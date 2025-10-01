Запах пугает, вкус влюбляет: дуриан остаётся самым противоречивым фруктом планеты

Дуриан называют "королём фруктов" не только из-за размеров и экзотики, но и благодаря сочетанию вкуса и запаха, которое вызывает противоположные эмоции. Одни готовы платить за редкий сорт сотни долларов, другие не переносят его даже на расстоянии. В Юго-Восточной Азии дуриан почитают как деликатес и используют в кухне так же широко, как у нас яблоки или сливы.
Внешне плод похож на крупный шар или эллипс, покрытый толстой кожей с острыми шипами. Весит обычно 1-5 кг, но встречаются экземпляры до 10 кг. При падении плод трескается, и появляется сильный запах, который сравнивают с тухлой рыбой, луком и серой.
Под твёрдой оболочкой скрывается мякоть желтовато-бежевого цвета, которая делится на дольки. Вкус описывают как сложное сочетание: сладкий заварной крем с нотками ореха и тропических фруктов, иногда с оттенками сыра или чеснока.
|Сорт
|Особенности вкуса
|Кому подходит
|Монтхон
|Нежный, почти без запаха
|Новичкам
|Крадум
|Лёгкий, раннеспелый
|Любителям мягких фруктов
|Чани
|Выраженный аромат и вкус
|Опытным ценителям
|Ган Йао
|Редкий и дорогой, жирная мякоть
|Настоящим гурманам
Покупайте дуриан только зрелым: незрелый вкусит крахмалом и луком.
Есть фрукт лучше сразу после вскрытия — запах усиливается при хранении.
Для десертов используйте мякоть без прожилок, она более кремовая.
Если боитесь резкого аромата, начните с мороженого или мусса из дуриана.
Хранить очищенный плод можно только в морозильнике.
"Важно, чтобы дуриан был зрелым и в нужной стадии — только тогда вкус раскрывается полностью", — подчеркнул шеф-повар Александр Морозов.
Употребление с алкоголем → возможное отравление → ешьте дуриан отдельно.
Переедание → тяжесть, набор веса → ограничьте порцию 150-200 г.
Попытка привезти в Россию → конфискация на границе → покупайте в специализированных магазинах.
Если запах фрукта для вас слишком силён, попробуйте блюда, где он замаскирован: коктейли, муссы, мороженое. В кондитерских изделиях аромат почти не ощущается, а вкус остаётся нежным.
|Плюсы
|Минусы
|Содержит витамины A, C, группы B
|Очень специфический запах
|Богат антиоксидантами и омега-3
|Высокая калорийность
|Укрепляет сердце и иммунитет
|Противопоказан беременным и детям до 3 лет
|Считается афродизиаком
|Несовместим с алкоголем
Можно ли привезти дуриан из Таиланда?
Нет, частный вывоз запрещён. Причина — сильный запах, который сложно вывести.
Чем полезен дуриан для здоровья?
Он богат антиоксидантами, витаминами и минералами, укрепляет иммунитет и улучшает работу сердца.
Как едят дуриан в Азии?
В свежем виде, в десертах, супах, напитках. Семена жарят или варят, а из мякоти делают мороженое и пирожные.
Миф: дуриан повышает давление.
Правда: в умеренных количествах он не влияет на давление.
Миф: фрукт опасен для всех.
Правда: ограничения касаются беременных, диабетиков и людей с аллергией.
Миф: дуриан пахнет всегда одинаково.
Правда: у сортов разные ароматы: от почти нейтрального до очень резкого.
В Азии дуриан называют "фруктом радости". Считается, что он бодрит, придаёт сил и повышает настроение. Для туристов же его дегустация становится своеобразным испытанием, которое запоминается надолго.
Первые упоминания о дуриане встречаются в хрониках Малакки в XV веке.
В 1980-х в Сингапуре появились законы, запрещающие перевозить плод в метро.
В Таиланде каждый май проходит фестиваль дуриана, где выбирают лучшие сорта.
Дуриан остаётся одним из самых противоречивых плодов планеты. Он вызывает шок своим запахом и восторг вкусом, но равнодушных не оставляет. Попробовать его стоит хотя бы раз — чтобы понять, на какой вы стороне: ценителей или противников "короля фруктов".
