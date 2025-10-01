Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайный кошмар собак: почему раскат грома может стоить им жизни и как спасти питомца от паники
Озеро, которое было больше морей: почему Паратетис внезапно исчез и что он оставил после себя
Анаэробные упражнения похожи на азартную игру: одни выигрывают тело, другие здоровье
Килограммы играют с мозгом: как резкие изменения веса ускоряют старение памяти
Скрытый пожиратель денег: как смартфон незаметно запускает счётчик расходов за границей
Нельзя сломать систему: Юрий Лоза шокирует откровениями о правилах ТВ-шоу
Золотой стандарт уходит в прошлое: почему автопроизводители отказываются от классического автомата
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Рак простаты часто прячется без симптомов — врачи назвали первые тревожные сигналы

Хрустящие лепёшки из картофеля: рецепт для тех, кто считает калории

2:44
Еда

Для приготовления венгерского лангоша сначала отварите картофель в кожуре — так он сохранит максимум вкуса и крахмала. Пока клубни горячие, очистите их и превратите в мягкое пюре. Отдельно растворите свежие дрожжи в подсоленном тёплом молоке, дайте им 10 минут для "пробуждения". Просейте муку, сделайте в центре углубление и влейте дрожжевое молоко. Добавьте картофель и масло, замесите эластичное тесто. Накройте полотенцем и оставьте в тепле примерно на час, пока масса не увеличится вдвое.

лангош, венгерское блюдо
Фото: commons.wikimedia by Christo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
лангош, венгерское блюдо

Магия сковороды

Когда тесто поднялось, отрывайте небольшие кусочки, формируя лепёшки толщиной около двух сантиметров. Разогрейте сковороду с маслом, слой должен быть не меньше 6 см. Опускайте заготовки в кипящее масло и обжаривайте до золотистой корочки, затем переверните. Лепёшки получаются воздушными внутри и хрустящими снаружи.

Простор для фантазии

Подавать их можно горячими, слегка присыпав солью. Кто-то предпочитает сметану или чесночный соус, другие — тёртый сыр или зелень. Вариации бесконечны: такие лепёшки легко становятся основой для быстрых закусок или даже заменяют хлеб.

Состав на 4 порции

  • Картофель — 150 г

  • Дрожжи свежие — 30 г

  • Молоко — 300 мл

  • Сахарная пудра — 3 ст. л.

  • Мука — 400 г

  • Соль — по вкусу

  • Масло — 50 мл + для обжаривания

Пищевая ценность на порцию

  • 598 ккал

  • 14,09 г белков

  • 21,07 г жиров

  • 86,27 г углеводов

Лангош без лишнего жира: вкусно и полезно

Меняем сковороду на духовку

Чтобы сохранить вкус, но снизить калорийность, лепёшки можно не жарить во фритюре, а запечь в духовке. Достаточно слегка смазать противень маслом или застелить пергаментом. Температура — 200 °C, время — около 20–25 минут, до румяной корочки.

Лёгкие добавки к тесту

  • Вместо сахара используйте щепоть мёда — вкус станет глубже.

  • Часть белой муки можно заменить цельнозерновой или овсяной — это добавит клетчатку.

  • Добавьте семена (льняные, кунжутные) прямо в тесто — получится полезнее и интереснее.

С чем подавать

К запечённым лепёшкам отлично подходят несладкие йогуртовые соусы, свежая зелень, овощные дипы. Это превращает их в полноценный перекус без тяжести.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Яд в крови и злобный нрав: существо, к которому не подплывают даже акулы
Домашние животные
Яд в крови и злобный нрав: существо, к которому не подплывают даже акулы
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Домашние животные
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Домашние животные
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Популярное
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов

Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.

Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Секрет небесного объекта: таинственный волосатый цилиндр рухнул с неба — Аргентина ищет ответы
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад волшебством
Жара и кислота не помеха: на Венере обнаружили то, что изменит наши представления о планете
Секрет Сырского раскрыт: настоящая цель войны уже не в Киеве
Секрет Сырского раскрыт: настоящая цель войны уже не в Киеве
Последние материалы
Нельзя сломать систему: Юрий Лоза шокирует откровениями о правилах ТВ-шоу
Золотой стандарт уходит в прошлое: почему автопроизводители отказываются от классического автомата
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Рак простаты часто прячется без симптомов — врачи назвали первые тревожные сигналы
Взрыв мощнее Хиросимы: NASA собирается бомбить космос — игра с астероидом без права на ошибку
Хэви-металл в стиле люкс: 7 стальных маникюров, которые выглядят вызывающе и безумно дорого
Иллюзия трезвости: почему жвачка с мятой или молоко не спасут водителя от алкотестера
Тайный союзник иммунитета: включается, когда все силы уже на исходе — простуда теряет все козыри
Одни гортензии весной просыпаются пышными, а другие легко превращаются в сухие ветки
Неприятный запах из холодильника — это сигнал SOS: внутри скрывается невидимая опасность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.