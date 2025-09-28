Когда в тарелке не просто суп, а сказка: чесночные галушки возвращают тепло и уют

Суп с чесночными галушками — это настоящая кулинарная магия. Простые продукты превращаются в сытное и ароматное блюдо, которое одинаково нравится и детям, и взрослым. Галушки в виде маленьких рулетиков с чесночной начинкой делают его особенным, придавая супу нежность и лёгкую пикантность. Основа блюда — куриный бульон, но по желанию можно использовать и другие варианты.
Курица — 500 г
Картофель — 300 г
Морковь — 120 г
Лук — 2 шт.
Сельдерей — 1 шт.
Масло растительное — 2 ст. л.
Лавровый лист — 1 шт.
Перец чёрный горошком — 6 шт.
Кориандр (семена) — 0,5 ч. л.
Соль — по вкусу
Мука — 100 г
Яйцо — 1 шт.
Масло растительное — 1 ст. л.
Вода — 1 ст. л.
Чеснок — 4 зубчика
Укроп — 10 г
Масло сливочное — 15 г
Соль — по вкусу
Свежая зелень
Калорийность: 593,5 ккал/порция
Время приготовления: 1 ч 10 мин
Б/Ж/У: 27,4 г / 35,6 г / 40,8 г
Сварите бульон. Куски курицы залейте водой, доведите до кипения и слейте первую жидкость. Залейте снова 1,5-2 литрами воды, доведите до кипения.
Добавьте специи. Всыпьте соль, горошины перца, кориандр, лавровый лист. Бросьте целую луковицу. Варите около 40 минут.
Подготовьте овощи. Картофель нарежьте кубиками, морковь натрите, сельдерей и вторую луковицу измельчите.
Замесите тесто для галушек. Яйцо, соль, масло и воду соедините, всыпьте муку. Замесите эластичное тесто, накройте и оставьте на 10 минут.
Сделайте зажарку. Лук обжарьте до золотистого цвета, добавьте морковь и сельдерей, тушите 5-7 минут.
Начинка для галушек. Чеснок раздавите, смешайте с мелко нарезанным укропом и сливочным маслом.
Формирование. Раскатайте тесто тонко, смажьте чесночной смесью, сверните рулетом и нарежьте шайбочками по 1 см.
Соберите суп. Из бульона выньте курицу и лук. Мясо отделите от костей и верните в кастрюлю. Добавьте картофель и варите 15 минут.
Финал. Выложите овощную зажарку и чесночные галушки. Варите 3-4 минуты до готовности. Подайте с зеленью.
Галушки лучше варить в кипящем супе небольшими порциями, чтобы они не слиплись.
Если тесто липнет, подсыпьте чуть больше муки.
Укроп можно заменить петрушкой или кинзой.
Для постного варианта используйте грибной бульон и растительное масло вместо сливочного.
Переварить галушки → разваливаются → варить не более 4 минут.
Сильно раскатать тесто → рвётся → оставить толщину 2-3 мм.
Не вынуть лук из бульона → горьковатый вкус → использовать лук только для аромата и выбрасывать.
Недосолить → пресный вкус → пробовать бульон и корректировать специи.
Если у вас нет времени на формирование рулетиков, просто добавьте чеснок и зелень прямо в тесто, скатайте жгут и нарежьте кусочками. Получится быстрее, пусть и менее эффектно на вид.
|Плюсы
|Минусы
|Сытный и ароматный
|Требует времени на подготовку теста
|Подходит детям
|Калорийность выше, чем у обычного супа
|Красивый внешний вид
|Нужно следить, чтобы галушки не разварились
|Универсальный бульон — мясной или грибной
|Не всегда есть свежая зелень и специи
Можно ли заморозить галушки?
Да, их можно заморозить сырыми и хранить до месяца.
Чем заменить укроп?
Петрушкой, кинзой или зелёным луком.
Можно ли готовить на индейке?
Да, получится более диетично, но вкус будет чуть менее насыщенный.
Миф: галушки — это всегда мучное и тяжёлое блюдо.
Правда: при тонком тесте и лёгком бульоне суп получается нежным и не перегружает желудок.
Миф: без сельдерея суп будет невкусным.
Правда: сельдерей добавляет аромат, но без него блюдо всё равно получится отличным.
Миф: галушки подходят только к мясному бульону.
Правда: они вкусны и в грибном или овощном варианте.
Галушки популярны в кухнях Восточной Европы — их готовят и в Украине, и в Польше, и в Венгрии.
В некоторых странах галушки подают не в супе, а как самостоятельное блюдо с соусом.
В старину чеснок в галушках считался не только приправой, но и "защитой" от простуды.
Средние века — первые упоминания галушек в европейских хрониках.
XIX век — галушки стали традиционной частью крестьянских супов.
XX век — рецепт распространился в городской кухне как сытное домашнее блюдо.
