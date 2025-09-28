Сборный пирог рождает новый десерт: яблоки в духовке превращаются в нежный карамельный соус

Сборный яблочный пирог — это не просто десерт, а целый гастрономический спектакль. Под румяной корочкой скрываются десятки маленьких пирожков, собранных в одну форму, которые при выпекании сливаются воедино. Добавленные яблоки превращаются в ароматный соус, а сладкая глазурь завершает композицию, уравновешивая фруктовую кислинку. Такой пирог точно удивит гостей: внешне он напоминает нарядный каравай, а внутри скрывает нежные фруктово-ореховые слои.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сборный яблочный пирог с глазурью

Ингредиенты для 6 порций

Для теста:

Мука — 400 г

Молоко — 200 мл

Сахар — 40 г

Масло сливочное — 30 г

Дрожжи — 20 г

Соль — 10 г

Для начинки:

Яблоки (зелёные, лучше сорта "Семеренко") — 3 шт.

Сахар тростниковый — 70 г

Орехи грецкие — 50 г

Корица молотая — 1 ч. л.

Лимонный сок — по вкусу

Для глазури:

Сахарная пудра — 150 г

Вода — 3 ч. л.

Ванильный экстракт — 0,5 ч. л.

Миндальный экстракт — 0,5 ч. л.

Калорийность: 534,5 ккал/порция

Время приготовления: 1 ч 10 мин + 30 мин на подъём теста

Б/Ж/У: 9,2 г / 11,8 г / 100,7 г

Пошаговый рецепт

Приготовьте опару. В тёплом молоке растворите дрожжи и сахар. Оставьте на 15 минут, пока появится пышная пенка. Сделайте тесто. Просейте муку с солью, влейте молочную смесь и замесите. Добавьте растопленное масло. Вымесите до гладкости, сформуйте шар и оставьте подходить. Дважды обомните. Подготовьте яблоки. Очистите их, удалите сердцевины, нарежьте кубиками. Сбрызните лимонным соком, смешайте с сахаром, корицей и орехами. Сформируйте шарики. Тесто разделите на 30 кусочков, раскатайте лепёшки, начините яблочной смесью и защипните. Уложите в форму. В смазанную маслом форму выложите шарики плотно друг к другу. Сверху добавьте оставшиеся яблоки. Оставьте на расстойку. Накройте плёнкой и дайте постоять 30 минут — шарики увеличатся в объёме. Выпекайте. Разогрейте духовку до 175 °С и пеките 40-45 минут. За 10 минут до конца накройте фольгой. Приготовьте глазурь. Смешайте пудру с водой и экстрактами. Взбейте до белизны. Украсьте пирог. Чуть остывший пирог полейте глазурью и подавайте.

Советы шаг за шагом

Чтобы пирог был воздушным, давайте тесту подниматься не менее двух раз.

Лимонный сок убережёт яблоки от потемнения и подчеркнёт их вкус.

Для более насыщенного аромата добавьте щепотку мускатного ореха.

Глазурь наносите только на слегка остывший пирог, чтобы она не растеклась.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Не дать тесту подняться → пирог плотный и "гулкий" → выдерживайте 2-3 часа с обминкой.

Нарезать крупные яблоки → начинка сырая → кубики до 7 мм.

Перепечь пирог → сухая корка → накрыть фольгой за 10 минут до конца.

Залить глазурь на горячий пирог → растечётся → остудить минимум 10 минут.

А что если…

Если у вас нет дрожжей, можно приготовить пирог на разрыхлителе. Тогда он будет напоминать кекс с яблоками, но останется таким же ароматным.

Если вы готовите постный вариант, замените молоко водой, сливочное масло — растительным, а глазурь сделайте без экстрактов, только из пудры и воды.

Плюсы и минусы сборного пирога

Плюсы Минусы Яркий внешний вид и оригинальная подача Требует больше времени, чем обычный пирог Нежная текстура благодаря яблочному соусу Нужно формировать каждый шарик Подходит для праздников Калорийность выше средней Простые ингредиенты Лучше есть свежим, чем разогретым

FAQ

Можно ли заменить грецкие орехи?

Да, подойдут миндаль, фундук или арахис.

Сколько хранится пирог?

До 2 суток при комнатной температуре, лучше накрыть полотенцем.

Можно ли использовать другие фрукты?

Да, вкусно с грушами, сливами или смесью яблок с ягодами.

Мифы и правда

Миф: дрожжевое тесто всегда сложно готовить.

Правда: если следовать рецепту, оно получается даже у новичков.

Миф: пироги с яблоками быстро черствеют.

Правда: благодаря фруктовой начинке выпечка дольше остаётся мягкой.

Миф: глазурь — лишнее украшение.

Правда: именно она балансирует вкус и добавляет праздничности.

3 интересных факта

Яблоки в выпечке упоминаются ещё в древнеримской кухне. В XIX веке в Европе появились первые сборные пироги с фруктами. В США аналогом считается monkey bread — пирог из кусочков теста с начинкой.

Исторический контекст