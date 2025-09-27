100% органика и 9 месяцев выдержки — испанский напиток, который вы точно не оценили

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:28
Еда

Кава — один из самых недооценённых винных продуктов в мире. Несмотря на то, что многие привыкли воспринимать его как "простое вино для вечеринок", на самом деле кава — это результат строгих стандартов и вековых традиций.

Бокалы, вино
Фото: commons.wikimedia.org by FXR (aka Soundz'FX), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бокалы, вино

Где и как производится кава

  • Основной регион: 95 % всей кавы производится в регионе Контат-де-Барселона, в Пенедесе (Каталония). Главный город — Сан-Садурни-д'Анойя, известный как "столица кавы".

  • Альтернативные регионы: Производство также разрешено в других уголках Испании, включая Риоху и Валенсию.

  • Сорта винограда: Для кавы используют три автохтонных сорта:

    • Парельяда — цитрусовая свежесть и цветочные оттенки;

    • Шарелло — ноты груши и дыни;

    • Макабео — лимон, миндаль, лёгкая кислинка.

Кава изготавливается по традиционному методу (аналог шампанского):

Почему кава заслуживает внимания

  • Экологичность: элитные виды кавы получили статус 100 % органических — без пестицидов и химии.

  • Традиции и сложность: метод вторичной ферментации в бутылке требует больше времени и труда, чем, например, резервуарный метод (как у просекко).

Преимущества и недостатки

Преимущества

Плюсы Описание
Доступная цена Кава стоит дешевле шампанского, при этом сохраняет схожую технологию и качество.
Разнообразие стилей Brut, rosado, reserva, gran reserva — можно подобрать на любой вкус и случай.
Экологичность Лучшие хозяйства производят органическую каву без пестицидов.
Гастрономичность Хорошо сочетается как с закусками, так и с основными блюдами.

Недостатки

Минусы Описание
Недооценённость На рынке каву часто считают "простым вином для вечеринок".
Ограниченная география Производство сосредоточено в Испании, реже встречается за её пределами.
Неравномерное качество Дешёвые марки могут уступать по вкусу винам среднего и премиального сегмента.

FAQ

Вопрос: Чем кава отличается от шампанского?
Ответ: Технология одинакова (вторичная ферментация в бутылке), но кава производится в Испании из местных сортов винограда, что придаёт ей уникальные ноты.

Вопрос: Кава и просекко — это одно и то же?
Ответ: Нет. Просекко делают в Италии в резервуарах (метод Шарма), оно быстрее теряет вкус. Кава — более сложный и выдержанный напиток.

Вопрос: Сколько выдерживают каву?
Ответ: Минимум 9 месяцев, но лучшие сорта (Gran Reserva) выдерживаются до 30 месяцев и более.

Три факта о каве

  1. Кава — это не только Каталония. Хотя 95 % производства сосредоточено в Сан-Садурни-д'Анойя, её также производят в Риохе и Валенсии.

  2. Первые бутылки появились в 1872 году. Кава имеет почти такую же длинную историю, как и шампанское.

  3. Органическая революция. Лучшие категории кавы теперь сертифицированы как 100 % органические.

Мифы и реальность

Миф 1: Кава — дешёвый аналог шампанского.
Реальность: Кава делается по той же технологии и часто сопоставима по качеству, но стоит дешевле.

Миф 2: Все игристые вина похожи.
Реальность: Виноград, климат и методы производства придают каве свой уникальный характер.

Миф 3: Кава — это только аперитив.
Реальность: Она универсальна: подходит и для тостов, и для гастрономических сочетаний с рыбой, мясом и сырами.

Советы по выбору и подаче

  1. Выбирайте по случаю: Brut Nature — для лёгких закусок, Reserva — для праздничного ужина, Rosado — для романтического вечера.

  2. Температура подачи: оптимальная температура — 6-8 °C.

  3. Бокалы: лучше использовать вытянутые бокалы (флюте) или тюльпаны для сохранения аромата.

  4. Сочетания: попробуйте кава с паэльей, тапасами, морепродуктами или мягкими сырами.

Благодаря сочетанию традиционного метода, местных сортов винограда и строгих стандартов качества, кава заслуживает большего уважения, чем имеет сегодня на рынке. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
