Крокеты для гурманов: просто, но со вкусом

Нежная кремовая серединка этих крокетов с сыром, кукурузой и зелёным луком соседствует с пикантным вкусом соусов и хрустящей золотистой корочкой.
Для начинки:
75 г сливочного масла
100 г пшеничной муки
150 г выдержанного чеддера (натёртого)
250 г замороженной кукурузы (можно консервированной)
5 перьев зелёного лука
Соль и перец
Для панировки и жарки:
125 г панировочных сухарей
Мука для обваливания
2 яйца
Масло для фритюра
Растопить масло, добавить муку, соль по вкусу. Замесить тесто.
Добавить в серединку сыр, кукурузу и лук, приправить. Сформировать удлиненные варианты крокетов. Убрать в холодильник на 2 часа.
Обвалять в муке, яйце, панировке.
Жарить при 180 °C по 2 минуты до золотистого цвета.
|Плюсы
|Минусы
|Богатый вкус: комбинация сыра, соусов и сладкой кукурузы
|Длительное время подготовки (охлаждение, заморозка)
|Подходит для вечеринки или закуски
|Калорийное блюдо, не для диет
|Ингредиенты легко найти
|Требуется фритюр (не у всех есть глубокая сковорода)
|Можно заморозить впрок
|Соусы не всем могут понравиться
Крокеты впервые появились во Франции в XVII веке, но получили популярность в Испании и Азии.
Использование кукурузы добавляет блюду американский акцент.
Вариант с сыром чеддер делает крокеты сытнее и более универсальными.
❓ Можно ли сделать крокеты в духовке?
Да, но корочка будет менее хрустящей. Запекайте при 200 °C около 20 минут.
❓ Можно ли приготовить заранее?
Да, крокеты можно заморозить и хранить до месяца. Жарьте прямо замороженными.
❓ Подходит ли рецепт детям?
Да.
Жарьте малыми порциями: масло должно оставаться горячим.
Используйте свежий лук и кукурузу: вкус будет ярче.
Экспериментируйте: добавьте бекон, грибы или сладкий перец для разнообразия.
Подача: отлично сочетаются со сметаной с чесноком или сладким чили-соусом.
Крокеты с чеддером и кукурузой — баланс текстур и вкусов. Снаружи — идеальная хрустящая корочка, внутри — нежная начинка, в которой сладость и острота играют в дуэте. Это блюдо требует времени и терпения, но результат стоит каждой минуты.
