Забудьте о шоколаде и сахаре: это сырное печенье навсегда изменит ваши представления о выпечке

Приготовить домашнее печенье можно не только с сахаром и шоколадом, к которым мы привыкли с детства. Есть десятки вариаций несладкой выпечки, которая ничуть не уступает классическим десертам по вкусу и при этом способна удивить гостей. Одним из удачных примеров станет печенье с сыром и свежей зеленью — простой, но эффектный рецепт, подходящий и для повседневного чаепития, и для праздничного стола.

Почему стоит попробовать несладкое печенье

Большинство рецептов печенья строится вокруг сладкой основы. Однако солёные варианты всё чаще становятся альтернативой привычным десертам. Их можно подавать как закуску к супам и салатам, использовать как замену хлеба или же подавать с бокалом вина.

Особенность такого печенья в том, что вкус задаёт не сахар, а насыщенные продукты — сыр, ароматные травы, иногда чеснок или пряности. В итоге получаются лёгкие, воздушные и очень аппетитные изделия, которые едят с удовольствием и взрослые, и дети.

Основные ингредиенты

Чтобы испечь партию нежного печенья с сыром и зеленью, достаточно самых доступных продуктов, которые наверняка найдутся дома у каждой хозяйки.

твёрдый сыр — примерно 150 г;

пучок свежего базилика (или другой зелени по вкусу);

кефир — 200 мл;

сода — 0,5 ч. л.;

сахар — 0,5 ч. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

пшеничная мука — около 200 г;

растительное масло — 30 мл.

Сыр лучше брать с ярким вкусом: пармезан, чеддер или российский. Базилик придаст свежий аромат, но его можно заменить петрушкой, укропом или кинзой.

Подготовка теста

Первым делом натирается сыр, а зелень мелко рубится ножом. В отдельной миске кефир комнатной температуры смешивается с содой, чтобы началась реакция, обеспечивающая мягкость будущего теста.

Затем в кефир добавляют соль, сахар, масло и сыр с зеленью. Последней постепенно вмешивают просеянную муку, следя, чтобы масса оставалась мягкой и слегка липкой.

Готовое тесто нужно завернуть в плёнку и убрать в морозильник на полчаса — так оно станет более упругим и удобным для раскатывания.

Формирование и выпечка

После охлаждения тесто раскатывают на столе, присыпанном мукой, и вырезают заготовки. Для этого можно использовать стакан или специальные фигурные формы.

Печенье выкладывается на противень, застеленный бумагой для выпечки. Выпекать нужно в разогретой до 180 градусов духовке около 20-30 минут.

Готовность легко проверить: изделия должны стать золотистыми и источать характерный сырный аромат.

Полезные советы

Если добавить в тесто щепотку сушёного чеснока или паприки, вкус станет более насыщенным. Для диетического варианта часть пшеничной муки можно заменить цельнозерновой. Зелень легко комбинировать: укроп даст свежесть, петрушка — лёгкую пряность, а кинза — восточную нотку. Готовое печенье можно хранить в плотно закрытой ёмкости до трёх дней, но лучше всего оно в день выпечки.

Чем подать

Сырное печенье универсально. Оно отлично подходит:

к бульонам и крем-супам;

в качестве закуски к мясным и овощным блюдам;

как лёгкий перекус с чаем или кофе;

к бокалу вина или пива.

Особенно удачно оно смотрится на праздничном столе — в качестве закуски перед основными блюдами.

Сырное печенье с зеленью — отличный пример того, что простая выпечка может быть оригинальной, сытной и вкусной. Несладкий вариант порадует тех, кто не любит сахар или придерживается сбалансированного питания. А ещё это хороший способ разнообразить повседневное меню и удивить близких новым угощением.