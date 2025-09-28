Итальянское настроение на тарелке

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:20
Еда

Есть блюда, которые способны перенести нас в другую страну без авиабилета. Один из таких рецептов — салат с инжиром, ветчиной и сыром. Он будто создан для того, чтобы напомнить о летних вечерах в маленьком тосканском городке, где время течёт неспешно, а трапеза превращается в настоящий ритуал.

салат с рукколой
Фото: commons.wikimedia by Spicy ham123, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
салат с рукколой

Зелёная основа — символ свежести

Первая скрипка в этом салате — руккола. Её острота и свежесть создают правильный фон для сладких и нежных ингредиентов. Листья нужно перебрать, промыть под прохладной водой и тщательно обсушить. Разложите их по тарелкам — так вы создадите яркий зелёный ковёр, на котором заиграют остальные вкусы.

Инжир — фрукт с историей

Инжир известен с древности: его ценили и в Греции, и в Риме, считая символом плодородия. В этом салате он играет ключевую роль. Разрежьте плод крест-накрест у основания стебля, а затем слегка сожмите пальцами, чтобы он раскрылся, как бутон. В центр каждой тарелки положите по одному такому "цветку" — он станет визуальной и вкусовой доминантой.

Ветчина и сыр: классика Италии

Тонкие ломтики пармской ветчины придают блюду изысканную солёность, а свежая моцарелла — нежность и мягкость. Нарежьте их вручную, чтобы сохранить текстуру. Рядом разместите несколько листиков свежей мяты — ароматный акцент подчеркнёт фруктовую сладость. Завершите композицию стружкой пармезана: тонкие полоски сыра легко снять ножом, и они добавят пикантности.

Заправка с гармонией вкусов

Ни один салат не будет завершённым без заправки. Здесь всё просто: соедините оливковое масло, лимонный сок и немного мёда. Щепотка соли и свежемолотый перец помогут сбалансировать сладость и кислотность. Лёгкая заправка соединит все ингредиенты, словно дирижёр, задающий тон оркестру.

Медовая глазурь — финальный аккорд

Изысканность этого блюда подчеркивает ещё одна деталь — мёд, слегка разогретый на водяной бане. Добавляйте его каплями при помощи ложки, словно украшая десерт. Тёплый мёд ложится на ингредиенты тонкой глазурью, делая вкус многослойным и утончённым.

Состав на 4 порции

  • Руккола — 200 г

  • Инжир — 4 шт.

  • Моцарелла — 2 шарика

  • Пармская ветчина — 4 ломтика

  • Мята свежая — несколько листиков

  • Пармезан — около 100 г

  • Оливковое масло — 6 ст. л.

  • Мёд — 1 ст. л. + 1 ст. л. для глазури

  • Лимонный сок — 3 ст. л.

  • Соль и перец — по вкусу

Атмосфера, а не просто еда

Этот салат — не про калории и даже не про технологию приготовления. Он про настроение. Когда вы сервируете тарелку с инжиром, сыром и ветчиной, вы словно приглашаете Италию за свой стол. Аромат свежей зелени, сладость фрукта, мягкость сыра и лёгкая солоноватая нотка ветчины — всё это создаёт гармонию, которая делает трапезу событием.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
