Секрет здоровья скрыт под землёй: что дают организму простые корнеплоды и как они сохраняют фигуру

Корнеплоды — пожалуй, самые недооценённые овощи. Их обвиняют в крахмале и лишних калориях, хотя на деле большинство "подземных" культур куда полезнее, чем принято думать. Картофель, свёкла, морковь, редька, репа и батат способны обогатить рацион клетчаткой, витаминами и минералами. Главное — понимать, как их готовить и кому они подходят.
"Крахмала в большинстве корнеплодов почти нет", — пояснила врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.
Свекла, морковь и репа содержат меньше 2 г крахмала на 100 г продукта. Для сравнения: в картофеле его 17,5%, а в батате — 12,5%. Поэтому именно эти два продукта относят к категории гарниров, а не овощей.
|Продукт
|Крахмал (на 100 г)
|Калорийность
|Особенности
|Морковь (сырая)
|1,5 г
|41 ккал
|Источник бета-каротина
|Свёкла
|0,1 г
|43 ккал
|Богата железом и антиоксидантами
|Репа
|0,3 г
|32 ккал
|Много витамина С
|Картофель
|17,5 г
|77 ккал
|Калий, сытность
|Батат
|12,5 г
|60 ккал
|Витамины А и С
Картофель и батат — питательные, но более калорийные продукты. Они хорошо насыщают, содержат калий, магний и витамины группы B. Но есть их лучше в разумных порциях — до 150 г в день. Оптимальные способы приготовления:
запекание в духовке или скороварке;
тушение с овощами;
отваривание в мундире.
Жареный картофель и фри — самые вредные варианты: в них лишний жир и калории.
Клетчатка. Улучшает работу ЖКТ, снижает уровень холестерина и сахара.
Калий. Поддерживает работу сердца и почек, помогает выводить лишнюю жидкость.
Витамины. В моркови много А, в свёкле и редисе — С и Е, в дайконе — РР.
Биофлавоноиды. Встречаются в ярко окрашенных сортах, защищают клетки от старения.
Горьковатый вкус дают эфирные масла. Они же обладают антимикробным эффектом и улучшают пищеварение. В салатах редька и дайкон добавляют пикантность и помогают снизить калорийность блюда.
Включайте в рацион не только картофель, но и морковь, свёклу, редьку.
Используйте разные способы приготовления: запекание, тушение, варка.
Добавляйте масло в морковные блюда для лучшего усвоения бета-каротина.
Не злоупотребляйте жареными вариантами.
Пробуйте необычные сочетания — например, салат из дайкона, моркови и яблока.
Ошибка: есть свёклу сырой при проблемах с ЖКТ.
Последствие: тяжесть и вздутие.
Альтернатива: запечь или приготовить на пару.
Ошибка: исключить картофель полностью.
Последствие: дефицит калия.
Альтернатива: есть отварной или печёный картофель небольшими порциями.
Ошибка: использовать только быстрые способы готовки.
Последствие: потеря витаминов.
Альтернатива: медленное тушение или запекание.
А что если заменить картофель бататом? Такой вариант подходит для тех, кто хочет больше витамина А и клетчатки. Батат слаще на вкус, поэтому хорош для запеканок и пюре без добавления сахара.
|Плюсы
|Минусы
|Доступные и недорогие
|При избытке могут давать тяжесть
|Богаты клетчаткой и калием
|Жарка снижает пользу
|Подходят для диетического рациона
|Ограничения при болезнях ЖКТ
|Универсальны в кулинарии
|Требуют правильного приготовления
Можно ли есть морковь сырой каждый день?
Да, но лучше заправлять салаты маслом — для усвоения бета-каротина.
Какие корнеплоды самые полезные для сердца?
Свёкла и морковь: они содержат калий, магний и антиоксиданты.
Что лучше при похудении: картофель или батат?
Батат менее калориен и дольше насыщает, но и картофель в отварном виде не враг фигуре.
Миф: все корнеплоды крахмалистые и вредны для фигуры.
Правда: лишь картофель и батат содержат много крахмала.
Миф: корнеплоды нельзя есть при диете.
Правда: большинство из них низкокалорийные и даже помогают худеть.
Миф: салаты из сырой свёклы полезны всем.
Правда: при проблемах с ЖКТ они могут навредить.
Репу в России выращивали ещё до появления картофеля и считали главным гарниром.
В Древнем Риме редьку подавали на богатых застольях как деликатес.
В Японии дайкон входит в топ-5 самых популярных овощей и используется даже в сушёных закусках.
До XVIII века на Руси картофель был почти неизвестен, и основными корнеплодами считались репа и брюква. Их запекали, варили, сушили и добавляли в похлёбки. С приходом картофеля привычки изменились: именно он стал основным гарниром. Сегодня, когда диетология вернула внимание к разнообразию овощей, корнеплоды снова занимают своё место на столе.
