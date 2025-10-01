Запах пугает, вкус влюбляет: дуриан остаётся самым противоречивым фруктом планеты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Дуриан называют "королём фруктов" не только из-за размеров и экзотики, но и благодаря сочетанию вкуса и запаха, которое вызывает противоположные эмоции. Одни готовы платить за редкий сорт сотни долларов, другие не переносят его даже на расстоянии. В Юго-Восточной Азии дуриан почитают как деликатес и используют в кухне так же широко, как у нас яблоки или сливы.

Дуриан
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дуриан

Что такое дуриан

Внешне плод похож на крупный шар или эллипс, покрытый толстой кожей с острыми шипами. Весит обычно 1-5 кг, но встречаются экземпляры до 10 кг. При падении плод трескается, и появляется сильный запах, который сравнивают с тухлой рыбой, луком и серой.

Под твёрдой оболочкой скрывается мякоть желтовато-бежевого цвета, которая делится на дольки. Вкус описывают как сложное сочетание: сладкий заварной крем с нотками ореха и тропических фруктов, иногда с оттенками сыра или чеснока.

Сравнение сортов дуриана

Сорт Особенности вкуса Кому подходит
Монтхон Нежный, почти без запаха Новичкам
Крадум Лёгкий, раннеспелый Любителям мягких фруктов
Чани Выраженный аромат и вкус Опытным ценителям
Ган Йао Редкий и дорогой, жирная мякоть Настоящим гурманам

Советы шаг за шагом

  1. Покупайте дуриан только зрелым: незрелый вкусит крахмалом и луком.

  2. Есть фрукт лучше сразу после вскрытия — запах усиливается при хранении.

  3. Для десертов используйте мякоть без прожилок, она более кремовая.

  4. Если боитесь резкого аромата, начните с мороженого или мусса из дуриана.

  5. Хранить очищенный плод можно только в морозильнике.

"Важно, чтобы дуриан был зрелым и в нужной стадии — только тогда вкус раскрывается полностью", — подчеркнул шеф-повар Александр Морозов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Употребление с алкоголем → возможное отравление → ешьте дуриан отдельно.

  • Переедание → тяжесть, набор веса → ограничьте порцию 150-200 г.

  • Попытка привезти в Россию → конфискация на границе → покупайте в специализированных магазинах.

А что если…

Если запах фрукта для вас слишком силён, попробуйте блюда, где он замаскирован: коктейли, муссы, мороженое. В кондитерских изделиях аромат почти не ощущается, а вкус остаётся нежным.

Плюсы и минусы дуриана

Плюсы Минусы
Содержит витамины A, C, группы B Очень специфический запах
Богат антиоксидантами и омега-3 Высокая калорийность
Укрепляет сердце и иммунитет Противопоказан беременным и детям до 3 лет
Считается афродизиаком Несовместим с алкоголем

FAQ

Можно ли привезти дуриан из Таиланда?
Нет, частный вывоз запрещён. Причина — сильный запах, который сложно вывести.

Чем полезен дуриан для здоровья?
Он богат антиоксидантами, витаминами и минералами, укрепляет иммунитет и улучшает работу сердца.

Как едят дуриан в Азии?
В свежем виде, в десертах, супах, напитках. Семена жарят или варят, а из мякоти делают мороженое и пирожные.

Мифы и правда

  • Миф: дуриан повышает давление.
    Правда: в умеренных количествах он не влияет на давление.

  • Миф: фрукт опасен для всех.
    Правда: ограничения касаются беременных, диабетиков и людей с аллергией.

  • Миф: дуриан пахнет всегда одинаково.
    Правда: у сортов разные ароматы: от почти нейтрального до очень резкого.

Сон и психология

В Азии дуриан называют "фруктом радости". Считается, что он бодрит, придаёт сил и повышает настроение. Для туристов же его дегустация становится своеобразным испытанием, которое запоминается надолго.

Три интересных факта

  • В Сингапуре и Таиланде запрещено проносить дуриан в транспорт и отели.
  • Цветок дуриана живёт всего один день, издавая сильный аромат для опылителей.
  • В XIX веке европейцы впервые описали фрукт как "нечто ужасно пахнущее, но удивительно вкусное".

Исторический контекст

  1. Первые упоминания о дуриане встречаются в хрониках Малакки в XV веке.

  2. В 1980-х в Сингапуре появились законы, запрещающие перевозить плод в метро.

  3. В Таиланде каждый май проходит фестиваль дуриана, где выбирают лучшие сорта.

Дуриан остаётся одним из самых противоречивых плодов планеты. Он вызывает шок своим запахом и восторг вкусом, но равнодушных не оставляет. Попробовать его стоит хотя бы раз — чтобы понять, на какой вы стороне: ценителей или противников "короля фруктов".

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
