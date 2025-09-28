Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Горох и курица в союзе с дымом: суп, который превращает холодный день в праздник

4:10
Еда

Сытный гороховый суп с копчёными крылышками — это блюдо, которое согревает в холодное время года и радует насыщенным вкусом. Густая текстура, аромат копчёностей и лёгкость приготовления делают его любимцем в семейном меню. Достаточно уделить внимание первым шагам — замочить горох и снять пену при закипании, а дальше суп томится сам, наполняя дом аппетитными ароматами.

гороховый суп
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
гороховый суп

Ингредиенты на 6 порций

  • Горох колотый — 200 г

  • Куриные крылышки копчёные — 500 г

  • Картофель — 200 г

  • Морковь — 120 г

  • Лук репчатый — 100 г

  • Масло растительное рафинированное — 4 ст. л.

  • Куркума — 1 ч. л.

  • Паприка копчёная молотая — 0,5 ч. л.

  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Калорийность: 489 ккал на порцию
Б/Ж/У: 34 г / 28 г / 25 г

Как приготовить гороховый суп

Шаг 1. Подготовка гороха

Промойте колотый горох, залейте холодной водой так, чтобы она покрывала его на 10 см, и оставьте на 2-4 часа. Можно замочить на ночь в холодильнике.

Шаг 2. Варка основы

Слейте воду, ещё раз промойте горох, залейте 2 литрами свежей воды и доведите до кипения. Убавьте огонь и снимите пену. Томите под крышкой 45-60 минут, периодически перемешивая.

Шаг 3. Подготовка овощей и мяса

  • Лук нарежьте кубиками.

  • Морковь — соломкой.

  • Картофель — кубиками по 1 см.

  • Крылышки разделите по суставам, удалите крайние фаланги.

Шаг 4. Обжарка овощей

На сковороде разогрейте масло. Потушите лук до прозрачности (3-4 минуты), добавьте морковь, жарьте ещё 3 минуты. Всыпьте куркуму и паприку, перемешайте и переложите зажарку в кастрюлю.

Шаг 5. Финальная стадия

Добавьте картофель и крылышки, посолите. Варите ещё 25 минут, пока горох почти не разварится, а картофель не станет мягким.

Шаг 6. Подача

Разлейте суп по тарелкам, положите по кусочку крылышка, приправьте перцем. Подавать можно с белым хлебом, тостами или ржаными сухариками.

Хозяйке на заметку

  • Желтый горох варится дольше, зелёный — быстрее.

  • Крылышки можно заменить копчёными бёдрами или грудкой.

  • Чтобы суп не пригорел, перемешивайте каждые 5 минут ближе к концу готовки.

  • Лучше использовать кастрюлю из нержавейки с толстым дном.

  • Если горох плохо разваривается, разомните его толкушкой прямо в кастрюле.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы
Доступные продукты Требует замачивания гороха
Насыщенный вкус копчёностей Время готовки больше 1,5 часа
Сытный и калорийный обед Не подходит для диетического питания

Частые вопросы

Можно ли заменить копчёные крылышки свежими?
Да, но тогда вкус супа будет мягче, без яркого аромата копчёностей.

Нужно ли добавлять специи кроме куркумы и паприки?
Можно по вкусу: лавровый лист, сушёный чеснок или кориандр.

Как сделать суп менее калорийным?
Использовать меньше масла для зажарки и взять копчёную куриную грудку вместо крыльев.

Гороховый суп с копчёными крылышками — это универсальное блюдо, которое сочетает простоту приготовления и богатый вкус. Замачивание гороха и правильная зажарка овощей обеспечивают нужную густоту и насыщенность, а копчёные крылышки добавляют ту самую "изюминку" — аромат и глубину. Такой суп не требует редких ингредиентов, но при этом способен стать главным блюдом обеда или ужина, согреть в холодный день и подарить ощущение уюта.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
