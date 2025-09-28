Секрет бабушки: добавьте это в суп с нутом — муж будет просить добавки каждый день

Этот рецепт — прекрасный пример того, как из простых и доступных продуктов можно создать по-настоящему питательное, согревающее и полезное блюдо. Суп с нутом и капустой получается насыщенным, ароматным и обладает идеальной текстурой, которая понравится всем любителям сытных первых блюд. Он отлично подходит для семейного ужина, прекрасно хранится и кажется еще вкуснее на следующий день.
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Суп с нутом
Секрет глубины вкуса этого супа заключается в поэтапном приготовлении. Как отмечают кулинарные эксперты, обжаривание курицы и овощей перед варкой позволяет "раскрыть" их вкус и создать богатую вкусовую основу, что особенно важно для блюд из бобовых.
Использование скороварки значительно экономит время, но суп можно с таким же успехом приготовить и в обычной кастрюле, увеличив время приготовления нута.
Почему вам стоит приготовить этот суп?
Сбалансированный состав: Сочетание белка (курица, нут) и клетчатки (овощи, капуста) делает блюдо полноценным.
Экономичность: Все ингредиенты доступны по цене и часто есть под рукой.
Польза для здоровья: Нут — источник растительного белка и клетчатки, а капуста богата витаминами.
Нежная текстура: После приготовления под давлением нут становится мягким и кремовым.
Ингредиенты (на 4-6 порций):
500 г нута (турецкого гороха)
2 ст. л. оливкового масла
200 г куриного филе, нарезанного небольшими кубиками
1 шт. красного лука, очищенного и мелко нарезанного
1 шт. моркови, очищенной и нарезанной небольшими кубиками
2 шт. помидора, очищенных от семян и нарезанных кубиками
200 г капусты кале (или белокочанной), нарезанной полосками
1 л воды
Соль и перец черный молотый — по вкусу
Пошаговая инструкция
Этап 1: Подготовка нута.
Важный шаг: За 10-12 часов до приготовления супа тщательно промойте нут холодной водой, затем залейте его большим количеством воды и оставьте замачиваться. Это критически важно для того, чтобы он сварился быстрее и был нежным. Непосредственно перед готовкой слейте воду, в которой замачивался нут.
Этап 2: Создание ароматной основы.
В разогретой скороварке на среднем огне нагрейте оливковое масло.
Добавьте нарезанный красный лук и кубики куриного филе. Обжаривайте, помешивая, около 5-7 минут до легкой румяности курицы и мягкости лука.
Добавьте к луку и курице нарезанную морковь и помидоры. Перемешайте и обжаривайте еще 2-3 минуты, чтобы овощи усилили свой аромат.
Этап 3: Основная варка.
К обжаренным ингредиентам добавьте подготовленный (замоченный и промытый) нут. Залейте все 1 литром воды.
Закройте скороварку крышкой, доведите до давления. Уменьшите огонь до среднего и варите 30 минут с момента закипания под давлением.
Этап 4: Завершение и подача.
Аккуратно снимите скороварку с огня и дождитесь полного сброса давления согласно инструкции к вашей модели. Только после этого откройте крышку.
Теперь добавьте в суп нарезанную капусту. Если вы используете нежную капусту кале, она приготовится за 3-5 минут. Если белокочанную, варите 5-7 минут до мягкости.
Посолите и поперчите суп по вкусу. Дайте ему настояться под крышкой 5-10 минут.
Подавайте суп горячим, по желанию можно украсить свежей зеленью.
Советы
Без скороварки? Варите суп в обычной кастрюле после закипания около 1,5 часов, пока нут не станет мягким.
Для вегетарианской версии просто исключите курицу, увеличив количество овощей или добавив немного сельдерея для насыщенности.
Вкусный акцент: При подаче можно сбрызнуть суп ложкой лимонного сока или добавить щепотку паприки.
Этот суп — идеальное сочетание простоты и пользы, которое подарит чувство сытости и насытит организм энергией на весь день. Приятного аппетита!