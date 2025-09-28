Нутелла плавится от счастья: этот трюк с тестом превратит ваше печенье в гастрономический шедевр

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Давайте будем честны: сочетание шоколадного печенья и сливочной нутеллы — это беспроигрышный вариант, который приводит в восторг и детей, и взрослых. Этот рецепт — не просто очередной способ приготовления десерта. Это, без преувеличения, лучший рецепт печенья с Нутеллой, который вы когда-либо пробовали. Уверены, что после первой же партии вы присоединитесь к этому мнению.

Секрет успеха заключается в простом, но гениальном шаге: заморозке порций нутеллы. Это предотвращает ее вытекание и создает внутри готового печенья восхитительную жидкую сердцевину. Поверьте, это печенье исчезнет с тарелки мгновенно!

Как отмечают кулинарные эксперты, ключ к идеальному печенью с начинкой — правильная консистенция теста и температура начинки. Заморозка нутеллы — это маленькая хитрость, которая гарантирует, что начинка останется внутри печенья и превратится в нежнейшую сердцевину, контрастирующую с рассыпчатым тестом, подтверждают профессиональные повара, на которых ссылается kiskegyed.hu.

Почему этот рецепт станет вашим любимым?

  • Вкуснейшая текстура: Хрустящие края и мягкая, немного влажная серединка.

  • Эффектная начинка: Теплая, текучая нутелла внутри, которая тает во рту.

  • Простота исполнения: Рецепт практически неубиваем и идеально подходит для начинающих.

  • Всеобщая любовь: Такое угощение станет хитом на любом чаепитии.

Ингредиенты (примерно на 12-14 штук):

  • 12 чайных ложек Нутеллы (для начинки, около 100-120 г)

  • 170 г сливочного масла (размягченного)

  • 200 г сахара (обычного белого или тростникового)

  • 1 крупное яйцо (комнатной температуры)

  • 160 г пшеничной муки

  • 80 г какао-порошка (качественного, без сахара)

  • 0,5 чайной ложки соли

  • 0,5 чайной ложки пищевой соды

Пошаговая инструкция:

Этап 1: Подготовка начинки.

  1. Застелите небольшой противень или доску пергаментной бумагой.

  2. Аккуратно выложите на пергамент 12 чайных ложек Нутеллы. Для удобства можно сформировать из нее небольшие шарики или просто выложить горкой.

  3. Поместите противень в морозильную камеру минимум на 30 минут, а лучше на час. Нутелла должна стать полностью твердой.

Этап 2: Приготовление теста.

  1. В большой миске взбейте размягченное сливочное масло (170 г) с сахаром (200 г) до светлой и воздушной массы.

  2. Добавьте яйцо и тщательно взбейте до однородности.

  3. В отдельной миске смешайте сухие ингредиенты: муку (160 г), какао-порошок (80 г), соль (0,5 ч. л.) и пищевую соду (0,5 ч. л.). Просейте их через сито, чтобы избежать комков и насытить смесь кислородом.

  4. Постепенно добавьте сухую смесь к масляной, аккуратно замешивая лопаткой или на низкой скорости миксера. Тесто должно получиться густым и однородным.

Этап 3: Формирование печенья.

  1. Разделите тесто на 12 равных частей и скатайте из каждой шарик.

  2. Каждый шарик расплющите в ладонях в небольшую лепешку. В центр положите один замороженный шарик нутеллы.

  3. Осторожно заверните края теста вокруг начинки, полностью ее закрыв, и снова сформируйте аккуратный шарик. Следите, чтобы нутелла нигде не выглядывала, иначе она может вытечь при выпекании.

  4. Разогрейте духовку до 180 °C. Застелите противень новым листом пергамента.

Этап 4: Выпечка и подача.

  1. Выложите сформированные шарики на противень на некотором расстоянии друг от друга, так как печенье немного расползется.

  2. Выпекайте 10-12 минут. Печенье будет еще очень мягким на ощупь — это нормально.

  3. Очень важно: дайте печенью остыть на противне 5-7 минут, прежде чем перекладывать на решетку. За это время оно "дойдет" и закрепится.

  4. Подавайте слегка теплым, когда шоколадная начинка внутри невероятно нежная. Приятного чаепития!

Общее время: Приготовление — около 45 минут. Готовность к употреблению — примерно через 1 час.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
