Тайна идеальной курицы: сколько минут отделяют сухое мясо от нежнейшего

Варёная курица вовсе не обязана быть пресной и скучной. Если правильно выбрать птицу и задать режимы, мясо получается нежным, сочным и ароматным, а бульон — насыщенным и прозрачным. Ниже — полный разбор: какую курицу брать, сколько варить в кастрюле, мультиварке и микроволновке, как не переварить грудку, и что сделать, чтобы получить и отличный бульон, и идеальное мясо одновременно.
Главный вопрос перед приготовлением — цель. Нужен крепкий бульон для рамена или лапши? Требуется сочное мясо для салата и горячих блюд? Или хотите "два в одном" — и навар, и деликатное филе? От ответа зависят выбор птицы, стартовая температура воды и время.
|Цель
|Какую курицу брать
|Старт воды
|Время
|Итог
|Крепкий бульон
|Суповая, не слишком постная
|Холодная
|3-4 часа на малом огне
|Густой навар, мясо разварное
|Мягкое мясо
|Молодая, возможен цыплёнок
|Кипящая
|40-90 минут от массы
|Сочное филе, средний бульон
|И бульон, и мясо
|Суповая/домашняя
|Кипящая → затем томление
|1-1,5 часа + 1-2 часа
|Мясо аккуратно доведено, бульон мощный
Большая кастрюля от 4-5 л, съёмная пенка или шумовка, щипцы, ножницы для птицы (по желанию), соль, овощи (лук, морковь, сельдерей), специи (перец горошком, лавровый лист, корень петрушки), вода хорошего качества. Курицу промойте в холодной воде, обсушите.
Положите курицу в холодную воду (уровень выше птицы на 3-4 см).
На среднем огне доведите до лёгкого кипения, снимите пену. Посолите.
Добавьте разрезанные пополам лук и морковь, сельдерей, перец горошком, корень петрушки. Лавр — на 5 минут в середине процесса и вынуть.
Варите без крышки при едва заметном "шевелении" поверхности 3-4 часа. Подливайте только кипяток.
Процедите через сито, жир при необходимости снимите после охлаждения.
Доведите кастрюлю с подсоленной водой до кипения, опустите курицу (целую или крупными частями).
Для аромата предварительно в кипятке 10-15 минут проварите овощи и травы, выньте их, затем закладывайте птицу.
Держите лёгкое кипение под крышкой, пену можно не снимать, если прозрачность не критична.
Готовность: сок на проколе прозрачный, мясо легко отстаёт от кости. Выньте, дайте "отдохнуть" 10 минут.
Запустите курицу в кипящую подсоленную воду, снимите пену.
Варите до готовности бёдер (ориентир — 40-60 минут, зависит от массы).
Выньте птицу. Отделите грудку, ножки, крылья. Мясо — под фольгу, "скелет" верните в кастрюлю.
Добавьте овощи и специи, томите 1-1,5 часа. Так вы сохраните сочность мяса и получите насыщенный бульон.
Признаки готовности: сок на проколе прозрачный, мясо у голени отходит от кости, температура в самой толстой части — около 74-75 °C (если есть зонд-термометр).
Целая тушка — самый предсказуемый вариант. На "Супе" получите прозрачный бульон, на "Тушении" — более выраженный вкус.
Части закладывайте по размеру: крупные вниз, мелкие позже.
Сразу добавляйте овощи и специи — ароматы раскрываются лучше.
Не открывайте крышку часто: мультиварке важна стабильная температура.
Время: филе — 25-35 минут; бёдра — 45-60; целая курица 1,2-1,4 кг — 70-90. Дайте постоять 10 минут на подогреве.
Посуду берите СВЧ-совместимую с крышкой. На дно — 3-5 ст. л. воды или бульона.
Предпочтительны куски на кости (голени, бёдра). Филе нарезайте крупно.
Мощность 600-700 Вт: 5-7 минут на сторону для небольших кусков, 8-10 — для крупных.
В середине переверните, при необходимости подлейте ложку воды.
После отключения выдержите под крышкой 2-3 минуты — дойдёт и станет мягче.
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Кастрюля (томление)
|Контроль вкуса, насыщенный бульон
|Долго, нужен присмотр
|Мультиварка
|Сочность, "поставил и забыл"
|Меньше карамельных нот, если любите обожжённые овощи
|Микроволновка
|Быстро, мало посуды
|Риск пересушить, меньше контроль текстуры
Сколько воды лить на целую тушку 1-1,5 кг? 3-5 литров, чтобы покрыть птицу и учесть выкипание.
Зачем снимать пену? Для прозрачности и чистого вкуса. В "режиме мяса" можно не снимать, если бульон — вторичен.
Почему бульон помутнел? Сильно кипел или доливали холодную воду. Дальше варите тише, доливайте только кипяток и процеживайте.
Можно ли варить из замороженной? Лучше полностью разморозить в холодильнике 8-12 часов: так равномернее приготовится.
Как сделать бульон золотистым? Подпалите лук/морковь, добавьте немного куриных крыльев или шей — они дают коллаген и цвет.
Коллаген из костей и суставов при длительном томлении превращается в желатин — именно он даёт бархатистую текстуру бульона.
"Отдых" варёной курицы так же важен, как у запечённой: соки перераспределяются, срез получается влажным.
Короткое обжигание овощей перед варкой усиливает сладость и аромат — простой трюк для ресторанного вкуса.
Ингредиенты (на 6 порций): курица 1,3-1,5 кг; морковь 2; лук 2; сельдерей 3-4 черешка; чеснок 4 зубчика; стебли петрушки; перец чёрный горошком 1 ст. л.; лавр 1 лист; соль; кусочек сливочного масла.
Лук и морковь разрежьте пополам и обожгите на сухой сковороде до подпалин. Сельдерей крупно, чеснок раздавить.
В кастрюлю налейте 3 л воды, добавьте овощи, чеснок, петрушку, перец. Доведите до кипения, посолите.
Опустите курицу грудкой вниз. Снова доведите до лёгкого кипения, уменьшите огонь до тихого томления.
Варите 60 минут, в середине на 5 минут опустите лавр и выньте его.
Достаньте курицу, смажьте грудку сливочным маслом, прикройте фольгой на 10-12 минут. Подавайте или разделайте, а кости верните в кастрюлю и томите ещё 60-90 минут для супер-навара.
