Сборный пирог рождает новый десерт: яблоки в духовке превращаются в нежный карамельный соус

Сборный яблочный пирог — это не просто десерт, а целый гастрономический спектакль. Под румяной корочкой скрываются десятки маленьких пирожков, собранных в одну форму, которые при выпекании сливаются воедино. Добавленные яблоки превращаются в ароматный соус, а сладкая глазурь завершает композицию, уравновешивая фруктовую кислинку. Такой пирог точно удивит гостей: внешне он напоминает нарядный каравай, а внутри скрывает нежные фруктово-ореховые слои.
Мука — 400 г
Молоко — 200 мл
Сахар — 40 г
Масло сливочное — 30 г
Дрожжи — 20 г
Соль — 10 г
Яблоки (зелёные, лучше сорта "Семеренко") — 3 шт.
Сахар тростниковый — 70 г
Орехи грецкие — 50 г
Корица молотая — 1 ч. л.
Лимонный сок — по вкусу
Сахарная пудра — 150 г
Вода — 3 ч. л.
Ванильный экстракт — 0,5 ч. л.
Миндальный экстракт — 0,5 ч. л.
Калорийность: 534,5 ккал/порция
Время приготовления: 1 ч 10 мин + 30 мин на подъём теста
Б/Ж/У: 9,2 г / 11,8 г / 100,7 г
Приготовьте опару. В тёплом молоке растворите дрожжи и сахар. Оставьте на 15 минут, пока появится пышная пенка.
Сделайте тесто. Просейте муку с солью, влейте молочную смесь и замесите. Добавьте растопленное масло. Вымесите до гладкости, сформуйте шар и оставьте подходить. Дважды обомните.
Подготовьте яблоки. Очистите их, удалите сердцевины, нарежьте кубиками. Сбрызните лимонным соком, смешайте с сахаром, корицей и орехами.
Сформируйте шарики. Тесто разделите на 30 кусочков, раскатайте лепёшки, начините яблочной смесью и защипните.
Уложите в форму. В смазанную маслом форму выложите шарики плотно друг к другу. Сверху добавьте оставшиеся яблоки.
Оставьте на расстойку. Накройте плёнкой и дайте постоять 30 минут — шарики увеличатся в объёме.
Выпекайте. Разогрейте духовку до 175 °С и пеките 40-45 минут. За 10 минут до конца накройте фольгой.
Приготовьте глазурь. Смешайте пудру с водой и экстрактами. Взбейте до белизны.
Украсьте пирог. Чуть остывший пирог полейте глазурью и подавайте.
Чтобы пирог был воздушным, давайте тесту подниматься не менее двух раз.
Лимонный сок убережёт яблоки от потемнения и подчеркнёт их вкус.
Для более насыщенного аромата добавьте щепотку мускатного ореха.
Глазурь наносите только на слегка остывший пирог, чтобы она не растеклась.
Не дать тесту подняться → пирог плотный и "гулкий" → выдерживайте 2-3 часа с обминкой.
Нарезать крупные яблоки → начинка сырая → кубики до 7 мм.
Перепечь пирог → сухая корка → накрыть фольгой за 10 минут до конца.
Залить глазурь на горячий пирог → растечётся → остудить минимум 10 минут.
Если у вас нет дрожжей, можно приготовить пирог на разрыхлителе. Тогда он будет напоминать кекс с яблоками, но останется таким же ароматным.
Если вы готовите постный вариант, замените молоко водой, сливочное масло — растительным, а глазурь сделайте без экстрактов, только из пудры и воды.
|Плюсы
|Минусы
|Яркий внешний вид и оригинальная подача
|Требует больше времени, чем обычный пирог
|Нежная текстура благодаря яблочному соусу
|Нужно формировать каждый шарик
|Подходит для праздников
|Калорийность выше средней
|Простые ингредиенты
|Лучше есть свежим, чем разогретым
Можно ли заменить грецкие орехи?
Да, подойдут миндаль, фундук или арахис.
Сколько хранится пирог?
До 2 суток при комнатной температуре, лучше накрыть полотенцем.
Можно ли использовать другие фрукты?
Да, вкусно с грушами, сливами или смесью яблок с ягодами.
Миф: дрожжевое тесто всегда сложно готовить.
Правда: если следовать рецепту, оно получается даже у новичков.
Миф: пироги с яблоками быстро черствеют.
Правда: благодаря фруктовой начинке выпечка дольше остаётся мягкой.
Миф: глазурь — лишнее украшение.
Правда: именно она балансирует вкус и добавляет праздничности.
Яблоки в выпечке упоминаются ещё в древнеримской кухне.
В XIX веке в Европе появились первые сборные пироги с фруктами.
В США аналогом считается monkey bread — пирог из кусочков теста с начинкой.
Средние века — яблоки становятся главным фруктом в европейской выпечке.
XIX век — популярность дрожжевых пирогов с фруктами растёт в городах.
XX век — сборные пироги входят в домашние кулинарные книги.
