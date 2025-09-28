Сырная магия: рецепт пиццы, в которой нет соуса, но вкус затмевает любую классику

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Белая пицца — это разновидность классического итальянского блюда, приготовленного без привычного томатного соуса. В её основе — сочетание теста и сыра, где именно сыр играет роль сочной и ароматной начинки. Такой вариант любят гурманы, которым важен насыщенный вкус без лишней кислотности.

Белая пицца с сыром и базиликом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Белая пицца с сыром и базиликом

Что делает белую пиццу особенной

Вместо красного соуса основу покрывает чесночное масло, а главным акцентом становится сочетание сыров: моцареллы, пармезана и рикотты. Каждый из них добавляет собственный оттенок вкуса. Моцарелла даёт мягкость и тянущуюся текстуру, пармезан — пикантность и солоноватую ноту, а рикотта делает начинку нежной и кремовой.

Сравнение с традиционной пиццей

Вид пиццы Основа Соус Начинка Вкус
Красная (классическая) дрожжевое тесто томатный соус сыр, мясо, овощи яркий, с кислинкой
Белая дрожжевое тесто чесночное масло разные сыры, травы мягкий, сливочный

Советы шаг за шагом

  • Используйте готовое дрожжевое тесто, но перед приготовлением дайте ему нагреться до комнатной температуры.

  • Подготовьте духовку заранее: белая пицца любит экстремально высокую температуру. Разогревать нужно не меньше 40 минут.

  • Для более равномерной корочки ставьте пиццу на перевёрнутый противень — так тепло будет распределяться равномерно.

  • Всегда начинайте с чесночного масла — оно заменяет соус, пропитывает тесто и даёт аромат.

  • Сыры лучше сочетать: мягкая моцарелла для сочности, рикотта для нежности и твёрдый пармезан для вкусового акцента.

Рецепт белой пиццы

Ингредиенты (на 2 пиццы):

  • дрожжевое тесто — 500 г

  • оливковое масло — 3,5 ст. л.

  • чеснок — 3 зубчика

  • смесь кунжута — 2 ч. л.

  • пшеничная мука — 1 ст. л.

  • моцарелла — 125 г

  • пармезан — 30 г

  • рикотта — 2 ст. л.

  • хлопья чили, соль, чёрный перец — по вкусу

  • свежий базилик — для украшения

Пошаговое приготовление

  1. Чесночное масло. Чеснок натрите на мелкой тёрке и смешайте с оливковым маслом. Духовку включите на 260 °C (или максимально возможную) и прогревайте её не меньше 40 минут.

  2. Сырная часть. Моцареллу разорвите на кусочки, пармезан натрите. Для лёгкого аромата дымка можно добавить немного копчёного сыра.

  3. Тесто. Посыпьте стол мукой, разделите тесто на две части и раскатайте диски диаметром 25–27 см. Переложите на пергамент. Если готовите только одну пиццу, вторую основу оставьте в стороне.

  4. Аромат. Смажьте тесто чесночным маслом, слегка захватывая бортики. При желании посыпьте хлопьями чили.

  5. Начинка. Отступив от краёв 2 см, равномерно распределите моцареллу и пармезан, сверху выложите рикотту и присыпьте свежемолотым чёрным перцем.

  6. Выпечка. Запекайте 10–15 минут при 260 °C. Корочка должна стать золотистой, а сыр внутри — расплавиться и начать пузыриться.

А что если…

Вы хотите поэкспериментировать? Белая пицца прекрасно сочетается с разными добавками. Попробуйте:

  • грибы и шпинат — для лёгкого варианта,

  • прошутто или бекон — для сытного вкуса,

  • груша и горгонзола — для изысканного контраста сладкого и солёного.

Плюсы и минусы белой пиццы

Плюсы Минусы
насыщенный сливочный вкус нет яркой томатной кислинки
быстрый в приготовлении рецепт может показаться слишком сытной
подходит для любых начинок требует хорошей духовки

FAQ

Можно ли использовать кефирное тесто?
Да, получится более пышная основа, но вкус будет мягче.

Какие сыры подходят для замены?
Рикотту можно заменить творожным сыром, а моцареллу — сулугуни или качоттой.

Можно ли готовить в электрогриле или мультипекаре?
Да, но корочка получится менее хрустящей, чем в духовке.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
