Хачапури без сыра: неожиданная начинка, которая понравится даже скептикам

Лепёшки с овощными начинками популярны в кухнях разных народов: их готовят на Кавказе, в Средней Азии и даже в Восточной Европе. В Грузии хачапури чаще встречаются с сыром, но вариант с тыквой заслуживает особого внимания. Яркий, сладковатый овощ превращает простое блюдо в универсальный перекус или даже лёгкий десерт.

Ингредиенты (на 4 штуки)

тыква — 500 г;

мука пшеничная хлебопекарная — 260 г;

кефир — 205 мл;

сахар — 1 ч. л. (8 г);

соль — 1 ч. л. (7 г);

сода — 1 ч. л. (5 г);

растительное масло — 4 ст. л. (68 г);

мацони — для подачи.

Как приготовить

Подготовка

Помойте тыкву, снимите кожуру, удалите семена. Просейте муку, чтобы тесто получилось воздушным.

Шаг 1. Замесите тесто

Смешайте муку с сахаром, солью и содой. Влейте кефир и 2 ст. л. масла. Замесите мягкое, эластичное тесто.

Шаг 2. Подготовьте начинку

Нарежьте тыкву мелкими кусочками и обжарьте 10 минут на сухой сковороде, периодически помешивая.

Шаг 3. Сформируйте лепёшки

Разделите тесто на 4 части, каждую раскатайте в тонкий круг. В центр положите порцию начинки.

Шаг 4. Закройте начинку

Соберите края теста над тыквой и аккуратно раскатайте заготовку скалкой, чтобы получилась тонкая лепёшка.

Шаг 5. Обжарьте

Разогрейте сковороду с оставшимся маслом и обжарьте хачапури до золотистой корочки с двух сторон.

Подача

Подавайте горячими с мацони — он подчеркнёт сладость тыквы и добавит блюду традиционный грузинский акцент.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: положить сырую тыкву.

Последствие: начинка останется жёсткой.

Альтернатива: слегка обжарьте или запеките овощ перед формовкой.

Ошибка: использовать слишком много соды.

Последствие: тесто будет горчить.

Альтернатива: строго соблюдайте пропорции.

Ошибка: жарить на сильном огне.

Последствие: лепёшка сгорит снаружи и останется сырой внутри.

Альтернатива: жарьте на среднем огне, накрывая крышкой.

Ошибка: не просеять муку.

Последствие: тесто получится тяжёлым.

Альтернатива: просеивайте для лёгкой текстуры.

А что если…

А что если добавить к тыкве немного грецких орехов или изюма? Начинка станет более сладкой и праздничной. Можно заменить часть тыквы яблоками — получится фруктово-овощной вариант, напоминающий штрудель.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы Простое и доступное приготовление Жарка делает блюдо более калорийным Подходит как закуска и как десерт Нужно время на подготовку тыквы Универсальная начинка — можно менять вкус Не хранится долго, вкуснее всего свежим Традиционный грузинский колорит Требует контроля огня при жарке

FAQ

Можно ли заменить кефир?

Да, подойдёт йогурт без добавок или простокваша.

Чем заменить мацони?

Сметаной, айраном или греческим йогуртом.

Можно ли печь в духовке?

Да, при 180 °C около 20 минут, получится менее калорийно.

Можно ли добавить специи?

Да, отлично подойдут корица или мускатный орех.

Мифы и правда

Миф: хачапури бывают только с сыром.

Правда: в разных регионах готовят варианты с картофелем, зеленью и тыквой.

Миф: тесто всегда дрожжевое.

Правда: существуют быстрые рецепты на кефире или йогурте.

Миф: тыква слишком сладкая для хачапури.

Правда: при правильной подаче она отлично балансирует с мацони или сметаной.