Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маленькая луковица, а превращает сад в театр ароматов: секрет этого растения
Грядёт термальный взрыв: почему спа-комплексы в России растут как грибы
Хрустящая корочка и нежная начинка: раскроем тайну идеальных яблочных оладий в аэрофритюрнице
Анита Цой отправила Памеле Андерсон ящик солёных огурцов: что заставило певицу сделать такой презент
Литий и полет: почему электрическая зубная щетка вызывает столько вопросов в аэропорту
Швейцарские учёные перевернули представление об океане: нашли секрет, который скрывался миллиарды лет
Силовые тренировки после 40: не просто фитнес, а медицинская страховка для долголетия
Энергия утекает, как вода сквозь пальцы — но слышат этот сигнал организма только внимательные
Маленькое существо обмануло смерть: медуза, которая умеет возвращать время вспять

Этот секрет бабушки спасет ваше варенье: плесень больше не страшна

3:19
Еда

Приготовление домашнего варенья — это целый ритуал, позволяющий сохранить вкус лета на долгие месяцы. Однако чтобы сладкие заготовки не стали жертвой плесени и могли безопасно храниться вплоть до следующего сезона, важно строго следовать ключевым правилам консервации.

Варенье из черноплодной рябины и яблок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Варенье из черноплодной рябины и яблок

Как обращает внимание экспертная статья в издании Agrársektor, помимо общеизвестных шагов существует один малораспространенный, но эффективный прием, который может стать вашим секретным оружием.

Большинство опытных хозяек знают классическую технологию приготовления варенья, джемов и сиропов. Она включает в себя несколько обязательных этапов:

  • Длительная варка: Фрукты необходимо хорошо прокипятить с сахаром, который сам по себе является натуральным консервантом.

  • Стерилизация тары: Банки и крышки должны быть тщательно вымыты и простерилизованы над паром или в духовке.

  • Паровая обработка: После розлива горячего продукта банки часто переворачивают или дополнительно пастеризуют на водяной бане для создания вакуума.

Но даже при соблюдении всех этих условий иногда случаются неудачи. Оказывается, существует еще один дополнительный способ повысить шансы на успех.

Спирт, около 70% объёма, препятствует образованию плесени и бактерий, создавая своего рода дезинфицирующий слой на поверхности.

Этот метод, о котором рассказывает издание, заключается в добавлении небольшого количества крепкого алкоголя. После того как варенье разлито по стерильным банкам и слегка остыло, но еще до закатывания крышки, на его поверхность капают буквально чайную ложку спиртосодержащего напитка. Это может быть ром, коньяк или традиционная для Венгрии палинка. Алкоголь, будучи легче варенья, образует тончайший защитный барьер, который не дает спорам плесени и бактериям развиваться на поверхности продукта.

Важно подчеркнуть, что этот прием не заменяет пропаривание или надлежащую термическую обработку, но служит отличной дополнительной защитой.

Почему этот метод работает?

Эффективность способа объясняется простой наукой. Крепкий алкоголь (крепостью около 70%) обладает мощными антисептическими свойствами.

  • Создание защитного слоя: Спирт формирует невидимый барьер, который дезинфицирует самую уязвимую часть варенья — верхний слой, контактирующий с воздухом, оставшимся в банке.

  • Подавление микроорганизмов: Даже небольшое количество алкоголя эффективно подавляет рост плесени и дрожжей, которые являются главными врагами консервации.

  • Отсутствие влияния на вкус: Поскольку количество спирта минимально, он полностью выветривается и не ощущается во вкусе готового продукта, сохраняя чистый вкус фруктов.

Таким образом, если вы хотите дать своему варенью, джему или сиропу дополнительную гарантию долгосрочного хранения, этот традиционный способ определенно стоит попробовать. Это простой и надежный шаг, который превращает качественную заготовку в практически неуязвимую.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Наука и техника
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Красота и стиль
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Популярное
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина

Алиса Фрейндлих, 90-летняя легенда театра, сняла спектакль. Как на это отреагировали Ирина Розанова и Олег Басилашвили? Узнайте детали печальной новости.

Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему Сергей Милешкин Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Зеленского поймали за руку: вот куда на самом деле уходит западное оружие с Украины
Алиев взорвал ООН: Минская группа ОБСЕ признана бесполезной
Алиев взорвал ООН: Минская группа ОБСЕ признана бесполезной
Последние материалы
Литий и полет: почему электрическая зубная щетка вызывает столько вопросов в аэропорту
Швейцарские учёные перевернули представление об океане: нашли секрет, который скрывался миллиарды лет
Силовые тренировки после 40: не просто фитнес, а медицинская страховка для долголетия
Энергия утекает, как вода сквозь пальцы — но слышат этот сигнал организма только внимательные
Маленькое существо обмануло смерть: медуза, которая умеет возвращать время вспять
Змея-мутант из Австралии: новая находка может лишить прежних чемпионов звания самых ядовитых
Цифровая торговля в Ханчжоу: Wildberries готовится покорить китайский рынок
Цена выше золота: какие советские авто превращали владельцев в богов эпохи
За гранью жизни: как нейрохимия создаёт миры внутри мозга в критическом состоянии
Кастрюля на плите как ароматизатор: этот натуральный отвар работает не хуже диффузора
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.