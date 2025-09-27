Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алый сигнал светофора: красный маникюр превращается в талисман уверенности, но работает он не для всех
Ставка на премиум-сегмент: камчатский краб будет покорять Индию
Против кинокритика Долина* возбудили уголовное дело: его реакция и необычная просьба
Мебельный штамп, от которого страдают спальни: привычный элемент, который ворует пространство и гармонию
Кето-диета: почему не стоит повторять модный тренд — мнение врачей
Требование об остановке превращается в ловушку: ошибка стоит прав и денег
Секатор превращается в оружие: одно движение не в то время — и дерево может погибнуть
Паспорт как мультипасс: кому открывается египетская виза на 5 лет и карта резидента на полгода
Когда дождь не спасает: глобальное потепление толкает мир к водному коллапсу

Почему ваши фрикадельки получаются сухими? Ответ в этом семейном рецепте

5:08
Еда

Эти сочные, ароматные и нежные фрикадельки легко готовить дома, а результат не уступает ресторанному.

фрикадельки
Фото: flickr.com by Willis Lam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
фрикадельки

Ингредиенты

Чтобы приготовить греческие фрикадельки, понадобятся:

  • 450 г говяжьего фарша (лучше с содержанием жира 80-90 %)

  • 2-3 зубчика чеснока

  • 1 яйцо

  • ⅔ стакана нарезанной петрушки

  • ⅓ стакана панировочных сухарей

  • ⅛ стакана воды

  • 1 чайная ложка соли

  • 1/4 стакана муки

  • ⅓ стакана растительного масла для жарки

Пошаговое приготовление

  1. Подготовка зелени и чеснока.
    Нарежьте петрушку и измельчите чеснок.

  2. Формирование фарша.
    Смешайте в большой миске фарш, петрушку, чеснок, яйцо, панировочные сухари, соль и воду. Вода помогает сохранить сочность, а яйцо — связать массу.

  3. Перемешивание.
    Перемешайте смесь руками. Важно не переусердствовать: если фарш будет замешан слишком долго, готовые фрикадельки станут жёсткими.

  4. Формирование фрикаделек.
    Скатайте шарики размером около 4 см. Из этого объёма получается примерно 12 фрикаделек.

  5. Обваливание в муке.
    Каждую фрикадельку аккуратно покатайте в муке. Это помогает создать хрустящую корочку и снижает разбрызгивание масла при жарке.

  6. Жарка.
    Разогрейте масло на сковороде до среднего-высокого огня. Выложите фрикадельки по часовой стрелке, чтобы легко отслеживать время переворота. Жарьте около 10 минут, переворачивая каждые 2 минуты.

  7. Подача.
    Фрикаделькам дайте "отдохнуть" 5 мин., потом можно подавать с картофелем фри, пастой или традиционным греческим гарниром из запечённого картофеля.

Преимущества и недостатки рецепта

Преимущества

Плюсы Описание
Простота приготовления Все ингредиенты доступны, а сам процесс не требует особых кулинарных навыков.
Сочность и вкус Добавление воды и правильный баланс жира делают фрикадельки нежными.
Универсальность Можно подавать с разными гарнирами или использовать смесь для бургеров.
Традиционный характер Семейный рецепт несёт в себе атмосферу домашнего уюта и национального колорита.

Недостатки

Минусы Описание
Жарка на сковороде Не самый полезный способ приготовления для тех, кто следит за здоровьем.
Контроль температуры Требуется следить, чтобы фрикадельки не остались сырыми внутри.
Возможность разбрызгивания масла Несмотря на муку, при жарке нужно быть осторожным.

FAQ

Вопрос: Можно ли заменить говядину на другой вид мяса?
Ответ: Да, подойдут баранина, индейка или курица, но вкус и сочность будут отличаться.

Вопрос: Нужно ли использовать именно итальянские панировочные сухари?
Ответ: Они придают аромат и текстуру, но можно заменить обычными, добавив немного специй.

Вопрос: Можно ли приготовить фрикадельки в духовке?
Ответ: Да, запекание при 180 °C в течение 20-25 минут — более диетическая альтернатива.

Три факта о греческих фрикадельках

  1. Фрикадельки — это часть средиземноморской кухни. В Греции их часто подают с лимонным соусом или йогуртовыми дипами.

  2. Традиция передаётся по наследству. Многие семьи готовят фрикадельки по своим уникальным рецептам, добавляя специи или изменяя технику.

  3. Разнообразие подач. Фрикадельки можно есть как самостоятельное блюдо, в виде закуски или использовать как начинку для питы и бургеров.

Мифы о фрикадельках

Миф 1: Чем дольше вымешиваешь фарш, тем лучше.
Реальность: Слишком долгое перемешивание делает мясо жёстким.

Миф 2: Для жарки фрикаделек лучше всего оливковое масло.
Реальность: Оливковое масло плохо переносит высокие температуры. Лучше использовать рафинированное растительное масло.

Миф 3: Фрикадельки должны быть идеально одинаковыми.
Реальность: В домашних условиях допускаются небольшие различия в размере, это не влияет на вкус.

Советы для идеальных фрикаделек

  1. Правильный фарш: берите говядину с содержанием жира не менее 80 %, иначе фрикадельки будут сухими.

  2. Добавляйте воду: небольшое количество жидкости делает мясо нежнее.

  3. Используйте муку: это секрет красивой корочки и чистой плиты.

  4. Не торопитесь: дайте фрикаделькам немного "отдохнуть" перед подачей, чтобы соки равномерно распределились.

Греческие фрикадельки по семейному рецепту — это не просто блюдо, а символ домашнего тепла и заботы. Их можно готовить в будни, чтобы порадовать семью, или на праздник — чтобы поделиться традицией с друзьями. Они просты, вкусны и универсальны.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Осень работает на весну: какие цветы стоит доверить октябрю, чтобы не возиться в апреле
Садоводство, цветоводство
Осень работает на весну: какие цветы стоит доверить октябрю, чтобы не возиться в апреле
Сжёг — плати, выбросил — плати: почему даже листья этой осенью стали проблемой
Садоводство, цветоводство
Сжёг — плати, выбросил — плати: почему даже листья этой осенью стали проблемой
Два рекорда одним махом: экстремальный трюк бразильского скейтбордиста удивил мир спорта
Новости спорта
Два рекорда одним махом: экстремальный трюк бразильского скейтбордиста удивил мир спорта
Популярное
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река

Волга — "матушка-река" России. Но если верить гидрологии, её величие основано на подмене. Кто же на самом деле главная река?

Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Два рекорда одним махом: экстремальный трюк бразильского скейтбордиста удивил мир спорта
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему Сергей Милешкин Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Осень работает на весну: какие цветы стоит доверить октябрю, чтобы не возиться в апреле
Осень работает на весну: какие цветы стоит доверить октябрю, чтобы не возиться в апреле
Последние материалы
Алый сигнал светофора: красный маникюр превращается в талисман уверенности, но работает он не для всех
Ставка на премиум-сегмент: камчатский краб будет покорять Индию
Против кинокритика Долина* возбудили уголовное дело: его реакция и необычная просьба
Мебельный штамп, от которого страдают спальни: привычный элемент, который ворует пространство и гармонию
Кето-диета: почему не стоит повторять модный тренд — мнение врачей
Требование об остановке превращается в ловушку: ошибка стоит прав и денег
Секатор превращается в оружие: одно движение не в то время — и дерево может погибнуть
Паспорт как мультипасс: кому открывается египетская виза на 5 лет и карта резидента на полгода
Когда дождь не спасает: глобальное потепление толкает мир к водному коллапсу
Почему ваши фрикадельки получаются сухими? Ответ в этом семейном рецепте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.