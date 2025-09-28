Горох и курица в союзе с дымом: суп, который превращает холодный день в праздник

Сытный гороховый суп с копчёными крылышками — это блюдо, которое согревает в холодное время года и радует насыщенным вкусом. Густая текстура, аромат копчёностей и лёгкость приготовления делают его любимцем в семейном меню. Достаточно уделить внимание первым шагам — замочить горох и снять пену при закипании, а дальше суп томится сам, наполняя дом аппетитными ароматами.
Горох колотый — 200 г
Куриные крылышки копчёные — 500 г
Картофель — 200 г
Морковь — 120 г
Лук репчатый — 100 г
Масло растительное рафинированное — 4 ст. л.
Куркума — 1 ч. л.
Паприка копчёная молотая — 0,5 ч. л.
Соль и чёрный перец — по вкусу
Калорийность: 489 ккал на порцию
Б/Ж/У: 34 г / 28 г / 25 г
Промойте колотый горох, залейте холодной водой так, чтобы она покрывала его на 10 см, и оставьте на 2-4 часа. Можно замочить на ночь в холодильнике.
Слейте воду, ещё раз промойте горох, залейте 2 литрами свежей воды и доведите до кипения. Убавьте огонь и снимите пену. Томите под крышкой 45-60 минут, периодически перемешивая.
Лук нарежьте кубиками.
Морковь — соломкой.
Картофель — кубиками по 1 см.
Крылышки разделите по суставам, удалите крайние фаланги.
На сковороде разогрейте масло. Потушите лук до прозрачности (3-4 минуты), добавьте морковь, жарьте ещё 3 минуты. Всыпьте куркуму и паприку, перемешайте и переложите зажарку в кастрюлю.
Добавьте картофель и крылышки, посолите. Варите ещё 25 минут, пока горох почти не разварится, а картофель не станет мягким.
Разлейте суп по тарелкам, положите по кусочку крылышка, приправьте перцем. Подавать можно с белым хлебом, тостами или ржаными сухариками.
Желтый горох варится дольше, зелёный — быстрее.
Крылышки можно заменить копчёными бёдрами или грудкой.
Чтобы суп не пригорел, перемешивайте каждые 5 минут ближе к концу готовки.
Лучше использовать кастрюлю из нержавейки с толстым дном.
Если горох плохо разваривается, разомните его толкушкой прямо в кастрюле.
|Плюсы
|Минусы
|Доступные продукты
|Требует замачивания гороха
|Насыщенный вкус копчёностей
|Время готовки больше 1,5 часа
|Сытный и калорийный обед
|Не подходит для диетического питания
Можно ли заменить копчёные крылышки свежими?
Да, но тогда вкус супа будет мягче, без яркого аромата копчёностей.
Нужно ли добавлять специи кроме куркумы и паприки?
Можно по вкусу: лавровый лист, сушёный чеснок или кориандр.
Как сделать суп менее калорийным?
Использовать меньше масла для зажарки и взять копчёную куриную грудку вместо крыльев.
Гороховый суп с копчёными крылышками — это универсальное блюдо, которое сочетает простоту приготовления и богатый вкус. Замачивание гороха и правильная зажарка овощей обеспечивают нужную густоту и насыщенность, а копчёные крылышки добавляют ту самую "изюминку" — аромат и глубину. Такой суп не требует редких ингредиентов, но при этом способен стать главным блюдом обеда или ужина, согреть в холодный день и подарить ощущение уюта.
