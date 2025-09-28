Когда в тарелке не просто суп, а сказка: чесночные галушки возвращают тепло и уют

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Суп с чесночными галушками — это настоящая кулинарная магия. Простые продукты превращаются в сытное и ароматное блюдо, которое одинаково нравится и детям, и взрослым. Галушки в виде маленьких рулетиков с чесночной начинкой делают его особенным, придавая супу нежность и лёгкую пикантность. Основа блюда — куриный бульон, но по желанию можно использовать и другие варианты.

Суп с вермишелью
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Суп с вермишелью

Ингредиенты для 4 порций

Для бульона:

  • Курица — 500 г

  • Картофель — 300 г

  • Морковь — 120 г

  • Лук — 2 шт.

  • Сельдерей — 1 шт.

  • Масло растительное — 2 ст. л.

  • Лавровый лист — 1 шт.

  • Перец чёрный горошком — 6 шт.

  • Кориандр (семена) — 0,5 ч. л.

  • Соль — по вкусу

Для галушек:

  • Мука — 100 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Масло растительное — 1 ст. л.

  • Вода — 1 ст. л.

  • Чеснок — 4 зубчика

  • Укроп — 10 г

  • Масло сливочное — 15 г

  • Соль — по вкусу

Для подачи:

  • Свежая зелень

Калорийность: 593,5 ккал/порция
Время приготовления: 1 ч 10 мин
Б/Ж/У: 27,4 г / 35,6 г / 40,8 г

Пошаговое приготовление

  1. Сварите бульон. Куски курицы залейте водой, доведите до кипения и слейте первую жидкость. Залейте снова 1,5-2 литрами воды, доведите до кипения.

  2. Добавьте специи. Всыпьте соль, горошины перца, кориандр, лавровый лист. Бросьте целую луковицу. Варите около 40 минут.

  3. Подготовьте овощи. Картофель нарежьте кубиками, морковь натрите, сельдерей и вторую луковицу измельчите.

  4. Замесите тесто для галушек. Яйцо, соль, масло и воду соедините, всыпьте муку. Замесите эластичное тесто, накройте и оставьте на 10 минут.

  5. Сделайте зажарку. Лук обжарьте до золотистого цвета, добавьте морковь и сельдерей, тушите 5-7 минут.

  6. Начинка для галушек. Чеснок раздавите, смешайте с мелко нарезанным укропом и сливочным маслом.

  7. Формирование. Раскатайте тесто тонко, смажьте чесночной смесью, сверните рулетом и нарежьте шайбочками по 1 см.

  8. Соберите суп. Из бульона выньте курицу и лук. Мясо отделите от костей и верните в кастрюлю. Добавьте картофель и варите 15 минут.

  9. Финал. Выложите овощную зажарку и чесночные галушки. Варите 3-4 минуты до готовности. Подайте с зеленью.

Советы шаг за шагом

  • Галушки лучше варить в кипящем супе небольшими порциями, чтобы они не слиплись.

  • Если тесто липнет, подсыпьте чуть больше муки.

  • Укроп можно заменить петрушкой или кинзой.

  • Для постного варианта используйте грибной бульон и растительное масло вместо сливочного.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Переварить галушки → разваливаются → варить не более 4 минут.

  • Сильно раскатать тесто → рвётся → оставить толщину 2-3 мм.

  • Не вынуть лук из бульона → горьковатый вкус → использовать лук только для аромата и выбрасывать.

  • Недосолить → пресный вкус → пробовать бульон и корректировать специи.

А что если…

Если у вас нет времени на формирование рулетиков, просто добавьте чеснок и зелень прямо в тесто, скатайте жгут и нарежьте кусочками. Получится быстрее, пусть и менее эффектно на вид.

Плюсы и минусы супа с галушками

Плюсы Минусы
Сытный и ароматный Требует времени на подготовку теста
Подходит детям Калорийность выше, чем у обычного супа
Красивый внешний вид Нужно следить, чтобы галушки не разварились
Универсальный бульон — мясной или грибной Не всегда есть свежая зелень и специи

FAQ

Можно ли заморозить галушки?
Да, их можно заморозить сырыми и хранить до месяца.

Чем заменить укроп?
Петрушкой, кинзой или зелёным луком.

Можно ли готовить на индейке?
Да, получится более диетично, но вкус будет чуть менее насыщенный.

Мифы и правда

  • Миф: галушки — это всегда мучное и тяжёлое блюдо.
    Правда: при тонком тесте и лёгком бульоне суп получается нежным и не перегружает желудок.

  • Миф: без сельдерея суп будет невкусным.
    Правда: сельдерей добавляет аромат, но без него блюдо всё равно получится отличным.

  • Миф: галушки подходят только к мясному бульону.
    Правда: они вкусны и в грибном или овощном варианте.

3 интересных факта

  1. Галушки популярны в кухнях Восточной Европы — их готовят и в Украине, и в Польше, и в Венгрии.

  2. В некоторых странах галушки подают не в супе, а как самостоятельное блюдо с соусом.

  3. В старину чеснок в галушках считался не только приправой, но и "защитой" от простуды.

Исторический контекст

  • Средние века — первые упоминания галушек в европейских хрониках.

  • XIX век — галушки стали традиционной частью крестьянских супов.

  • XX век — рецепт распространился в городской кухне как сытное домашнее блюдо.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
