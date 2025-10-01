Хрустящие лепёшки из картофеля: рецепт для тех, кто считает калории

Для приготовления венгерского лангоша сначала отварите картофель в кожуре — так он сохранит максимум вкуса и крахмала. Пока клубни горячие, очистите их и превратите в мягкое пюре. Отдельно растворите свежие дрожжи в подсоленном тёплом молоке, дайте им 10 минут для "пробуждения". Просейте муку, сделайте в центре углубление и влейте дрожжевое молоко. Добавьте картофель и масло, замесите эластичное тесто. Накройте полотенцем и оставьте в тепле примерно на час, пока масса не увеличится вдвое.
Когда тесто поднялось, отрывайте небольшие кусочки, формируя лепёшки толщиной около двух сантиметров. Разогрейте сковороду с маслом, слой должен быть не меньше 6 см. Опускайте заготовки в кипящее масло и обжаривайте до золотистой корочки, затем переверните. Лепёшки получаются воздушными внутри и хрустящими снаружи.
Подавать их можно горячими, слегка присыпав солью. Кто-то предпочитает сметану или чесночный соус, другие — тёртый сыр или зелень. Вариации бесконечны: такие лепёшки легко становятся основой для быстрых закусок или даже заменяют хлеб.
Картофель — 150 г
Дрожжи свежие — 30 г
Молоко — 300 мл
Сахарная пудра — 3 ст. л.
Мука — 400 г
Соль — по вкусу
Масло — 50 мл + для обжаривания
598 ккал
14,09 г белков
21,07 г жиров
86,27 г углеводов
Чтобы сохранить вкус, но снизить калорийность, лепёшки можно не жарить во фритюре, а запечь в духовке. Достаточно слегка смазать противень маслом или застелить пергаментом. Температура — 200 °C, время — около 20–25 минут, до румяной корочки.
Вместо сахара используйте щепоть мёда — вкус станет глубже.
Часть белой муки можно заменить цельнозерновой или овсяной — это добавит клетчатку.
Добавьте семена (льняные, кунжутные) прямо в тесто — получится полезнее и интереснее.
К запечённым лепёшкам отлично подходят несладкие йогуртовые соусы, свежая зелень, овощные дипы. Это превращает их в полноценный перекус без тяжести.
