Забудьте всё, что вы знали о выпечке: это сырное печенье навсегда изменит ваше представление о чаепитии

Домашняя выпечка вовсе не обязана быть сладкой. Если хочется удивить гостей чем-то необычным, то вместо привычного печенья с шоколадом или сахаром можно приготовить несладкий вариант — с сыром и зеленью. Такая закуска получается ароматной, лёгкой и одновременно сытной, поэтому одинаково хорошо подойдёт и для повседневного чаепития, и для праздничного стола.

Почему стоит выбрать несладкое печенье

Традиционно печенье ассоциируется с десертом. Но всё чаще хозяйки обращают внимание на солёные варианты, которые легко заменяют хлеб, прекрасно сочетаются с супами и салатами, а ещё могут стать отличной закуской к бокалу вина.

Главное отличие такого печенья в том, что вкус ему придают не сахар и ваниль, а насыщенные продукты: сыр, свежая или сушёная зелень, иногда чеснок и пряности. Благодаря этому выпечка получается воздушной, аппетитной и разнообразной.

Что понадобится для теста

Чтобы испечь партию сырного печенья, достаточно простых ингредиентов:

• твёрдый сыр — около 150 г;

• свежая зелень (базилик, укроп, петрушка или кинза) — 1 пучок;

• кефир — 200 мл;

• сода — 0,5 ч. л.;

• сахар и соль — по 0,5 ч. л.;

• растительное масло — 30 мл;

• мука — примерно 200 г.

Сыр лучше выбирать с выраженным вкусом: чеддер, пармезан или классический российский. А зелень легко комбинировать: укроп придаёт свежесть, петрушка добавляет лёгкую пряность, а кинза — восточный оттенок.

Подготовка основы

Первым делом натирается сыр, а зелень мелко рубится. В отдельной миске соединяют кефир комнатной температуры и соду, чтобы началась реакция — именно она сделает тесто мягким.

Далее добавляют соль, сахар, масло, а затем сыр и зелень. Последней вмешивается просеянная мука. Масса должна получиться мягкой и слегка липкой. Чтобы тесто стало более упругим и удобным в работе, его заворачивают в плёнку и кладут в морозильник на 30 минут.

Формирование печенья

Когда тесто охладится, его раскатывают на присыпанной мукой поверхности и вырезают фигурки. Подойдут и обычный стакан, и специальные формочки. Заготовки выкладывают на противень с бумагой для выпечки и отправляют в духовку.

Оптимальная температура — 180 градусов. Время выпекания — 20-30 минут. Готовое печенье должно приобрести золотистый оттенок и источать яркий сырный аромат.

Советы для разнообразия

Добавьте щепотку паприки или сушёного чеснока — вкус станет более пикантным.

Если хотите сделать печенье полезнее, замените часть белой муки цельнозерновой.

Экспериментируйте с зеленью: можно взять несколько видов сразу для более насыщенного букета.

Хранить выпечку лучше в герметичной банке или контейнере. Хотя вкуснее всего она остаётся в день приготовления.

Чем подавать сырное печенье

Такая выпечка универсальна. Она хорошо подходит:

к лёгким супам и бульонам; как альтернатива хлебу к основным блюдам; в качестве закуски к вину или пиву; как перекус с кофе или чаем.

На праздничном столе сырное печенье может стать достойной заменой традиционным канапе или бутербродам.

Сырное печенье с зеленью — отличный пример того, что простая домашняя выпечка может быть не только сладкой. Несладкий вариант удивит гостей, порадует тех, кто предпочитает сбалансированное питание, и подарит новые гастрономические впечатления. Это простое блюдо легко впишется и в повседневное меню, и в праздничное угощение.