Холодный десерт с малиной: рецепт, который удивит гостей

2:26
Еда

Иногда хочется приготовить что-то лёгкое, освежающее и при этом не требующее долгих усилий. Такой десерт можно собрать за несколько минут, а результат получится праздничным. Сочетание сливок, нежного творога, шоколадных поцелуев и малины превращает простые продукты в изысканное лакомство.

Малина
Фото: commons.wikimedia.org
Малина

Как приготовить

Взбейте сливки до густой воздушной текстуры. В отдельной миске разломайте шоколадные поцелуи или крембо, смешайте их с творогом и сахаром. Аккуратно соедините массу со сливками, чтобы сохранить лёгкость.

Теперь можно собирать десерт слоями: сначала немного творожной смеси, затем щепотка толчёного безе, потом слой замороженной малины. Повторите чередование несколько раз, пока не заполните ёмкость. Важно, что ягоды не должны полностью разморозиться — именно это создаёт особый эффект свежести.

Общее время приготовления — около 15 минут плюс 3–4 часа для охлаждения в холодильнике. Минимум усилий — и у вас готов освежающий десерт.

Последний штрих

Готовый десерт отправьте в холодильник на 3-4 часа. За это время малина начнёт медленно таять, а остальные ингредиенты обменяются вкусами. На выходе вы получите освежающую композицию с хрустящей основой, нежной сливочной прослойкой и ягодной кислинкой.

Ингредиенты на 4 порции

Сливки - 1 стакан

Творог или обезжиренный творог - 500 г

Сахар или ванильный сахар - 2 ст.л.

Крембо или шоколадный поцелуй - 6

Безе толчёное - 8

Малина, замороженная - 400 г

Чем можно разнообразить

Если хотите сделать вкус богаче, добавьте в слои немного орехов — фундук или миндаль придадут текстуру. А капля ликёра или кофе в творожной массе усилит аромат. Для украшения подойдут свежие листья мяты или шоколадная стружка.

Почему это работает

Простые ингредиенты дополняют друг друга: нежность сливок уравновешивает кислинку ягод, безе создаёт хрустящий контраст, а шоколадные конфеты добавляют глубину вкуса. Такой десерт одинаково хорош как для повседневного чаепития, так и для праздничного стола.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
