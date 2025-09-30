Свежесть до декабря: как обмануть время и сохранить дольше яблоки

Учёный-агроном, селекционер, кандидат сельскохозяйственных наук Андрей Седов рассказал жителям Карелии о том, как правильно хранить яблоки зимой.

Фото: Flickr: Bramley's Seedling Apples by David Wright, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Яблоня

В интервью EcoSever он отметил, что только зимние сорта яблок могут хорошо храниться, при этом их нужно держать в прохладе. Летние сорта сохранять на длительное время не получится, и для них тоже важно создать подходящие условия.

Седов рекомендовал хранить яблоки в холодильнике при температуре от 0 до +3 градусов. Чтобы избежать высыхания плодов, лучше упаковывать их в тонкие плёнки по 1-1.5 кг и хранить в поддонах. Если есть возможность, можно устроить на лоджии короб из пенопласта, чтобы избежать замерзания.

Он также предостерёг: комнатная температура не подходит для длительного хранения яблок.

"Если вы их будете при комнатной температуре держать они быстро перезреют и будут непригодны, испортятся. Если есть на даче подвал, значит подвал. Тот же холодильник на даче, даже если он не работает, все равно в нем не замерзнут так быстро плоды. Я думаю, что до декабря точно не замерзнут", — пояснил эксперт.

Лучше всего, по словам собеседника, сохраняются зимние сорта яблок.