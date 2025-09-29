Крокеты для гурманов: просто, но со вкусом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:47
Еда

Нежная кремовая серединка этих крокетов с сыром, кукурузой и зелёным луком соседствует с пикантным вкусом соусов и хрустящей золотистой корочкой.

Крокеты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Крокеты

Рецепт пошагово

Ингредиенты

Для начинки:

  • 75 г сливочного масла

  • 100 г пшеничной муки

  • 150 г выдержанного чеддера (натёртого)

  • 250 г замороженной кукурузы (можно консервированной)

  • 5 перьев зелёного лука

  • Соль и перец

Для панировки и жарки:

  • 125 г панировочных сухарей 

  • Мука для обваливания

  • 2 яйца

  • Масло для фритюра

Приготовление

  1. Растопить масло, добавить муку, соль по вкусу. Замесить тесто.

  2. Добавить в серединку сыр, кукурузу и лук, приправить. Сформировать удлиненные варианты крокетов. Убрать в холодильник на 2 часа.

  3. Обвалять в муке, яйце, панировке.

  4. Жарить при 180 °C по 2 минуты до золотистого цвета.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы
Богатый вкус: комбинация сыра, соусов и сладкой кукурузы Длительное время подготовки (охлаждение, заморозка)
Подходит для вечеринки или закуски Калорийное блюдо, не для диет
Ингредиенты легко найти Требуется фритюр (не у всех есть глубокая сковорода)
Можно заморозить впрок Соусы не всем могут понравиться

Интересные факты

  1. Крокеты впервые появились во Франции в XVII веке, но получили популярность в Испании и Азии.

  2. Использование кукурузы добавляет блюду американский акцент.

  3. Вариант с сыром чеддер делает крокеты сытнее и более универсальными.

FAQ

❓ Можно ли сделать крокеты в духовке?
Да, но корочка будет менее хрустящей. Запекайте при 200 °C около 20 минут.

❓ Можно ли приготовить заранее?
Да, крокеты можно заморозить и хранить до месяца. Жарьте прямо замороженными.

❓ Подходит ли рецепт детям?
Да.

Советы для идеальных крокетов

  • Жарьте малыми порциями: масло должно оставаться горячим.

  • Используйте свежий лук и кукурузу: вкус будет ярче.

  • Экспериментируйте: добавьте бекон, грибы или сладкий перец для разнообразия.

  • Подача: отлично сочетаются со сметаной с чесноком или сладким чили-соусом.

Крокеты с чеддером и кукурузой — баланс текстур и вкусов. Снаружи — идеальная хрустящая корочка, внутри — нежная начинка, в которой сладость и острота играют в дуэте. Это блюдо требует времени и терпения, но результат стоит каждой минуты.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
