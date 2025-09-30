Секрет здоровья скрыт под землёй: что дают организму простые корнеплоды и как они сохраняют фигуру

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Корнеплоды — пожалуй, самые недооценённые овощи. Их обвиняют в крахмале и лишних калориях, хотя на деле большинство "подземных" культур куда полезнее, чем принято думать. Картофель, свёкла, морковь, редька, репа и батат способны обогатить рацион клетчаткой, витаминами и минералами. Главное — понимать, как их готовить и кому они подходят.

Овощная грядка в летнем саду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Овощная грядка в летнем саду

Крахмал в корнеплодах: миф или реальность

"Крахмала в большинстве корнеплодов почти нет", — пояснила врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Свекла, морковь и репа содержат меньше 2 г крахмала на 100 г продукта. Для сравнения: в картофеле его 17,5%, а в батате — 12,5%. Поэтому именно эти два продукта относят к категории гарниров, а не овощей.

Сравнение по калорийности

Продукт Крахмал (на 100 г) Калорийность Особенности
Морковь (сырая) 1,5 г 41 ккал Источник бета-каротина
Свёкла 0,1 г 43 ккал Богата железом и антиоксидантами
Репа 0,3 г 32 ккал Много витамина С
Картофель 17,5 г 77 ккал Калий, сытность
Батат 12,5 г 60 ккал Витамины А и С

Можно ли есть картофель каждый день

Картофель и батат — питательные, но более калорийные продукты. Они хорошо насыщают, содержат калий, магний и витамины группы B. Но есть их лучше в разумных порциях — до 150 г в день. Оптимальные способы приготовления:

  • запекание в духовке или скороварке;

  • тушение с овощами;

  • отваривание в мундире.

Жареный картофель и фри — самые вредные варианты: в них лишний жир и калории.

Чем полезны корнеплоды

  • Клетчатка. Улучшает работу ЖКТ, снижает уровень холестерина и сахара.

  • Калий. Поддерживает работу сердца и почек, помогает выводить лишнюю жидкость.

  • Витамины. В моркови много А, в свёкле и редисе — С и Е, в дайконе — РР.

  • Биофлавоноиды. Встречаются в ярко окрашенных сортах, защищают клетки от старения.

Почему горчит редька и дайкон

Горьковатый вкус дают эфирные масла. Они же обладают антимикробным эффектом и улучшают пищеварение. В салатах редька и дайкон добавляют пикантность и помогают снизить калорийность блюда.

Советы шаг за шагом

  1. Включайте в рацион не только картофель, но и морковь, свёклу, редьку.

  2. Используйте разные способы приготовления: запекание, тушение, варка.

  3. Добавляйте масло в морковные блюда для лучшего усвоения бета-каротина.

  4. Не злоупотребляйте жареными вариантами.

  5. Пробуйте необычные сочетания — например, салат из дайкона, моркови и яблока.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: есть свёклу сырой при проблемах с ЖКТ.

  • Последствие: тяжесть и вздутие.

  • Альтернатива: запечь или приготовить на пару.

  • Ошибка: исключить картофель полностью.

  • Последствие: дефицит калия.

  • Альтернатива: есть отварной или печёный картофель небольшими порциями.

  • Ошибка: использовать только быстрые способы готовки.

  • Последствие: потеря витаминов.

  • Альтернатива: медленное тушение или запекание.

А что если…

А что если заменить картофель бататом? Такой вариант подходит для тех, кто хочет больше витамина А и клетчатки. Батат слаще на вкус, поэтому хорош для запеканок и пюре без добавления сахара.

Плюсы и минусы корнеплодов

Плюсы Минусы
Доступные и недорогие При избытке могут давать тяжесть
Богаты клетчаткой и калием Жарка снижает пользу
Подходят для диетического рациона Ограничения при болезнях ЖКТ
Универсальны в кулинарии Требуют правильного приготовления

FAQ

Можно ли есть морковь сырой каждый день?
Да, но лучше заправлять салаты маслом — для усвоения бета-каротина.

Какие корнеплоды самые полезные для сердца?
Свёкла и морковь: они содержат калий, магний и антиоксиданты.

Что лучше при похудении: картофель или батат?
Батат менее калориен и дольше насыщает, но и картофель в отварном виде не враг фигуре.

Мифы и правда

  • Миф: все корнеплоды крахмалистые и вредны для фигуры.

  • Правда: лишь картофель и батат содержат много крахмала.

  • Миф: корнеплоды нельзя есть при диете.

  • Правда: большинство из них низкокалорийные и даже помогают худеть.

  • Миф: салаты из сырой свёклы полезны всем.

  • Правда: при проблемах с ЖКТ они могут навредить.

3 интересных факта

  1. Репу в России выращивали ещё до появления картофеля и считали главным гарниром.

  2. В Древнем Риме редьку подавали на богатых застольях как деликатес.

  3. В Японии дайкон входит в топ-5 самых популярных овощей и используется даже в сушёных закусках.

Исторический контекст

До XVIII века на Руси картофель был почти неизвестен, и основными корнеплодами считались репа и брюква. Их запекали, варили, сушили и добавляли в похлёбки. С приходом картофеля привычки изменились: именно он стал основным гарниром. Сегодня, когда диетология вернула внимание к разнообразию овощей, корнеплоды снова занимают своё место на столе.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
