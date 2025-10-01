Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зима идёт, и гортензии не простят халатности: что нужно сделать прямо сейчас
Чёрные дыры словно шредеры Вселенной: исчезает всё, даже законы
Цена на домашнего леопарда доходит до 15 000 долларов, но главные проблемы начинаются после покупки
Трамп раскрыл секрет: Си Цзиньпин узнает главное через 4 недели
Едешь правильно — а всё равно нарушаешь правила: неожиданные поводы для остановки
Кожа в огне, а вы всё ещё используете это: 4 средства, которые превращают уход в ловушку для кожи
Экономия энергии и тепло в доме: простые шаги, которые работают лучше дорогой изоляции
Волны дисциплины на борту Royal Caribbean: за несостоявшийся ужин придётся платить
Шнапцев в ярости: судейский произвол сломал игру Пари НН против Спартака

Обычный ужин превращается в праздник: пирог легко накормит целую компанию

2:11
Еда

Для приготовления сытного пирога используется форма диаметром 26-28 см. Её смазывают маслом и застилают слоёным тестом: два пласта на дно и один по краю. Такая основа получается нежной, но при этом держит начинку.

Пирог с беконом и яйцом
Фото: commons.wikimedia by Ottomachin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирог с беконом и яйцом

Начинка с характером

Главная изюминка блюда — сочетание двух видов ветчины: отварной и копчёной. Они нарезаются мелкими кубиками и соединяются с тёртым сыром. Чтобы вкус стал более выразительным, в смесь добавляют зубчик чеснока. Альтернативой копчёной ветчине может стать вяленое мясо.

Кремовая заливка

Яйца, сливки, crème fraîche и специи соединяются миксером до нежной, почти воздушной массы. Солить нужно очень осторожно, так как сыр и ветчина уже содержат достаточно соли. Именно эта заливка обеспечивает пирогу кремовую текстуру и насыщенный вкус.

Сборка и выпечка

Форма с тестом наполняется кубиками ветчины, сверху заливается сливочно-яичная масса. Пирог отправляется в духовку, разогретую до 180 °C, на 45-55 минут. После выпечки ему дают "отдохнуть" пять минут, затем аккуратно вынимают из формы.

Подача блюда

В горячем виде пирог особенно хорош: сыр тянется, тесто хрустит, а ветчина отдаёт копчёные нотки. Его можно подавать как основное блюдо с зелёным салатом и свежим багетом или как закуску. Для компании из восьми человек этого количества достаточно, ведь пирог получается очень сытным.

Ингредиенты на 4 порции

  • Слоёное тесто — 3 пласта

  • Сыр, например, Гауда — 500 г

  • Ветчина варёная — 200 г

  • Копчёная ветчина — 50 г

  • Яйца — 4 шт.

  • Сливки — 200 мл

  • Crème fraîche "Чудское озеро" (термизированная сметана) — 50 г

  • Чеснок — 1 зубчик

  • Соль, перец, мускатный орех — по вкусу

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводство, цветоводство
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Наука и техника
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Домашние животные
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Популярное
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад

Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.

Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов ЕрАЗ-762: как армянский фургон превратился в анекдот и объект ненависти Сергей Милешкин Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
Последние материалы
Обычный ужин превращается в праздник: пирог легко накормит целую компанию
Кожа в огне, а вы всё ещё используете это: 4 средства, которые превращают уход в ловушку для кожи
Волны дисциплины на борту Royal Caribbean: за несостоявшийся ужин придётся платить
Экономия энергии и тепло в доме: простые шаги, которые работают лучше дорогой изоляции
Шнапцев в ярости: судейский произвол сломал игру Пари НН против Спартака
Павел Дуров раскрыл детали покушения: создатель Telegram рассказал о борьбе за жизнь
Необычная щедрость привела к суду: житель Каменска-Уральского потратил 10 000 рублей на шаурму для прохожих
Удар по кошелькам немцев: откуда взялись тысячи лишних евро в счетах за коммуналку
Технические неполадки и анекдот: Шаман пытался развеселить публику, но стендап провалился
Теннисный Олимп заждался: сможет ли Синнер взойти на вершину, где правил Джокович
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.