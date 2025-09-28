Забудьте о фуд-корте: этот домашний фаршированный картофель с пепперони и сыром намного вкуснее и дешевле

Вы наверняка видели в фуд-кортах торговых центров тот самый соблазнительный, запеченный до румяной корочки фаршированный картофель, мимо которого сложно пройти мимо. Что, если мы скажем, что его можно легко приготовить на собственной кухне, потратившись буквально на копейки? Это правда!

Фото: commons.wikimedia.org by Mark James Miller, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Запечённая картошка

Практически все необходимое уже ждет своего часа в ваших шкафчиках и холодильнике. Сегодня мы раскроем секрет приготовления невероятно вкусного картофеля, фаршированного пикантной калабрийской колбасой (пепперони).

Помимо очевидной экономии, домашняя версия даст вам огромное преимущество — полный контроль над вкусом. Вы сами выбираете начинку, регулируете остроту и количество сыра, создавая идеальное блюдо под свои предпочтения. Как отмечают шеф-повара, фаршированный картофель — это чистый холст для кулинарного творчества: от выбора сорта картофеля до состава начинки, все можно варьировать бесконечно.

Это блюдо невозможно испортить, и оно гарантированно станет хитом любого семейного ужина, считают авторы terra.com.br.

Почему этот рецепт станет вашим фаворитом?

Невероятный вкус: Сочетание нежного картофеля, острой колбасы и тягучего сыра — беспроигрышная классика.

Бюджетность: Основные ингредиенты доступны круглый год.

Простота исполнения: Рецепт практически не требует кулинарных навыков.

Универсальность: Начинку можно менять, используя то, что есть под рукой.

Ингредиенты (на 4 порции):

Основа:

4 крупных картофелины (ровные, лучше сорта для запекания)

Тертый сыр Пармезан — для посыпки (по вкусу)

Ароматная начинка:

2 ст. л. оливкового масла

1/2 луковицы (среднего размера, мелко нарезанная)

300 г калабрийской колбасы (пепперони) или другой острой сыровяленой колбасы, тонко нарезанной

1 помидор (очищенный от семян и нарезанный кубиками)

Соль, черный перец — по вкусу

1-2 ст. л. рубленой свежей петрушки

2 чашки (около 200 г) сыра Моцарелла, нарезанного кубиками

Пошаговая инструкция

Этап 1: Подготовка картофеля.

Тщательно вымойте картофелины и высушите их. Каждую плотно заверните в алюминиевую фольгу. Разогрейте духовку до 200-220°C. Запекайте картофель в фольге 30-40 минут до мягкости (проверьте зубочисткой).

Этап 2: Приготовление начинки.

Пока картофель запекается, разогрейте на сковороде оливковое масло на среднем огне. Обжарьте нарезанный лук до прозрачности, затем добавьте нарезанную колбасу пепперони и готовьте до легкой румяности и выделения жира. Добавьте нарезанный кубиками помидор, соль, перец и петрушку. Тушите около 5-7 минут, чтобы соус слегка загустел. Снимите с огня и дайте смеси полностью остыть. В остывшую начинку добавьте кубики моцареллы и аккуратно перемешайте.

Этап 3: Сборка и финальное запекание.

Достаньте картофель из духовки, дайте ему немного остыть, чтобы можно было брать его в руки. Разрежьте каждую картофелину вдоль и аккуратно ложкой выскребите часть мякоти, оставляя стенки толщиной около 1 см, чтобы получились «лодочки» (каноэ). Наполните картофельные лодочки приготовленной начинкой, не утрамбовывая слишком сильно. Сверху обильно посыпьте тертым пармезаном. Верните фаршированный картофель в духовку, уже без фольги, и запекайте еще 10-15 минут при той же температуре, пока сыр не расплавится и не образует золотистую корочку.

Подавайте сразу же, пока блюдо горячее и ароматное!

Советы и вариации

Для вегетарианской версии замените колбасу на обжаренные грибы и болгарский перец.

Для большей сытности в начинку можно добавить пару ложек сметаны или сливочного сыра.

С какими соусами подавать? Идеально подойдет холодный соус на основе сметаны или йогурта с чесноком и зеленью, который уравновесит остроту колбасы.

Этот рецепт — доказательство того, что самые простые продукты в умелых руках превращаются в ресторанное блюдо, которое удивит и порадует ваших близких. Приятного аппетита