Мясо, как шелк: этот рецепт свинины перенесет вас в лучшие рестораны Азии

Этот рецепт томленой свинины — это не просто основное блюдо, а настоящее кулинарное путешествие. Он вдохновлен начинкой для азиатских пельменей (баоцзы или димсамов), где мясо, приготовленное до абсолютной нежности, является главным героем.
Секрет его глубины и аутентичности кроется в волшебной смеси — порошке пяти китайских специй. Эта комбинация, как отмечают многие шеф-повара, является фундаментом для целого пласта блюд восточной кухни. Она создает идеальный баланс сладкого, горького, острого, соленого и ароматного.
Смесь "Усянмянь" — это душа многих китайских блюд. Если у вас нет готовой смеси, не отчаивайтесь! Приготовить ее самостоятельно — это довольно простой процесс, который значительно усилит конечный вкус, пишет newsit. gr.
Обжарьте 1 чайную ложку сычуаньского перца горошком на сухой сковороде на среднем огне до появления интенсивного аромата.
Смешайте его с 2 звездочками бадьяна, 1/4 чайной ложки гвоздики, 1 чайной ложкой семян фенхеля и 3/4 чайной ложки молотой корицы.
Измельчите все компоненты в кофемолке или ступке до состояния мелкого порошка.
Такую домашнюю смесь можно хранить в герметичной таре несколько месяцев. Кулинарные эксперты отмечают, что магия "пяти специй" не в доминировании одного вкуса, а в их синергии — они создают сложный, согревающий букет, который преображает даже самое простое мясо.
Для этого блюда лучше всего выбирать достаточно жирный и подходящий для долгого приготовления кусок мяса.
Свинина: 1,5 — 2 кг свиной лопатки (плечевая часть), разрезанной на крупные куски (примерно 10x10 см).
2,5 ч. л. китайской смеси "Пять специй"
1/4 стакана соуса хойсин
3 ст. л. соевого соуса (лучше использовать светлый)
3 ст. л. меда (можно заменить коричневым сахаром)
2 ст. л. сухого белого вина (или рисового вина Мирин)
2 ст. л. мелко нарезанного свежего имбиря
2 ст. л. измельченного чеснока
12 круглых мягких булочек Бао или обычных булочек для бургеров
1 большой зеленый лук, тонко нарезанный
Процесс приготовления не требует постоянного внимания, но несколько ключевых шагов гарантируют безупречный результат.
Разогрейте духовку до 160°C. Тщательно натрите каждый кусок свинины смесью "пяти специй". Это не только приправа, но и своего рода "корочка", которая будет взаимодействовать с соусом. Затем в отдельной миске приготовьте заливку, смешав соус хойсин, соевый соус, мед, вино, имбирь и чеснок. Хойсин дает сладость и густоту, соевый соус — соленость и глубину, а мед карамелизируется в процессе запекания.
Уложите свинину в жаропрочную форму с высокими бортами (голландскую печь или керамическую посуду). Равномерно полейте мясо приготовленным соусом. Накройте форму плотной крышкой или фольгой и отправьте в разогретую духовку. Время томления — около 4 часов. Примерно в середине процесса, через 2 часа, аккуратно переверните куски мяса в форме, чтобы они равномерно пропитались соусом.
Спустя 4 часа мясо должно быть настолько мягким, что его можно будет легко разделить двумя вилками. Именно так и нужно поступить: прямо в оставшемся соусе разберите свинину на волокна. Дайте ей немного пропитаться этим ароматным соком.
Классическая: Подавайте томленую свинину в мягких, пропаренных булочках Бао, посыпав свежим зеленым луком.
Современная: Используйте мясо как начинку для тако на пекинских лепешках, добавив тертую морковь и огурцы.
Универсальная: Подавайте с отварным рисом или лапшой, обильно полив соусом из формы.
Это блюдо — прекрасный пример того, как простое томление и правильные специи могут создать нечто невероятное. Аромат, который наполнит ваш дом, будет стоить всех усилий, а результат — нежное, тающее во рту мясо с настоящим азиатским характером — никого не оставит равнодушным.
