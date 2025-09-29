Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Японский тигр против империи Adidas: трон на модной арене культовых кроссовок пошатнулся
Забудьте всё, что вы знали о выпечке: это сырное печенье навсегда изменит ваше представление о чаепитии
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Мода снова смеётся над порядком: бьюти-трюки, которые выглядят случайностью, но правят будущим сезоном
Цветы, которые возвращаются весной: вот как подготовить пеларгонию к отдыху
Mercedes готовит доступный внедорожник: ещё недавно это звучало как шутка
Больше, чем вкус: как пиво и вино влияют на ваш организм
Англия без дождей: 5 секретов Корнуолла, которые заставят вас влюбиться в его побережье
Юрий Лоза предрёк человечеству скорое вымирание: это убьёт людей, по мнению певца

Рис — это кулинарная лотерея, в которой выигрывают единицы: вот как перестать проигрывать

3:54
Еда

Иногда даже у опытных хозяек не получается добиться идеальной текстуры риса. Казалось бы, простая крупа, а результат чаще напоминает вязкую кашу, чем рассыпчатый гарнир. Поиск правильной пропорции воды и крупы, постоянные эксперименты с разными сортами не всегда приводят к желаемому результату. Но есть проверенный кулинарный приём, который способен изменить ситуацию в лучшую сторону.

Вареный рис
Фото: commons.wikimedia. org by Mdsmds0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вареный рис

Почему рис так часто превращается в кашу

Рис — продукт капризный. С одной стороны, он кажется простым: достаточно промыть, залить водой и сварить. Но на практике крупинки легко склеиваются, образуя густую массу. Основная причина — крахмал, который в больших количествах выделяется в процессе варки. Именно он и превращает лёгкий гарнир в липкую кашу.

Чтобы избежать этой неприятности, многие кулинары используют разные методы:

  • промывают крупу до прозрачной воды;
  • заливают рис кипятком, а не холодной водой;
  • выбирают определённые сорта, например, длиннозёрный;
  • варят на пару или в мультиварке.

Эти способы работают, но даже они не гарантируют стопроцентный результат.

Хитрость, о которой знают не все

Секрет в том, что рис можно слегка "подготовить" ещё до варки. Для этого его стоит обжарить на сковороде с добавлением масла. Под воздействием тепла на поверхности зерна образуется тонкая жировая плёнка, которая не даёт крахмалу активно выделяться и склеивать крупинки.

Достаточно прогреть крупу всего пару минут на смеси растительного и сливочного масла. Важно не допускать сильного поджаривания — зерно должно лишь стать слегка прозрачным и приобрести лёгкий ореховый аромат.

Пошаговый процесс приготовления

  1. Промыть рис до чистой воды, чтобы смыть лишний крахмал.

  2. Разогреть сковороду, добавить немного растительного масла и небольшой кусочек сливочного.

  3. Выложить крупу и, помешивая, держать её на огне около двух минут.

  4. После этого пересыпать рис в кастрюлю или чашу мультиварки и варить привычным способом.

Благодаря такой подготовке зерно сохраняет форму и остаётся упругим даже после полного приготовления.

Дополнительные советы для идеального результата

  • Используйте качественный длиннозёрный рис. Круглозёрные сорта традиционно более крахмалистые и подходят для каш или суши.
  • При варке соблюдайте правило: на один стакан риса — примерно полтора стакана воды. Это оптимальное соотношение, при котором гарнир получается мягким, но не жидким.
  • Не перемешивайте крупу во время варки. Чем меньше лишних движений, тем меньше шанс, что рис "сломается" и превратится в кашу.
  • После окончания приготовления оставьте рис под крышкой на 10 минут. За это время лишняя влага впитается, а крупа окончательно "дойдёт".

Чем полезна такая обработка

Помимо того, что рис получается рассыпчатым, обжаривание добавляет дополнительный вкус и аромат. Масляная плёнка создаёт ощущение более насыщенного гарнира. К тому же в процессе жарки крупа слегка подсушивается, и готовое блюдо дольше остаётся воздушным и аппетитным.

Этот приём отлично подойдёт для приготовления плова, где особенно важно, чтобы рисинки не слипались. Также метод можно использовать для гарниров к мясу, рыбе или овощам.

Если у вас часто вместо лёгкого гарнира выходит вязкая масса, попробуйте всего один приём — слегка обжарьте крупу перед варкой. Этот простой шаг поможет забыть о проблеме навсегда и сделает ваши блюда вкуснее и эффектнее.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Наука и техника
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Садоводство, цветоводство
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Шоу-бизнес
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Популярное
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца

Почему даже белая акула, мощный океанский хищник, избегает столкновений с косатками, кашалотами и морскими крокодилами? Узнайте об этих законах природы.

Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Последние материалы
Забудьте всё, что вы знали о выпечке: это сырное печенье навсегда изменит ваше представление о чаепитии
Рис — это кулинарная лотерея, в которой выигрывают единицы: вот как перестать проигрывать
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Мода снова смеётся над порядком: бьюти-трюки, которые выглядят случайностью, но правят будущим сезоном
Цветы, которые возвращаются весной: вот как подготовить пеларгонию к отдыху
Mercedes готовит доступный внедорожник: ещё недавно это звучало как шутка
Больше, чем вкус: как пиво и вино влияют на ваш организм
Англия без дождей: 5 секретов Корнуолла, которые заставят вас влюбиться в его побережье
Юрий Лоза предрёк человечеству скорое вымирание: это убьёт людей, по мнению певца
Секрет сильных рук без гантелей: эти упражнения можно делать где угодно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.