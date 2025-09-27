Забудьте про овсянку: этот пудинг с кофе и чиа насытит надолго и приятно удивит вкусом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Начните утро с лёгкого, но сытного блюда — приготовьте пудинг с кофе и семенами чиа. Это отличный вариант завтрака, который заряжает бодростью и радует нежной текстурой. При этом десерт прост в приготовлении и не требует выпечки. Главное — оставить его в холодильнике минимум на четыре часа, чтобы семена чиа раскрылись и придали блюду нужную густоту.

Кофейный пудинг с семенами чиа
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кофейный пудинг с семенами чиа

Ингредиенты

На 2 порции:

  • растворимый кофе — 2 ч. л. (6 г);

  • молоко — 200 мл;

  • семена чиа — 3 ст. л. (36 г);

  • кленовый сироп — 1 ст. л. (27 г);

  • йогурт — 150 г;

  • какао-порошок — для украшения.

Замените обычное молоко растительным: кокосовым, миндальным, овсяным или рисовым — это придаст пудингу новые вкусовые оттенки и сделает его подходящим для веганской диеты.

Пошаговое приготовление

Шаг 1. Приготовьте основу

Нагрейте молоко и растворите в нём кофе. Используйте микроволновку или плиту — важно, чтобы жидкость была горячей, но не кипящей.

Шаг 2. Добавьте семена и подсластитель

В кофейное молоко всыпьте семена чиа и влейте кленовый сироп. Тщательно перемешайте, чтобы семена равномерно распределились. Уберите массу в холодильник на 4 часа. Оптимально готовить пудинг вечером и оставить его до утра.

Шаг 3. Соберите пудинг

Возьмите прозрачные стаканы и начните выкладывать слои: пудинг — йогурт — снова пудинг. Завершите йогуртовым слоем.

Шаг 4. Украсьте

Перед подачей посыпьте поверхность какао-порошком.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать слишком мало семян чиа.
Последствие: пудинг не застынет и останется жидким.
Альтернатива: строго соблюдайте пропорцию — не меньше 3 ст. л. на стакан молока.

Ошибка: не перемешать смесь сразу.
Последствие: семена осядут на дно и пудинг получится неоднородным.
Альтернатива: перемешивайте 2-3 раза в течение первых 15 минут.

Ошибка: убрать пудинг в холодильник только на час.
Последствие: чиа не успеют набухнуть.
Альтернатива: выдерживайте не менее 4 часов, лучше — всю ночь.

А что если…

А что если заменить кофе какао или матча-порошком? Получатся новые версии пудинга: шоколадная и зелёная энергетическая. Можно добавить слой фруктов — бананы, клубнику или манго. Такой вариант станет полноценным завтраком или десертом для гостей.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Простое приготовление без выпечки Нужно ждать несколько часов
Подходит для ПП и вегетарианской диеты Кофеин противопоказан детям и беременным
Богат клетчаткой и белком Семена чиа могут быть непривычны на вкус
Легко варьировать ингредиенты Требует хранения в холодильнике

FAQ

Можно ли использовать натуральный кофе вместо растворимого?
Да, просто заварите эспрессо и добавьте его к молоку.

Подойдёт ли греческий йогурт?
Да, он добавит плотность и кислинку.

Сколько хранится готовый пудинг?
До 2-3 суток в холодильнике в закрытой посуде.

Можно ли сделать без подсластителя?
Да, но вкус будет менее десертным. Используйте фрукты для сладости.

Мифы и правда

Миф: чиа не имеют пользы, кроме загустителя.
Правда: семена содержат омега-3, клетчатку, кальций и антиоксиданты.

Миф: кофе мешает уснуть, поэтому пудинг можно есть только утром.
Правда: количество кофеина минимальное, при вечернем употреблении эффект будет мягче.

Миф: кленовый сироп полезнее сахара.
Правда: калорийность схожа, но сироп содержит микроэлементы и имеет более мягкий гликемический индекс.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
