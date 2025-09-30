Этот куриный рулет покорит всех: внутри нежное филе и пикантная начинка, рядом — хрустящий гарнир

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Куриный рулет — это изысканное второе блюдо, способное превратить даже обычный ужин в небольшой праздник. Нежное куриное филе, обернутое вокруг сытной начинки из вяленой ветчины, ароматного сыра провола и питательной фриттаты с петрушкой, создает сложную палитру вкусов в каждом кусочке.

Мясной рулет
Фото: Freepik is licensed under Free license
Мясной рулет

Подача рулета на подушке из запеченного картофеля и красного лука делает блюдо самодостаточным и идеально подходящим для воскресного семейного обеда или торжественного стола.

Ингредиенты

Для куриного рулета:

  • Куриное филе (без костей) — 500 г

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Белое сухое вино — 50 мл

  • Оливковое масло первого отжима — 40 мл

  • Соль, черный перец молотый — по щепотке

Для начинки:

  • Ветчина вареная — 60 г

  • Сыр провола (или другой копченый сыр) — 50 г

  • Яйца — 3 шт.

  • Свежая петрушка — 1 веточка

  • Соль, черный перец — по щепотке

Для гарнира:

  • Картофель — 1 кг

  • Красный лук — 250 г

  • Свежий розмарин — 2 веточки

  • Оливковое масло первого отжима — 30 мл

  • Соль, черный перец — по щепотке

Пошаговое приготовление

1. Подготовка гарнира

Картофель очищают и нарезают кусочками толщиной примерно 1,5 см. Красный лук режут крупными дольками. Овощи смешивают в миске с рубленым розмарином, оливковым маслом, солью и перцем. Равномерно распределяют на противне и отправляют в духовку, разогретую до 200°C с режимом конвекции, на 20 минут для частичного приготовления.

2. Приготовление фриттаты для начинки

Яйца взбивают в миске с мелко нарубленной петрушкой, солью и перцем. Смесь выливают на хорошо разогретую антипригарную сковороду диаметром 20-22 см и готовят на среднем огне 3-4 минуты. Когда поверхность схватится, фриттату аккуратно переворачивают с помощью тарелки и доводят до готовности еще 1-2 минуты. Готовую фриттату откладывают для остывания.

3. Формовка рулета

Куриное филе раскладывают на разделочной доске кожей вниз, накрывают пищевой пленкой и аккуратно отбивают, чтобы получить пласт равномерной толщины. Мясо солят и перчат. Затем последовательно выкладывают начинку:

  • Ломтики вареной ветчины.

  • Ломтики сыра провола.

  • Остывшую фриттату.

С помощью кухонной нити плотно сворачивают мясо в рулет, фиксируя его в нескольких местах для сохранения формы.

4. Обжарка и запекание

В глубокой огнеупорной сковороде разогревают оливковое масло с зубчиками чеснока. Рулет обжаривают со всех сторон до образования золотистой корочки, примерно 5-7 минут. В сковороду вливают белое вино и дают ему полностью выпариться.

5. Финальный этап

Рулет перекладывают в центр противня с частично приготовленным картофелем и луком. Блюдо доводят до готовности в духовке при 200°C еще 20-25 минут. Готовый рулет вынимают и дают ему "отдохнуть" 5-10 минут перед нарезкой. Это позволяет сокам равномерно распределиться внутри мяса.

6. Подача

Рулет нарезают на порционные куски толщиной 2-3 см, выкладывают на тарелки вместе с гарниром и поливают образовавшимся при запекании соком.

Советы от шеф-повара

Ключ к сочному рулету — не пропустить этап "отдыха” после духовки. Если нарезать его сразу, большая часть сока останется на разделочной доске. Кроме того, для начинки можно экспериментировать: ветчину успешно заменяют обжаренным шпинатом или грибами, что добавляет блюду новые вкусовые ноты, советует ricette.giallozafferano.it.

Условия хранения

Готовый куриный рулет можно хранить в холодильнике в герметичном контейнере до 3 дней.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
