Райское наслаждение: этот лимонный десерт тает во рту — вот как приготовить

5:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт лимонного десерта завоевал огромную популярность в сети, и это совершенно не случайно. Он сочетает в себе нежнейшую песочную основу, насыщенный лимонно-масляный крем, воздушные сливки и хрустящее печенье. Результат — просто божественное лакомство, которое тает во рту.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Лимонное пирожное

Несмотря на кажущуюся сложность, процесс приготовления достаточно прост, хотя и требует времени, в основном на охлаждение.

Почему этот десерт стоит приготовить?

Идеальный баланс вкусов: Сладкая основа, кисловатый лимонный крем и нейтральные сливки создают гармоничное и освежающее сочетание.

Впечатляющий внешний вид: Десерт выглядит как профессионально приготовленный торт, отлично подходит для праздника или гостей.

Удобство приготовления: Вам не нужны сложные кулинарные навыки, главное — следовать последовательности шагов.

Ингредиенты (на 35 порций)

Для точности все ингредиенты переведены в граммы и миллилитры. Стандартная форма для выпечки размером примерно 35x42 см (как для рулета).

Для песочной основы:

250 г пшеничной муки + немного для формы

0,5 стандартного пакетика разрыхлителя (около 5-7 г)

4 яйца (категории С1, ~60 г каждое)

200 г сливочного масла (комнатной температуры) + немного для смазывания

200 г сахарного песка

1 пакетик ванильного сахара (около 10 г)

Щепотка соли

Для лимонного крема:

500 мл молока (разделить на 400 мл и 100 мл)

2 яичных желтка

200 г сахарного песка

1 упаковка порошка для приготовления ванильного или сливочного пудинга (около 40-45 г)

340 г сливочного масла (холодного)

100 мл свежевыжатого лимонного сока (примерно из 2-3 лимонов)

Для верхнего слоя:

500 мл сливок для взбивания (33-35%)

35 штук квадратного песочного печенья (например, "Юбилейное", общий вес ~200 г)

25 г сахарной пудры

50 мл лимонного сока

Пошаговое приготовление

1. Приготовление песочной основы

Разогрейте духовку до 200 °C. Муку смешайте с разрыхлителем. В отдельной большой миске взбейте размягченное масло (200 г) с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до светлой и пышной массы. Добавляйте яйца по одному, продолжая взбивать после каждого. Всыпьте мучную смесь и аккуратно перемешайте лопаткой до однородности.

Форму для выпечки (35x42 см) смажьте тонким слоем масла и присыпьте мукой, стряхнув излишки. Равномерно распределите тесто по дну формы. Выпекайте основу в разогретой духовке около 20 минут, до светло-золотистого цвета. Дайте коржу полностью остыть в форме.

2. Приготовление лимонного крема

В сотейнике подогрейте 400 мл молока вместе со сливками. В отдельной миске тщательно разотрите яичные желтки, пудинговый порошок и 100 мл холодного молока до гладкой массы.

Ключевой момент: когда молоко с сахаром закипит, влейте тонкой струйкой яично-пудинговую смесь, постоянно активно помешивая венчиком. Доведите до густого состояния и сразу снимите с огня.

В горячую пудинговую массу добавьте кубики холодного масла (340 г) и интенсивно перемешивайте, пока масло полностью не растворится и не впитается. Только после этого влейте 100 мл лимонного сока и снова хорошо перемешайте. Горячий крем сразу же выложите на остывшую песочную основу, разровняйте и оставьте для полного остывания минимум на 1 час.

3. Сборка десерта

Охлажденные сливки (500 мл) взбейте с сахарной пудрой (25 г) до устойчивых пиков. Распределите взбитые сливки поверх полностью остывшего лимонного крема.

Аккуратно выложите квадратное печенье вплотную друг к другу, образуя ровный слой. Смешайте 50 мл лимонного сока с 25 г сахарной пудры (если нужно, добавьте еще пудры для загущения) и с помощью кондитерского мешка или ложки полейте этой глазурью каждый кубик печенья.

4. Завершающий этап

Готовый десерт уберите в холодильник на ночь (или минимум на 6-8 часов). За это время корж пропитается, крем окончательно стабилизируется, и десерт будет легко резаться. Перед подачей острым ножом разрежьте пласт вдоль на полоски между печеньями, а затем поперек на отдельные порционные квадраты.

Общее время приготовления: около 2 часов активной работы + время на охлаждение и пропитку.