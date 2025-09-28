Секрет бабушки: добавьте это в суп с нутом — муж будет просить добавки каждый день

Этот рецепт — прекрасный пример того, как из простых и доступных продуктов можно создать по-настоящему питательное, согревающее и полезное блюдо. Суп с нутом и капустой получается насыщенным, ароматным и обладает идеальной текстурой, которая понравится всем любителям сытных первых блюд. Он отлично подходит для семейного ужина, прекрасно хранится и кажется еще вкуснее на следующий день.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Суп с нутом

Секрет глубины вкуса этого супа заключается в поэтапном приготовлении. Как отмечают кулинарные эксперты, обжаривание курицы и овощей перед варкой позволяет "раскрыть" их вкус и создать богатую вкусовую основу, что особенно важно для блюд из бобовых.

Использование скороварки значительно экономит время, но суп можно с таким же успехом приготовить и в обычной кастрюле, увеличив время приготовления нута.

Почему вам стоит приготовить этот суп?

Сбалансированный состав: Сочетание белка (курица, нут) и клетчатки (овощи, капуста) делает блюдо полноценным.

Экономичность: Все ингредиенты доступны по цене и часто есть под рукой.

Польза для здоровья: Нут — источник растительного белка и клетчатки, а капуста богата витаминами.

Нежная текстура: После приготовления под давлением нут становится мягким и кремовым.

Ингредиенты (на 4-6 порций):

500 г нута (турецкого гороха)

2 ст. л. оливкового масла

200 г куриного филе, нарезанного небольшими кубиками

1 шт. красного лука, очищенного и мелко нарезанного

1 шт. моркови, очищенной и нарезанной небольшими кубиками

2 шт. помидора, очищенных от семян и нарезанных кубиками

200 г капусты кале (или белокочанной), нарезанной полосками

1 л воды

Соль и перец черный молотый — по вкусу

Пошаговая инструкция

Этап 1: Подготовка нута.

Важный шаг: За 10-12 часов до приготовления супа тщательно промойте нут холодной водой, затем залейте его большим количеством воды и оставьте замачиваться. Это критически важно для того, чтобы он сварился быстрее и был нежным. Непосредственно перед готовкой слейте воду, в которой замачивался нут.

Этап 2: Создание ароматной основы.

В разогретой скороварке на среднем огне нагрейте оливковое масло. Добавьте нарезанный красный лук и кубики куриного филе. Обжаривайте, помешивая, около 5-7 минут до легкой румяности курицы и мягкости лука. Добавьте к луку и курице нарезанную морковь и помидоры. Перемешайте и обжаривайте еще 2-3 минуты, чтобы овощи усилили свой аромат.

Этап 3: Основная варка.

К обжаренным ингредиентам добавьте подготовленный (замоченный и промытый) нут. Залейте все 1 литром воды. Закройте скороварку крышкой, доведите до давления. Уменьшите огонь до среднего и варите 30 минут с момента закипания под давлением.

Этап 4: Завершение и подача.

Аккуратно снимите скороварку с огня и дождитесь полного сброса давления согласно инструкции к вашей модели. Только после этого откройте крышку. Теперь добавьте в суп нарезанную капусту. Если вы используете нежную капусту кале, она приготовится за 3-5 минут. Если белокочанную, варите 5-7 минут до мягкости. Посолите и поперчите суп по вкусу. Дайте ему настояться под крышкой 5-10 минут. Подавайте суп горячим, по желанию можно украсить свежей зеленью.

Советы

Без скороварки? Варите суп в обычной кастрюле после закипания около 1,5 часов, пока нут не станет мягким.

Для вегетарианской версии просто исключите курицу, увеличив количество овощей или добавив немного сельдерея для насыщенности.

Вкусный акцент: При подаче можно сбрызнуть суп ложкой лимонного сока или добавить щепотку паприки.

Этот суп — идеальное сочетание простоты и пользы, которое подарит чувство сытости и насытит организм энергией на весь день. Приятного аппетита!