куриное филе, нарезанное тонкой соломкой, должно провести около двух часов. За это время мясо впитает в себя и сладость апельсина, и лёгкую пикантность чеснока.

Подготовка ингредиентов

Пока курица маринуется, займитесь овощами. Мелко нарежьте лук, очистите и раздавите второй зубчик чеснока. У перца чили удалите сердцевину, чтобы сохранить остроту, но убрать лишнюю горечь, и тоже измельчите его. Красный сладкий перец придаст блюду цвет и мягкую сладость, оттеняющую жгучие специи.

Начало приготовления

Когда куриное филе будет готово к обжарке, достаньте его из маринада, но сам маринад сохраните — он ещё пригодится для соуса. Мясо слегка присолите, посыпьте большим количеством сладкой паприки и щепоткой карри.

На сковороде разогрейте немного масла и обжарьте сначала лук и чеснок, чтобы они отдали аромат. Затем добавьте курицу и дайте ей подрумяниться.

Соус с кокосовым молоком

Следующий шаг — соединение ингредиентов. В сковороду отправьте нарезанный перец чили и сладкий перец, затем влейте сохранённый маринад, половину банки кокосового молока и немного сливок. Эта смесь создаст основу густого соуса, в котором мясо будет тушиться всего несколько минут до полной готовности.

По мере приготовления регулируйте вкус: добавьте ещё немного кокосового молока для мягкости или специй для насыщенности. Соус должен получиться сбалансированным: нежная сладость апельсина и кокоса, солоноватый соевый акцент и острая пряность специй.

Итоговое блюдо

На выходе вы получите три порции пряной курицы с мягким экзотическим соусом. Гарнировать можно рисом, лапшой или овощами на пару.

Советы для подачи

  • Украсьте готовое блюдо зеленью кинзы или петрушки — свежесть подчеркнёт насыщенность вкуса.

  • Подавайте в глубокой тарелке, чтобы соуса было достаточно: он идеально подходит для макания хлеба или добавки к гарниру.

  • Если любите острее, не удаляйте сердцевину у чили, а наоборот добавьте ещё один стручок.

Состав на 3 порции

  • 400 г куриного филе

  • 1 перец чили

  • 2 зубчика чеснока

  • 1 луковица

  • 1 красный сладкий перец

  • 200 мл апельсинового сока

  • 1 банка кокосового молока

  • 5 ст. л. соевого соуса

  • 1 стакан сливок

  • Соль, перец, паприка, карри

  • Немного масла

  • Загуститель для соуса (по желанию)

Как снизить калорийность блюда

Если вы следите за питанием, не обязательно отказываться от этого рецепта. Есть простые приёмы, которые сделают его легче:

  • замените обычное кокосовое молоко на облегчённую версию, в которой меньше жира,

  • используйте сливки пониженной жирности или замените их нежирным йогуртом,

  • при обжарке берите совсем немного масла либо готовьте на антипригарной сковороде,

  • добавьте больше овощей (например, цукини или брокколи) — блюдо станет сытнее, но менее калорийным.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
