Обычный ужин превращается в праздник: пирог легко накормит целую компанию

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Для приготовления сытного пирога используется форма диаметром 26-28 см. Её смазывают маслом и застилают слоёным тестом: два пласта на дно и один по краю. Такая основа получается нежной, но при этом держит начинку.

Фото: commons.wikimedia by Ottomachin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пирог с беконом и яйцом

Начинка с характером

Главная изюминка блюда — сочетание двух видов ветчины: отварной и копчёной. Они нарезаются мелкими кубиками и соединяются с тёртым сыром. Чтобы вкус стал более выразительным, в смесь добавляют зубчик чеснока. Альтернативой копчёной ветчине может стать вяленое мясо.

Кремовая заливка

Яйца, сливки, crème fraîche и специи соединяются миксером до нежной, почти воздушной массы. Солить нужно очень осторожно, так как сыр и ветчина уже содержат достаточно соли. Именно эта заливка обеспечивает пирогу кремовую текстуру и насыщенный вкус.

Сборка и выпечка

Форма с тестом наполняется кубиками ветчины, сверху заливается сливочно-яичная масса. Пирог отправляется в духовку, разогретую до 180 °C, на 45-55 минут. После выпечки ему дают "отдохнуть" пять минут, затем аккуратно вынимают из формы.

Подача блюда

В горячем виде пирог особенно хорош: сыр тянется, тесто хрустит, а ветчина отдаёт копчёные нотки. Его можно подавать как основное блюдо с зелёным салатом и свежим багетом или как закуску. Для компании из восьми человек этого количества достаточно, ведь пирог получается очень сытным.

Ингредиенты на 4 порции