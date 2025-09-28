Когда в тарелке не просто суп, а сказка: чесночные галушки возвращают тепло и уют

Your browser does not support the audio element. Еда

Суп с чесночными галушками — это настоящая кулинарная магия. Простые продукты превращаются в сытное и ароматное блюдо, которое одинаково нравится и детям, и взрослым. Галушки в виде маленьких рулетиков с чесночной начинкой делают его особенным, придавая супу нежность и лёгкую пикантность. Основа блюда — куриный бульон, но по желанию можно использовать и другие варианты.

Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Суп с вермишелью

Ингредиенты для 4 порций

Для бульона:

Курица — 500 г

Картофель — 300 г

Морковь — 120 г

Лук — 2 шт.

Сельдерей — 1 шт.

Масло растительное — 2 ст. л.

Лавровый лист — 1 шт.

Перец чёрный горошком — 6 шт.

Кориандр (семена) — 0,5 ч. л.

Соль — по вкусу

Для галушек:

Мука — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Масло растительное — 1 ст. л.

Вода — 1 ст. л.

Чеснок — 4 зубчика

Укроп — 10 г

Масло сливочное — 15 г

Соль — по вкусу

Для подачи:

Свежая зелень

Калорийность: 593,5 ккал/порция

Время приготовления: 1 ч 10 мин

Б/Ж/У: 27,4 г / 35,6 г / 40,8 г

Пошаговое приготовление

Сварите бульон. Куски курицы залейте водой, доведите до кипения и слейте первую жидкость. Залейте снова 1,5-2 литрами воды, доведите до кипения. Добавьте специи. Всыпьте соль, горошины перца, кориандр, лавровый лист. Бросьте целую луковицу. Варите около 40 минут. Подготовьте овощи. Картофель нарежьте кубиками, морковь натрите, сельдерей и вторую луковицу измельчите. Замесите тесто для галушек. Яйцо, соль, масло и воду соедините, всыпьте муку. Замесите эластичное тесто, накройте и оставьте на 10 минут. Сделайте зажарку. Лук обжарьте до золотистого цвета, добавьте морковь и сельдерей, тушите 5-7 минут. Начинка для галушек. Чеснок раздавите, смешайте с мелко нарезанным укропом и сливочным маслом. Формирование. Раскатайте тесто тонко, смажьте чесночной смесью, сверните рулетом и нарежьте шайбочками по 1 см. Соберите суп. Из бульона выньте курицу и лук. Мясо отделите от костей и верните в кастрюлю. Добавьте картофель и варите 15 минут. Финал. Выложите овощную зажарку и чесночные галушки. Варите 3-4 минуты до готовности. Подайте с зеленью.

Советы шаг за шагом

Галушки лучше варить в кипящем супе небольшими порциями, чтобы они не слиплись.

Если тесто липнет, подсыпьте чуть больше муки.

Укроп можно заменить петрушкой или кинзой.

Для постного варианта используйте грибной бульон и растительное масло вместо сливочного.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Переварить галушки → разваливаются → варить не более 4 минут.

Сильно раскатать тесто → рвётся → оставить толщину 2-3 мм.

Не вынуть лук из бульона → горьковатый вкус → использовать лук только для аромата и выбрасывать.

Недосолить → пресный вкус → пробовать бульон и корректировать специи.

А что если…

Если у вас нет времени на формирование рулетиков, просто добавьте чеснок и зелень прямо в тесто, скатайте жгут и нарежьте кусочками. Получится быстрее, пусть и менее эффектно на вид.

Плюсы и минусы супа с галушками

Плюсы Минусы Сытный и ароматный Требует времени на подготовку теста Подходит детям Калорийность выше, чем у обычного супа Красивый внешний вид Нужно следить, чтобы галушки не разварились Универсальный бульон — мясной или грибной Не всегда есть свежая зелень и специи

FAQ

Можно ли заморозить галушки?

Да, их можно заморозить сырыми и хранить до месяца.

Чем заменить укроп?

Петрушкой, кинзой или зелёным луком.

Можно ли готовить на индейке?

Да, получится более диетично, но вкус будет чуть менее насыщенный.

Мифы и правда

Миф: галушки — это всегда мучное и тяжёлое блюдо.

Правда: при тонком тесте и лёгком бульоне суп получается нежным и не перегружает желудок.

Миф: без сельдерея суп будет невкусным.

Правда: сельдерей добавляет аромат, но без него блюдо всё равно получится отличным.

Миф: галушки подходят только к мясному бульону.

Правда: они вкусны и в грибном или овощном варианте.

3 интересных факта

Галушки популярны в кухнях Восточной Европы — их готовят и в Украине, и в Польше, и в Венгрии. В некоторых странах галушки подают не в супе, а как самостоятельное блюдо с соусом. В старину чеснок в галушках считался не только приправой, но и "защитой" от простуды.

Исторический контекст