Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Матрас решает судьбу сна и позвоночника: эти ошибки совершают чаще всего
Удаление катализатора кажется выгодным: но на деле приносит больше проблем
Звезда пожирает ледяное сердце планеты: астрономы впервые поймали момент космической казни
Иллюзия простора: как визуально увеличить комнату без больших вложений
Неожиданное обещание Машковой: актриса объявила о планах вернуться в Россию с гастролями
Тайны СИЗО: арестованная по делу Долиной мошенница раскрыла правду о своём состоянии
Жевать нужно правильно: как неправильный прикус портит не только зубы
Татьяна Лазарева* больше не хочет замуж: как телеведущая объяснила своё решение после развода с Шацем**
Когда природа играет в фантастику: места на Земле, которые выглядят как декорации фильма

Тайна идеальной курицы: сколько минут отделяют сухое мясо от нежнейшего

4:55
Еда

Варёная курица вовсе не обязана быть пресной и скучной. Если правильно выбрать птицу и задать режимы, мясо получается нежным, сочным и ароматным, а бульон — насыщенным и прозрачным. Ниже — полный разбор: какую курицу брать, сколько варить в кастрюле, мультиварке и микроволновке, как не переварить грудку, и что сделать, чтобы получить и отличный бульон, и идеальное мясо одновременно.

Курица в кастрюле с бульоном
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Курица в кастрюле с бульоном

Базовые принципы: с чего начать

Главный вопрос перед приготовлением — цель. Нужен крепкий бульон для рамена или лапши? Требуется сочное мясо для салата и горячих блюд? Или хотите "два в одном" — и навар, и деликатное филе? От ответа зависят выбор птицы, стартовая температура воды и время.

  • Для бульона лучшая кандидатура — суповая курица (взрослая, более жилистая). Долго томится, отдаёт максимум вкуса, жир делает навар густым и ароматным.
  • Для мяса — молодая курица свободного выгула. Мышцы у такой птицы "работали": вкус ярче, текстура плотная и сочная, а не "вата".
  • Для "и бульона, и мяса" — та же суповая курица, но с хитрым алгоритмом варки.

Сравнение сценариев

Цель Какую курицу брать Старт воды Время Итог
Крепкий бульон Суповая, не слишком постная Холодная 3-4 часа на малом огне Густой навар, мясо разварное
Мягкое мясо Молодая, возможен цыплёнок Кипящая 40-90 минут от массы Сочное филе, средний бульон
И бульон, и мясо Суповая/домашняя Кипящая → затем томление 1-1,5 часа + 1-2 часа Мясо аккуратно доведено, бульон мощный

Как варить курицу в кастрюле: пошагово

Инструменты и подготовка

Большая кастрюля от 4-5 л, съёмная пенка или шумовка, щипцы, ножницы для птицы (по желанию), соль, овощи (лук, морковь, сельдерей), специи (перец горошком, лавровый лист, корень петрушки), вода хорошего качества. Курицу промойте в холодной воде, обсушите.

Если нужен бульон

  1. Положите курицу в холодную воду (уровень выше птицы на 3-4 см).

  2. На среднем огне доведите до лёгкого кипения, снимите пену. Посолите.

  3. Добавьте разрезанные пополам лук и морковь, сельдерей, перец горошком, корень петрушки. Лавр — на 5 минут в середине процесса и вынуть.

  4. Варите без крышки при едва заметном "шевелении" поверхности 3-4 часа. Подливайте только кипяток.

  5. Процедите через сито, жир при необходимости снимите после охлаждения.

Если нужно мясо

  1. Доведите кастрюлю с подсоленной водой до кипения, опустите курицу (целую или крупными частями).

  2. Для аромата предварительно в кипятке 10-15 минут проварите овощи и травы, выньте их, затем закладывайте птицу.

  3. Держите лёгкое кипение под крышкой, пену можно не снимать, если прозрачность не критична.

  4. Готовность: сок на проколе прозрачный, мясо легко отстаёт от кости. Выньте, дайте "отдохнуть" 10 минут.

Если хотите и бульон, и мясо

  1. Запустите курицу в кипящую подсоленную воду, снимите пену.

  2. Варите до готовности бёдер (ориентир — 40-60 минут, зависит от массы).

  3. Выньте птицу. Отделите грудку, ножки, крылья. Мясо — под фольгу, "скелет" верните в кастрюлю.

  4. Добавьте овощи и специи, томите 1-1,5 часа. Так вы сохраните сочность мяса и получите насыщенный бульон.

Сколько варить: точные ориентиры

  • Целая молодая курица 1-1,2 кг — 45-60 минут после закипания. На каждые +200 г прибавляйте 10-12 минут.
  • Суповая/домашняя — 1,5-2 часа до мягкости или 3-4 часа для очень крепкого бульона.
  • Части: филе без кости — 18-25 минут; грудка на кости — 30-40; крылья и голени — 30-35; бёдра/окорочка — 35-50.

Признаки готовности: сок на проколе прозрачный, мясо у голени отходит от кости, температура в самой толстой части — около 74-75 °C (если есть зонд-термометр).

В мультиварке: сочность без усилий

  1. Целая тушка — самый предсказуемый вариант. На "Супе" получите прозрачный бульон, на "Тушении" — более выраженный вкус.

  2. Части закладывайте по размеру: крупные вниз, мелкие позже.

  3. Сразу добавляйте овощи и специи — ароматы раскрываются лучше.

  4. Не открывайте крышку часто: мультиварке важна стабильная температура.

  5. Время: филе — 25-35 минут; бёдра — 45-60; целая курица 1,2-1,4 кг — 70-90. Дайте постоять 10 минут на подогреве.

В микроволновке: быстро и диетично

  1. Посуду берите СВЧ-совместимую с крышкой. На дно — 3-5 ст. л. воды или бульона.

  2. Предпочтительны куски на кости (голени, бёдра). Филе нарезайте крупно.

  3. Мощность 600-700 Вт: 5-7 минут на сторону для небольших кусков, 8-10 — для крупных.

  4. В середине переверните, при необходимости подлейте ложку воды.

  5. После отключения выдержите под крышкой 2-3 минуты — дойдёт и станет мягче.

Приёмы вкуса и сочности

  • Солить — не в конце: соль помогает денатурации белка и удержанию влаги.
  • Обжечь лук и морковь на сухой сковороде до подпалин — бульон получится янтарнее и ярче по вкусу.
  • "Отдых" всем видам мяса: 10 минут под фольгой, чтобы сок распределился.
  • Ароматические "якоря": стебли петрушки, корень сельдерея, чёрный перец горошком; лавр — кратко, иначе даст горчинку.
  • Грудка любит щадящий режим: положите её позже остальной птицы или выньте раньше.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Запуск птицы в кипящую воду для бульона → навар менее насыщенный → начинайте с холодной и томите.
  • Долив холодной воды в процессе → мутный бульон → доливайте только кипяток.
  • Долгая варка грудки → сухость и "вата" → готовьте грудку отдельно и меньше по времени.
  • Ярко кипит весь процесс → бульон мутный, мясо рвётся → держите едва заметное "шевеление".
  • Лавр на час → терпкость → опускайте на 3-5 минут и убирайте.

А что если…

  • Хотите "курицу на салат", но чтоб бульон тоже удался? В кипятке доведите птицу до снятия пены, выньте грудку, снова доведите до лёгкого кипения и томите остов 1-1,5 часа. Грудку доведите отдельно 10-15 минут в горячем бульоне без кипения.
  • Нужно мясо для детского меню? Снимите кожу, жир подрежьте, соль — в конце, специи минимально, томление вместо бурного кипения.
  • Диетический вариант? Варите на пару в мультиварке: 35-45 минут для грудки на кости, влага сохранится максимум.

Плюсы и минусы методов

Метод Плюсы Минусы
Кастрюля (томление) Контроль вкуса, насыщенный бульон Долго, нужен присмотр
Мультиварка Сочность, "поставил и забыл" Меньше карамельных нот, если любите обожжённые овощи
Микроволновка Быстро, мало посуды Риск пересушить, меньше контроль текстуры

FAQ

Сколько воды лить на целую тушку 1-1,5 кг? 3-5 литров, чтобы покрыть птицу и учесть выкипание.
Зачем снимать пену? Для прозрачности и чистого вкуса. В "режиме мяса" можно не снимать, если бульон — вторичен.
Почему бульон помутнел? Сильно кипел или доливали холодную воду. Дальше варите тише, доливайте только кипяток и процеживайте.
Можно ли варить из замороженной? Лучше полностью разморозить в холодильнике 8-12 часов: так равномернее приготовится.
Как сделать бульон золотистым? Подпалите лук/морковь, добавьте немного куриных крыльев или шей — они дают коллаген и цвет.

Мифы и правда

  • Миф: "Чем дольше кипит, тем вкуснее".
    Правда: долгое бурное кипение разрушает белки и мутнит бульон; нужно тихое томление.
  • Миф: "Соль сушит мясо, солить в конце".
    Правда: умеренная соль в начале помогает удержать влагу и равномерно просолить.
  • Миф: "Грудка всегда сухая".
    Правда: при щадящем нагреве и отдыхе под фольгой грудка сочная и нежная.

Три полезных факта

  1. Коллаген из костей и суставов при длительном томлении превращается в желатин — именно он даёт бархатистую текстуру бульона.

  2. "Отдых" варёной курицы так же важен, как у запечённой: соки перераспределяются, срез получается влажным.

  3. Короткое обжигание овощей перед варкой усиливает сладость и аромат — простой трюк для ресторанного вкуса.

Исторический контекст

  • "Еврейский пенициллин": традиция длительного томления куриного бульона веками использовалась как домашнее средство при простуде.
  • Европейские "consommé" и "пулет" требовали кристальной прозрачности — отсюда техники тихого вара и тщательного снятия пены.
  • Современные кухни переняли щадящие режимы: лёгкое кипение, точные температуры, короткая специя-фаза лавра.

Идеальная варёная курица: универсальный рецепт

Ингредиенты (на 6 порций): курица 1,3-1,5 кг; морковь 2; лук 2; сельдерей 3-4 черешка; чеснок 4 зубчика; стебли петрушки; перец чёрный горошком 1 ст. л.; лавр 1 лист; соль; кусочек сливочного масла.

  1. Лук и морковь разрежьте пополам и обожгите на сухой сковороде до подпалин. Сельдерей крупно, чеснок раздавить.

  2. В кастрюлю налейте 3 л воды, добавьте овощи, чеснок, петрушку, перец. Доведите до кипения, посолите.

  3. Опустите курицу грудкой вниз. Снова доведите до лёгкого кипения, уменьшите огонь до тихого томления.

  4. Варите 60 минут, в середине на 5 минут опустите лавр и выньте его.

  5. Достаньте курицу, смажьте грудку сливочным маслом, прикройте фольгой на 10-12 минут. Подавайте или разделайте, а кости верните в кастрюлю и томите ещё 60-90 минут для супер-навара.

Контроль готовности без термометра

  • Голень "раздевается": мясо чуть отходит от кости — сигнал готовности.
  • Прокол ножом в самой толстой части: сок прозрачный, не розовый.
  • Если курица "не держит форму" при подъёме щипцами — вы на грани переваривания: снимайте с огня и давайте "отдохнуть".
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Домашние животные
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Садоводство, цветоводство
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
Наука и техника
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
Популярное
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее

Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.

Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Западные think-tank: крепость Крым — один из самых защищённых регионов планеты Олег Володин Трамп предлагает мягкую оккупацию Газы. ХАМАС решает дилемму смерти с позором или достоинством Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
Последние материалы
Татьяна Лазарева* больше не хочет замуж: как телеведущая объяснила своё решение после развода с Шацем**
Когда природа играет в фантастику: места на Земле, которые выглядят как декорации фильма
Тени поднимаются выше привычной линии: неожиданный эффект распахивает взгляд и меняет образ
ФАС пошла по регионам: владельцам АЗС шлют письма на фоне взлёта цен и дефицита топлива
Тайна идеальной курицы: сколько минут отделяют сухое мясо от нежнейшего
Вариатор скрывает опасность: мифы о ненадёжности обходятся водителям дорого
4000 лет назад они были нашими друзьями — почему теперь динго ненавидят людей
Под снегом теплее, чем в подвале: какие культуры лучше зимуют в земле
15 минут в день достаточно: жир сгорает, пока мышцы борются за каждое повторение
Кислород — спасение для нас, но яд для древней Земли: как жизнь пережила смертельный газ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.