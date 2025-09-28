Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Можно ли накачать мышцы силой мысли? Исследования показывают поразительный результат
Вино выпито, а пробка работает: холодильник получает вторую жизнь без усилий
Идеальный уикенд за два часа от Москвы: готовый план для вас
Лицо выдаёт возраст быстрее паспорта: 10 промахов в уходе, которые крадут молодость ежедневно
Запретные чувства: как Стинг нашёл любовь, рискуя своей репутацией
Зернобобовые с учётом местных вкусов: Россия налаживает прямые контакты с индийскими покупателями
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Заправка обходит зарядку: сколько реально теряет владелец электромобиля
Октябрь решает судьбу клумбы: что сделать с пионами, чтобы весной они взорвались цветами

Сборный пирог рождает новый десерт: яблоки в духовке превращаются в нежный карамельный соус

5:55
Еда

Сборный яблочный пирог — это не просто десерт, а целый гастрономический спектакль. Под румяной корочкой скрываются десятки маленьких пирожков, собранных в одну форму, которые при выпекании сливаются воедино. Добавленные яблоки превращаются в ароматный соус, а сладкая глазурь завершает композицию, уравновешивая фруктовую кислинку. Такой пирог точно удивит гостей: внешне он напоминает нарядный каравай, а внутри скрывает нежные фруктово-ореховые слои.

Сборный яблочный пирог с глазурью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сборный яблочный пирог с глазурью

Ингредиенты для 6 порций

Для теста:

  • Мука — 400 г

  • Молоко — 200 мл

  • Сахар — 40 г

  • Масло сливочное — 30 г

  • Дрожжи — 20 г

  • Соль — 10 г

Для начинки:

  • Яблоки (зелёные, лучше сорта "Семеренко") — 3 шт.

  • Сахар тростниковый — 70 г

  • Орехи грецкие — 50 г

  • Корица молотая — 1 ч. л.

  • Лимонный сок — по вкусу

Для глазури:

  • Сахарная пудра — 150 г

  • Вода — 3 ч. л.

  • Ванильный экстракт — 0,5 ч. л.

  • Миндальный экстракт — 0,5 ч. л.

Калорийность: 534,5 ккал/порция
Время приготовления: 1 ч 10 мин + 30 мин на подъём теста
Б/Ж/У: 9,2 г / 11,8 г / 100,7 г

Пошаговый рецепт

  1. Приготовьте опару. В тёплом молоке растворите дрожжи и сахар. Оставьте на 15 минут, пока появится пышная пенка.

  2. Сделайте тесто. Просейте муку с солью, влейте молочную смесь и замесите. Добавьте растопленное масло. Вымесите до гладкости, сформуйте шар и оставьте подходить. Дважды обомните.

  3. Подготовьте яблоки. Очистите их, удалите сердцевины, нарежьте кубиками. Сбрызните лимонным соком, смешайте с сахаром, корицей и орехами.

  4. Сформируйте шарики. Тесто разделите на 30 кусочков, раскатайте лепёшки, начините яблочной смесью и защипните.

  5. Уложите в форму. В смазанную маслом форму выложите шарики плотно друг к другу. Сверху добавьте оставшиеся яблоки.

  6. Оставьте на расстойку. Накройте плёнкой и дайте постоять 30 минут — шарики увеличатся в объёме.

  7. Выпекайте. Разогрейте духовку до 175 °С и пеките 40-45 минут. За 10 минут до конца накройте фольгой.

  8. Приготовьте глазурь. Смешайте пудру с водой и экстрактами. Взбейте до белизны.

  9. Украсьте пирог. Чуть остывший пирог полейте глазурью и подавайте.

Советы шаг за шагом

  • Чтобы пирог был воздушным, давайте тесту подниматься не менее двух раз.

  • Лимонный сок убережёт яблоки от потемнения и подчеркнёт их вкус.

  • Для более насыщенного аромата добавьте щепотку мускатного ореха.

  • Глазурь наносите только на слегка остывший пирог, чтобы она не растеклась.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Не дать тесту подняться → пирог плотный и "гулкий" → выдерживайте 2-3 часа с обминкой.

  • Нарезать крупные яблоки → начинка сырая → кубики до 7 мм.

  • Перепечь пирог → сухая корка → накрыть фольгой за 10 минут до конца.

  • Залить глазурь на горячий пирог → растечётся → остудить минимум 10 минут.

А что если…

Если у вас нет дрожжей, можно приготовить пирог на разрыхлителе. Тогда он будет напоминать кекс с яблоками, но останется таким же ароматным.

Если вы готовите постный вариант, замените молоко водой, сливочное масло — растительным, а глазурь сделайте без экстрактов, только из пудры и воды.

Плюсы и минусы сборного пирога

Плюсы Минусы
Яркий внешний вид и оригинальная подача Требует больше времени, чем обычный пирог
Нежная текстура благодаря яблочному соусу Нужно формировать каждый шарик
Подходит для праздников Калорийность выше средней
Простые ингредиенты Лучше есть свежим, чем разогретым

FAQ

Можно ли заменить грецкие орехи?
Да, подойдут миндаль, фундук или арахис.

Сколько хранится пирог?
До 2 суток при комнатной температуре, лучше накрыть полотенцем.

Можно ли использовать другие фрукты?
Да, вкусно с грушами, сливами или смесью яблок с ягодами.

Мифы и правда

  • Миф: дрожжевое тесто всегда сложно готовить.
    Правда: если следовать рецепту, оно получается даже у новичков.

  • Миф: пироги с яблоками быстро черствеют.
    Правда: благодаря фруктовой начинке выпечка дольше остаётся мягкой.

  • Миф: глазурь — лишнее украшение.
    Правда: именно она балансирует вкус и добавляет праздничности.

3 интересных факта

  1. Яблоки в выпечке упоминаются ещё в древнеримской кухне.

  2. В XIX веке в Европе появились первые сборные пироги с фруктами.

  3. В США аналогом считается monkey bread — пирог из кусочков теста с начинкой.

Исторический контекст

  • Средние века — яблоки становятся главным фруктом в европейской выпечке.

  • XIX век — популярность дрожжевых пирогов с фруктами растёт в городах.

  • XX век — сборные пироги входят в домашние кулинарные книги.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Наука и техника
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Новости спорта
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Садоводство, цветоводство
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Популярное
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав

Она длиннее анаконды и строит гнездо, будто птица. Узнайте, почему королевская кобра — не просто змея, а настоящий парадокс природы.

Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Последние материалы
Эхо из будущего: ученые поймали квантовые сигналы, которые все пропустили
Перелёт превращается в тренировку: эти простые движения снимают спазмы и усталость
Самые удивительные реки планеты: одни кормят миллионы, другие пугают кислотным цветом
Чистота, которая вредит: когда промывка губительнее старого масла
Когда зелёнка превращается в проблему: простые решения вернут чистоту коже и одежде за минуты
Когда в тарелке не просто суп, а сказка: чесночные галушки возвращают тепло и уют
Белый обряд садовода: что скрывается за странной привычкой красить стволы
Вторичка хранит сюрпризы: какой двухлитровый двигатель живёт дольше всех
Борьба за престол пищевой пирамиды: кто победит в битве, что длится миллионы лет
Космический заговор: невидимые объекты запускают взрывы ярче галактик
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.