Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Русский остров удивит каждого туриста: 5 мест, ради которых стоит сюда приехать
Белый кончик больше не в моде: чем французский маникюр шокирует в 2025 году
Брак под угрозой? Из-за чьего звонка Райан Рейнольдс сорвался на Блейк Лайвли
Новички теряются: 6 снарядов в зале, которые выглядят странно, но реально работают
Умерла актриса Людмила Гаврилова: фильмография, причина смерти, прощание сына
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Езда на малых оборотах ускоряет ремонт: как избежать дорогих ошибок
Не лев, а вурдалак древности: пропорции Сфинкса разоблачили мистификацию египтологов
Символ русской природы под угрозой: почему загадочная выхухоль балансирует на грани вымирания

Никаких дрожжей и сложностей — идеальное печенье за 20 минут: творог, яблоки и чуть-чуть корицы

4:03
Еда

Творожное печенье с яблоками — это выпечка, которая приятно удивит своей простотой и вкусом. Она сочетает нежность творога, лёгкую кислинку яблок и аромат корицы. Такой десерт готовится буквально за считанные минуты, не требует сложных ингредиентов и получается удачным даже у тех, кто редко печёт дома.

Творожное печенье с яблоками
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Творожное печенье с яблоками

Простая основа для быстрого результата

Главное преимущество этого рецепта — отсутствие дрожжей и сложных этапов. Тесто замешивается быстро, а его структура остаётся мягкой и воздушной. Достаточно иметь под рукой творог средней жирности, муку, немного сахара и яблоки. Благодаря сочетанию этих продуктов печенье приобретает яркий вкус и аппетитный вид.

Приготовление

  1. Возьмите 300 г творога, лучше 9%-го — он даст мягкость тесту.
  2. Добавьте 2 яйца, щепотку соли, 150-180 г сахара и пакетик ванильного сахара.
  3. Влейте 200 мл рафинированного масла без запаха.
  4. Смешайте ингредиенты и постепенно введите 450 г муки с 15 г разрыхлителя.
  5. Замесите мягкое тесто, оставьте его "отдохнуть" на 10 минут.
  6. Нарежьте 3 яблока мелким кубиком и вмешайте в тесто.
  7. Сформируйте шарики чуть больше яйца, обваляйте их в сахаре с корицей.
  8. Выложите заготовки на противень с пергаментом и слегка прижмите.
  9. Выпекайте при 180 °C 20-25 минут до золотистой корочки.

Совет: если хотите более нежный вкус, добавьте в тесто немного сметаны или замените часть сахара мёдом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать слишком влажный творог.
    → Последствие: тесто получится жидким и растечётся.
    → Альтернатива: творог слегка отжать через марлю.

  • Ошибка: переборщить с мукой.
    → Последствие: печенье станет жёстким.
    → Альтернатива: следовать рецепту и ориентироваться на консистенцию теста.

  • Ошибка: слишком крупно нарезать яблоки.
    → Последствие: печенье развалится при выпечке.
    → Альтернатива: резать мелкими кубиками или натереть на тёрке.

Замена ингредиентов

А что если заменить яблоки на груши? Выпечка получится более сладкой и нежной. С вишней печенье приобретёт лёгкую кислинку, а с изюмом — станет сытным и ароматным. Также можно использовать блендер, чтобы превратить яблоки в пюре: структура теста станет более однородной.

FAQ

Как выбрать творог для печенья?
Берите творог средней жирности (7-9%). Слишком сухой сделает тесто крошливым, а слишком влажный — жидким.

Сколько стоит приготовить?
В среднем ингредиенты на порцию (около 20 штук) обойдутся в 250-300 рублей, если использовать сезонные яблоки.

Что лучше: сахар или мёд?
Мёд делает вкус мягче и добавляет аромат, но сахар даёт более стабильную текстуру теста.

Мифы и правда

  • Миф: творожное печенье получается тяжёлым.
    Правда: при правильном замесе оно выходит лёгким и воздушным.

  • Миф: яблоки в выпечке всегда пускают сок.
    Правда: мелко нарезанные яблоки хорошо держат форму и не портят структуру.

  • Миф: без сливочного масла выпечка невкусная.
    Правда: растительное масло делает тесто нежным и менее калорийным.

Творожное печенье с яблоками — отличный вариант для тех, кто хочет порадовать семью вкусной выпечкой без лишних хлопот. Оно сочетает простоту приготовления и богатый вкус, а благодаря универсальной основе его легко адаптировать под любые предпочтения. Это рецепт, который стоит взять на заметку каждой хозяйке: быстро, доступно и всегда удачно.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Наука и техника
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Два рекорда одним махом: экстремальный трюк бразильского скейтбордиста удивил мир спорта
Новости спорта
Два рекорда одним махом: экстремальный трюк бразильского скейтбордиста удивил мир спорта
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Домашние животные
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Популярное
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река

Волга — "матушка-река" России. Но если верить гидрологии, её величие основано на подмене. Кто же на самом деле главная река?

Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Два рекорда одним махом: экстремальный трюк бразильского скейтбордиста удивил мир спорта
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему Сергей Милешкин Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Последние материалы
Русский остров удивит каждого туриста: 5 мест, ради которых стоит сюда приехать
Белый кончик больше не в моде: чем французский маникюр шокирует в 2025 году
Брак под угрозой? Из-за чьего звонка Райан Рейнольдс сорвался на Блейк Лайвли
Новички теряются: 6 снарядов в зале, которые выглядят странно, но реально работают
Умерла актриса Людмила Гаврилова: фильмография, причина смерти, прощание сына
Никаких дрожжей и сложностей — идеальное печенье за 20 минут: творог, яблоки и чуть-чуть корицы
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Езда на малых оборотах ускоряет ремонт: как избежать дорогих ошибок
Не лев, а вурдалак древности: пропорции Сфинкса разоблачили мистификацию египтологов
Символ русской природы под угрозой: почему загадочная выхухоль балансирует на грани вымирания
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.