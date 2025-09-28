Воздушные, как облака: секретная пропорция ингредиентов для идеальных булочек — рецепт для духовки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:53
Еда

Мечтаете о том, чтобы ваш дом наполнялся божественным ароматом свежей выпечки? Этот рецепт — именно то, что нужно! Он доказывает, что для создания нежных, воздушных и невероятно вкусных булочек не нужны годы практики или редкие ингредиенты. Все необходимое уже есть на вашей кухне, а процесс приготовления станет приятным и простым занятием даже для новичка. Эти золотистые булочки станут идеальным завтраком, дополнением к обеду или поводом собрать всю семью за чаем.

Булочки
Фото: freepik.com by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Булочки

Секрет идеальной пышности теста кроется в точном соблюдении нескольких ключевых моментов. Как отмечают опытные пекари, качество дрожжей и правильная температура жидкости — это 90% успеха в приготовлении любой сдобной выпечки. Теплое молоко активизирует дрожжи, а тщательное вымешивание обеспечивает тесту нужную структуру для активного подъема.

Почему этот рецепт никогда вас не подведет?

  • Идеальная текстура: Булочки получаются пористыми, мягкими и остаются такими долгое время.

  • Универсальность: Их можно подавать с вареньем, сыром, использовать для мини-бургеров или просто с маслом.

  • Экономия: Себестоимость домашней выпечки в разы ниже магазинной.

  • Отсутствие консервантов: Вы точно знаете, из чего приготовлено угощение для вашей семьи.

Ингредиенты (на 12-14 булочек):

  • 500 г пшеничной муки высшего сорта + немного для подпыливания

  • 1 пакетик сухих быстродействующих дрожжей (10 г)

  • 4 ст. л. сахара без горки

  • 2 ст. л. сухого молока

  • 1/2 ст. л. соли

  • 1 целое яйцо (комнатной температуры)

  • 250 мл теплого цельного молока (около 37-40°C)

  • 1 ст. л. маргарина или сливочного масла (размягченного)

  • 1 яичный желток (для смазывания)

Пошаговая инструкция

Этап 1: Замес теста.

  1. В большой миске смешайте сухие ингредиенты: просеянную муку, сахар, сухое молоко, соль и дрожжи. Перемешайте венчиком для равномерного распределения.

  2. Сделайте в центре мучной смеси углубление и вбейте туда целое яйцо, добавьте размягченный маргарин.

  3. Начинайте медленно вливать теплое молоко, одновременно перемешивая ингредиенты ложкой или рукой. Постепенно объединяйте муку с жидкостью, пока не сформируется комок теста.

  4. Выложите тесто на слегка посыпанную мукой столешницу и приступайте к вымешиванию. Это ключевой этап! Месите тесто энергичными движениями, растягивая и складывая его, в течение 10-15 минут, пока оно не станет гладким, эластичным и не будет липнуть к рукам.

Этап 2: Подъем теста и формовка.

  1. Сформируйте из теста шар, смажьте миску тонким слоем масла и поместите тесто обратно. Накройте миску пищевой пленкой или чистой влажной салфеткой и поставьте в теплое без сквозняков место на 1-1,5 часа. Тесто должно увеличиться в объеме примерно в 2 раза.

  2. Подошедшее тесто обомните, чтобы выпустить воздух. Разделите его на равные части по 60-70 г каждую. Для точности лучше использовать кухонные весы.

  3. Формовка булочек: Раскатайте каждый кусочек теста в колбаску. Затем, начиная с более широкого конца, плотно сверните ее в рулетик (улитку). Аккуратно защипните кончик и уложите булочку швом вниз на противень, застеленный пергаментом.

Этап 3: Расстойка и выпечка.

  1. Разложите все сформированные булочки на противне на некотором расстоянии друг от друга. Накройте их салфеткой и снова уберите в теплое место для вторичного подъема на 30-40 минут. Для создания идеальных условий можно поставить противень в выключенную духовку, а на дно поставить миску с кипятком.

  2. Разогрейте духовку до 180°C. Перед выпеканием аккуратно смажьте булочки взбитым яичным желтком — это придаст им глянцевую золотистую корочку.

  3. Выпекайте булочки 20-25 минут до красивого равномерного румянца. Готовность можно проверить, постучав по донышку булочки — звук должен быть глухим.

Дайте булочкам немного остыть на решетке и подавайте к столу, пишет receitatodahora.com.br. Аромат и вкус свежей домашней выпечки не сравнятся ни с чем! Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
