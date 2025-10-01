Обычный ужин превращается в праздник: пирог легко накормит целую компанию

Для приготовления сытного пирога используется форма диаметром 26-28 см. Её смазывают маслом и застилают слоёным тестом: два пласта на дно и один по краю. Такая основа получается нежной, но при этом держит начинку.
Главная изюминка блюда — сочетание двух видов ветчины: отварной и копчёной. Они нарезаются мелкими кубиками и соединяются с тёртым сыром. Чтобы вкус стал более выразительным, в смесь добавляют зубчик чеснока. Альтернативой копчёной ветчине может стать вяленое мясо.
Яйца, сливки, crème fraîche и специи соединяются миксером до нежной, почти воздушной массы. Солить нужно очень осторожно, так как сыр и ветчина уже содержат достаточно соли. Именно эта заливка обеспечивает пирогу кремовую текстуру и насыщенный вкус.
Форма с тестом наполняется кубиками ветчины, сверху заливается сливочно-яичная масса. Пирог отправляется в духовку, разогретую до 180 °C, на 45-55 минут. После выпечки ему дают "отдохнуть" пять минут, затем аккуратно вынимают из формы.
В горячем виде пирог особенно хорош: сыр тянется, тесто хрустит, а ветчина отдаёт копчёные нотки. Его можно подавать как основное блюдо с зелёным салатом и свежим багетом или как закуску. Для компании из восьми человек этого количества достаточно, ведь пирог получается очень сытным.
Слоёное тесто — 3 пласта
Сыр, например, Гауда — 500 г
Ветчина варёная — 200 г
Копчёная ветчина — 50 г
Яйца — 4 шт.
Сливки — 200 мл
Crème fraîche "Чудское озеро" (термизированная сметана) — 50 г
Чеснок — 1 зубчик
Соль, перец, мускатный орех — по вкусу
