Забудьте про нажатия: секрет спелого авокадо кроется под крышечкой

4:21
Еда

Авокадо — это фантастический по своей пользе и вкусу фрукт, но лишь при одном условии: он должен быть идеально спелым. Сколько раз, разрезав плод для тоста или салата, мы разочарованно вздыхали, обнаруживая внутри либо безвкусную "деревяшку", либо перезревшую коричневую кашицу? К счастью, существует простой, безошибочный способ определить спелость авокадо еще в магазине, который спасет вас от лишних трат и разочарований.

Авокадо
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Авокадо

Главный секрет: проверяем под "крышечкой"

Самый надежный метод, которым пользуются профессионалы, — это осмотр места под плодоножкой. Аккуратно подденьте снизу небольшой коричневый черешок на верхушке плода. То, что вы увидите под ним, расскажет все о состоянии авокадо.

  • Светло-зеленый или желтоватый цвет: Это лучший сигнал! Перед вами идеально спелый плод с кремовой, маслянистой текстурой, готовый к употреблению.

  • Ярко-зеленый цвет: Такой оттенок означает, что авокадо еще не дозрело. Ему потребуется несколько дней при комнатной температуре, чтобы достичь пика вкуса.

  • Коричневый или темно-коричневый цвет: Это явный признак перезревания. Мякоть такого плода, скорее всего, уже потемнела и стала мягкой. Эксперты не рекомендуют употреблять его в пищу, но он может пригодиться для косметических масок или компоста.

Почему не стоит доверять только нажатию?

Многие по привычке сжимают авокадо, пытаясь оценить его мягкость. Однако этот метод часто вводит в заблуждение. Как отмечают шеф-повара, мягкость может быть обманчива: плод может быть мягким из-за начинающихся процессов гниения внутри, в то время как равномерно упругий авокадо может оказаться просто недозрелым.

Надавливание к тому же повреждает плод, оставляя вмятины, которые быстро темнеют. Визуальная проверка под плодоножкой — гораздо более щадящий и точный способ, пишет kiskegyed.hu.

Два дополнительных лайфхака для уверенности

Если после проверки "крышечки" вы все еще сомневаетесь, используйте два других надежных метода.

  1. Оценка веса. Спелый авокадо обычно кажется увесистым для своего размера. Если плод неестественно легкий, это может сигнализировать о том, что он высох изнутри или начал портиться.

  2. Проверка аромата. После удаления плодоножки слегка понюхайте это место. Спелый качественный авокадо будет иметь приятный, слегка ореховый или сливочный аромат. Резкий, кислый или спиртовой запах — верный признак брожения и порчи.

Что делать, если авокадо все же неспелое?

Не стоит расстраиваться, если вы купили твердый плод. Процесс созревания можно легко ускорить.

Натуральный способ (с помощью этилена)

Поместите авокадо в бумажный пакет вместе со спелым бананом или яблоком. Эти фрукты активно выделяют газ этилен, который является природным стимулятором созревания. Уже через 1-2 дня авокадо дойдет до нужной кондиции. Без бумажного пакета можно обернуть фрукты газетой.

Экспресс-метод (для кулинарных целей)

Если авокадо нужно срочно, например, для гуакамоле, поможет духовка. Плотно заверните твердый плод в алюминиевую фольгу и прогрейте в разогретой до 90°C духовке в течение 10-15 минут. Тепло активизирует выделение этилена внутри самого плода, и он быстро станет мягче. Важно помнить, что этот метод может слегка изменить вкус и текстуру, поэтому использовать его лучше в блюдах, а не для употребления авокадо в свежем виде.

Итог: простой алгоритм выбора

Таким образом, чтобы никогда не ошибаться, запомните простую последовательность действий: найдите плод с неповрежденной кожицей, аккуратно удалите плодоножку и оцените цвет под ней. Этот нехитрый трюк — гарантия того, что вы всегда будете наслаждаться идеальным, сливочным вкусом авокадо, добавляя в свой рацион только самое лучшее.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
