Меньше ресторанов, больше уюта: тренд на домашние суповые встречи

Когда осень вступает в свои права и ночи становятся длиннее, желание выходить из дома уменьшается. В это время особенно хочется уюта, тёплых носков, ароматных блюд и дружеского общения.
Идеальным форматом для этого становятся суповые вечеринки — простой и одновременно стильный способ встретиться с друзьями.
Супы универсальны: от лёгких овощных пюре до сытных рагу.
Их легко готовить заранее, а некоторые становятся вкуснее "на следующий день".
Формат подходит и для сидячего ужина, и для неформального "буфета" в гостиной.
Остатки легко раздать гостям — никакого пищевого мусора.
Классика осени: тыквенный суп, борщ с корнеплодами, картофельный крем-суп.
Для любителей острого: мексиканский куриный суп с перцем чили анчо.
Эксперимент: китайский хотпот, где гости сами добавляют ингредиенты.
Сытные варианты: говяжье рагу, чечевичный суп, фасолевый суп.
Нежный, яркий и ароматный суп, который понравится почти всем.
Ингредиенты:
Тыква — 1,5 кг
Морковь — 2 шт.
Лук — 1 шт.
Имбирь свежий — 2-3 см
Овощной бульон — 1,5 л
Сливки (20%) — 150 мл
Масло оливковое — 2 ст. л.
Соль, перец — по вкусу
Как готовить:
Обжарить лук, морковь и имбирь на оливковом масле.
Добавить нарезанную кубиками тыкву, влить бульон.
Варить до мягкости овощей (20-25 минут).
Пробить блендером до кремовой консистенции.
Добавить сливки, прогреть и приправить.
Подача: с гренками или семечками тыквы.
Сытный и согревающий, особенно хорош в холодные вечера.
Ингредиенты:
Куриное филе — 600 г
Лук — 1 шт.
Чеснок — 3 зубчика
Помидоры (в собственном соку) — 400 г
Кукуруза консервированная — 1 банка
Красная фасоль — 1 банка
Перец чили (анчо или свежий) — по вкусу
Куриный бульон — 1,5 л
Специи: кумин, паприка, орегано
Лайм, кинза — для подачи
Как готовить:
Обжарить лук и чеснок, добавить нарезанное куриное мясо.
Влить томаты и бульон, добавить специи и перец чили.
Варить 20-25 минут.
В конце добавить кукурузу и фасоль, прогреть.
Подача: с лаймом, кинзой и тёртым сыром.
Густой, ароматный суп, который легко заменяет полноценное второе блюдо.
Ингредиенты:
Говядина (лопатка или грудинка) — 1 кг
Лук — 2 шт.
Морковь — 2 шт.
Картофель — 5-6 шт.
Красное сухое вино — 200 мл
Говяжий бульон — 1,5 л
Томатная паста — 2 ст. л.
Лавровый лист, розмарин, тимьян
Соль, перец
Как готовить:
Обжарить куски говядины до золотистой корочки.
Добавить лук, морковь, томатную пасту.
Влить вино, выпарить алкоголь (5 минут).
Добавить бульон и специи, варить на медленном огне 1,5-2 часа.
За 30 минут до конца добавить картофель.
Подача: с деревенским хлебом или чиабаттой.
Освещение: тёплое, мягкое, создающее ощущение уюта.
Посуда: винтажные супницы или простые кружки для неформального формата.
Дресс-код: никакой — пусть гости приходят в любимых свитерах.
Украшения: свечи, осенние листья, текстиль тёплых тонов.
Напитки: домашний пунш, сидр или травяной чай.
Большинство супов можно приготовить за день до вечеринки.
|Миф
|Правда
|Суп — это слишком просто для званого ужина
|Всё зависит от подачи: красивая сервировка и уют создают атмосферу
|Гости не наедятся
|Суп с хлебом, закусками и десертом — полноценный ужин
|Только сливочные или овощные супы подходят
|Суповая вечеринка — это и борщ, и рагу, и даже азиатский хотпот
|Суп трудно готовить в больших объёмах
|Наоборот, именно супы легче всего масштабировать
Используйте мультиварку или кастрюли с подогревом: гости смогут сами накладывать суп.
Сделайте дегустацию: маленькие порции нескольких супов вместо одной большой тарелки.
Добавьте интерактива: например, стол с разными топпингами (гренки, сыр, зелень, сметана).
Организуйте BYOS ("Bring Your Own Soup"): пусть гости приносят свои фирменные супы.
Заранее продумайте контейнеры для остатков: ваши гости будут в восторге.
Суповая вечеринка сочетает простоту, уют и оригинальность, позволяя наслаждаться вкусной едой и хорошей компанией без лишнего стресса.
