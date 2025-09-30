Испанская закуска по-русски: картофельные чуррос с сыром и чесноком удивят вкусом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:03
Еда

Картофельные чуррос — это яркий пример того, как традиции разных кухонь могут переплетаться и создавать совершенно новое блюдо. Испанские чуррос известны как сладкий десерт: тонкие полоски теста обжариваются во фритюре и подаются с густым шоколадом. В русской кухне главным продуктом давно стал картофель, и неудивительно, что именно он стал основой для адаптации популярного испанского лакомства. В результате получилась закуска с хрустящей корочкой, ароматом сыра и чеснока, которая отлично подходит к любым соусам — от кетчупа до барбекю.

Картофельные чуррос с соусами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Картофельные чуррос с соусами

Особенность блюда

Главное отличие картофельных чуррос от классических — основа. Вместо мучного теста используется картофельное пюре с добавлением сыра и специй. Благодаря этому вкус получается насыщенным и слегка пикантным, а текстура — мягкая внутри и хрустящая снаружи. Блюдо универсальное: его можно подать как закуску к ужину, как оригинальный гарнир или даже как "фингер-фуд" для вечеринки.

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Картофель — 4 шт. (около 480 г)

  • Яйцо куриное — 1 шт. (60 г)

  • Сыр твёрдый (например, тильзитер) — 50 г

  • Сушёный чеснок — 2 г

  • Пшеничная мука — 1 ст. л. (15 г)

  • Соль — 4 г

  • Чёрный молотый перец — щепотка (1 г)

  • Растительное масло для жарки — около 1 стакана (190 г)

Для подачи: кетчуп, горчица, соус барбекю или сырный соус — по вкусу.

Пошаговое приготовление

Сначала подготовьте картофель: вымойте клубни, очистите и разрежьте на куски. Сложите их в кастрюлю, залейте водой так, чтобы жидкость лишь слегка прикрывала верх. После закипания воды уменьшите огонь, добавьте щепотку соли и варите около 20-25 минут до мягкости.

Готовый картофель откиньте на дуршлаг, дайте слегка остыть и разомните толкушкой в пюре. Введите яйцо и натёртый на мелкой тёрке сыр, перемешайте. Добавьте муку, оставшуюся соль, перец и сушёный чеснок. В результате должно получиться густое тесто, которое легко держит форму.

Переложите массу в кондитерский мешок с круглой насадкой. Если мешка нет, можно использовать обычный полиэтиленовый пакет с отрезанным уголком.

Налейте в сковороду или сотейник масло и хорошо разогрейте его на среднем огне. Аккуратно выдавите полоски теста в раскалённое масло, формируя спирали или небольшие колбаски. Обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 2-3 минуты.

Готовые чуррос выложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнее масло. Подавать их лучше сразу — тёплыми, с любимыми соусами.

Сравнение

Вариант блюда Основа Вкус Соусы для подачи
Испанские чуррос Мука Сладкий Шоколад, карамель
Картофельные чуррос Картофель, сыр Солёный, пикантный Кетчуп, барбекю, сырный
Картофель фри Картофель Солёный, нейтральный Кетчуп, майонез

Советы для идеального результата

  1. Используйте рассыпчатый картофель — он лучше разминается и формирует тесто.

  2. Масло должно быть достаточно горячим, иначе чуррос впитают слишком много жира.

  3. Чтобы закуска оставалась хрустящей, не накрывайте её крышкой после жарки.

  4. Сыр лучше брать твёрдый с насыщенным вкусом — пармезан, тильзитер или гауда.

А что если…

А что если заменить специи? Можно добавить копчёную паприку, орегано или карри, чтобы получить совершенно новый вкус. Если хочется снизить калорийность, чуррос можно не жарить, а запечь в духовке при 200 °C до румяной корочки. Для любителей сыра подойдут вариации с моцареллой или дорблю, а сладкоежки могут попробовать приготовить чуррос без чеснока и подать их с ягодным соусом.

Плюсы и минусы картофельных чуррос

Плюсы:

  • оригинальное блюдо из простых ингредиентов;

  • универсальность — закуска, гарнир или основа для фуршета;

  • насыщенный вкус и аппетитная хрустящая корочка.

Минусы:

  • высокая калорийность из-за жарки во фритюре;

  • блюдо лучше подавать сразу, пока горячее.

FAQ

Можно ли готовить без сыра?
Да, но вкус будет менее насыщенным. Лучше заменить сыр специями или зеленью.

Можно ли хранить готовые чуррос?
Они вкуснее всего свежими, но при необходимости можно хранить в холодильнике до суток и разогреть в духовке.

Подойдут ли они детям?
Да, если уменьшить количество чеснока и подавать с мягкими соусами.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
